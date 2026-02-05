REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.

KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 07:45
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.

Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF

Celem rozporządzenia jest uniknięcie nadmiernych obciążeń administracyjnych w sytuacjach, w których wystawienie faktury ustrukturyzowanej byłoby nieproporcjonalne lub technicznie niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim usług, które tradycyjnie dokumentowane są w sposób uproszczony – np. paragonem z NIP uznanym za fakturę czy biletem jednorazowym. Wprowadzenie obowiązku KSeF w takich przypadkach mogłoby zakłócić funkcjonowanie systemów sprzedaży, a nawet bezpieczeństwo operacyjne (np. na punktach poboru opłat na autostradach).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
VAT 2026. Komentarz

Rozporządzenie wskazuje pięć głównych kategorii czynności, które nie będą objęte obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

  • Usługi przejazdu autostradą płatną – dokumentowane paragonami z NIP uznanymi za faktury. Wyłączenie ma na celu utrzymanie dotychczasowych rozwiązań i uniknięcie dodatkowych obowiązków dla koncesjonariuszy autostrad.
  • Usługi przewozu osób – kolejami, autobusami, promami, statkami, samolotami, śmigłowcami – dokumentowane biletami jednorazowymi uznanymi za faktury. Wyłączenie obejmuje wyłącznie bilety jednorazowe; bilety okresowe będą wymagały wystawienia faktury na zasadach ogólnych.
  • Usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego – opłaty trasowe pobierane przez EUROCONTROL w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dokumentowane fakturami wystawianymi za okresy miesięczne.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe zwolnione z VAT – m.in. transakcje dotyczące walut, udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zarządzanie depozytami oraz instrumentami finansowymi. Dokumentacja tych usług opiera się na fakturach uproszczonych o węższym zakresie danych.
  • Samofakturowanie w przypadku podmiotów zagranicznych bez NIP – gdy nabywca lub podatnik upoważniający nie posługuje się polskim numerem identyfikacji podatkowej. W takich sytuacjach wystawienie faktury w KSeF jest technicznie niemożliwe.

KSeF-kKto może, chociaż nie musi?

Rozporządzenie przewiduje również sytuacje, w których mimo braku obowiązku podatnik może zdecydować się na wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Dotyczy to m.in. procedury samofakturowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), gdy nabywca posługuje się numerem VAT UE.

Oznacza to, że polski podatnik może nadać w KSeF uprawnienia nabywcy z innego państwa członkowskiego, który posługuje się numerem VAT UE dla tej konkretnej dostawy. Po nadaniu uprawnień taki nabywca, mimo braku polskiego NIP, może wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF w ramach samofakturowania. Rozwiązanie ma charakter fakultatywny i wymaga spełnienia warunków technicznych.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Wyłączenia mają charakter szczególny i obejmują czynności, dla których wystawienie faktury ustrukturyzowanej byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem lub technicznie niemożliwe. Jednocześnie wprowadzono możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF w wybranych przypadkach, co może być korzystne dla firm realizujących transakcje z podmiotami zagranicznymi. Podatnicy powinni przeanalizować swoje procesy sprzedażowe i logistyczne, aby zidentyfikować transakcje objęte wyłączeniami oraz przygotować się do wdrożenia KSeF w pozostałych obszarach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2026 r.

Sławomir Buczko - Partner ID Advisory, Doradca Podatkowy

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Jak zalogować się do KSeF od lutego 2026 r.? Certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie i jego kontekst
Jak zalogować się do KSeF od lutego 2026 r.? Certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie i jego kontekst
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.
Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.

REKLAMA

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
05 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.
TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.

REKLAMA

KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.
KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA