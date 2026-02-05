KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.

Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF

Celem rozporządzenia jest uniknięcie nadmiernych obciążeń administracyjnych w sytuacjach, w których wystawienie faktury ustrukturyzowanej byłoby nieproporcjonalne lub technicznie niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim usług, które tradycyjnie dokumentowane są w sposób uproszczony – np. paragonem z NIP uznanym za fakturę czy biletem jednorazowym. Wprowadzenie obowiązku KSeF w takich przypadkach mogłoby zakłócić funkcjonowanie systemów sprzedaży, a nawet bezpieczeństwo operacyjne (np. na punktach poboru opłat na autostradach).

Rozporządzenie wskazuje pięć głównych kategorii czynności, które nie będą objęte obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

Usługi przejazdu autostradą płatną – dokumentowane paragonami z NIP uznanymi za faktury. Wyłączenie ma na celu utrzymanie dotychczasowych rozwiązań i uniknięcie dodatkowych obowiązków dla koncesjonariuszy autostrad.

Usługi przewozu osób – kolejami, autobusami, promami, statkami, samolotami, śmigłowcami – dokumentowane biletami jednorazowymi uznanymi za faktury. Wyłączenie obejmuje wyłącznie bilety jednorazowe; bilety okresowe będą wymagały wystawienia faktury na zasadach ogólnych.

Usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego – opłaty trasowe pobierane przez EUROCONTROL w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dokumentowane fakturami wystawianymi za okresy miesięczne.

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe zwolnione z VAT – m.in. transakcje dotyczące walut, udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zarządzanie depozytami oraz instrumentami finansowymi. Dokumentacja tych usług opiera się na fakturach uproszczonych o węższym zakresie danych.

Samofakturowanie w przypadku podmiotów zagranicznych bez NIP – gdy nabywca lub podatnik upoważniający nie posługuje się polskim numerem identyfikacji podatkowej. W takich sytuacjach wystawienie faktury w KSeF jest technicznie niemożliwe.

KSeF-kKto może, chociaż nie musi?

Rozporządzenie przewiduje również sytuacje, w których mimo braku obowiązku podatnik może zdecydować się na wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Dotyczy to m.in. procedury samofakturowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), gdy nabywca posługuje się numerem VAT UE.

Oznacza to, że polski podatnik może nadać w KSeF uprawnienia nabywcy z innego państwa członkowskiego, który posługuje się numerem VAT UE dla tej konkretnej dostawy. Po nadaniu uprawnień taki nabywca, mimo braku polskiego NIP, może wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF w ramach samofakturowania. Rozwiązanie ma charakter fakultatywny i wymaga spełnienia warunków technicznych.

Wyłączenia mają charakter szczególny i obejmują czynności, dla których wystawienie faktury ustrukturyzowanej byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem lub technicznie niemożliwe. Jednocześnie wprowadzono możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF w wybranych przypadkach, co może być korzystne dla firm realizujących transakcje z podmiotami zagranicznymi. Podatnicy powinni przeanalizować swoje procesy sprzedażowe i logistyczne, aby zidentyfikować transakcje objęte wyłączeniami oraz przygotować się do wdrożenia KSeF w pozostałych obszarach.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2026 r.

Sławomir Buczko - Partner ID Advisory, Doradca Podatkowy