Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane

Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane

05 lutego 2026, 12:06
W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.

Aktualne dane o liczbie faktur w KSeF

Jak dodał resort w odpowiedzi na pytania PAP, liczba ponad 6,6 mln dokumentów w KSeF jest aktualna na godzinę 10 w czwartek. W środę do godz. 12 było to 4,8 mln dokumentów, a w poniedziałek - ok. 700 tys.

Etapy wdrożenia KSeF

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Szacowana liczba firm objętych systemem KSeF

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm. (

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
05 lut 2026

