REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Jak dodać załącznik do faktury w KSeF. Zasady i wymogi techniczne, procedura i praktyka

Jak dodać załącznik do faktury w KSeF. Zasady i wymogi techniczne, procedura i praktyka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 22:44
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
oprac. Paweł Huczko
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.

rozwiń >

Nie oznacza to jednak, że system e-Faktur załączników w ogóle nie przewiduje, tylko nie funkcjonuje on jako odrębny dokument. Ta różnica ma istotne znaczenie, ponieważ wpływa zarówno na zakres informacji, które można w nim zamieścić, jak i na sposób przygotowania faktury oraz ryzyka związane z jej odrzuceniem przez system.

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, czym w rzeczywistości jest załącznik w KSeF, kiedy jego stosowanie jest zasadne, jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej funkcjonalności w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami oraz jak dodać go do KSeF.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Czym jest załącznik w KSeF

Faktura w KSeF ma zawsze postać ustrukturyzowanego pliku XML. Oznacza to, że wszystkie informacje zarówno podstawowe, jak i dodatkowe muszą być zapisane w określonej strukturze danych. Załącznik jest właśnie dodatkowym elementem rozbudowanej struktury logicznej e-faktury – FA(3), a nie plikiem dodatkowym.

W praktyce załącznik służy do doprecyzowania sposobu ustalenia wartości pozycji faktury, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jedna pozycja obejmuje wiele składowych. Nie zastępuje on danych, które powinny znaleźć się na fakturze, lecz je uzupełnia i uszczegóławia.

Typowymi przykładami danych, które mogą zostać ujęte w załączniku, są:
- rozliczenia zużycia mediów wraz z odczytami liczników,
- zestawienia lokali i ich powierzchni przy rozliczeniach czynszowych,
- szczegółowe billingi usług telekomunikacyjnych,
- kalkulacje ilości i cen jednostkowych składających się na jedną pozycję faktury.

W każdym przypadku załącznik powinien pozostawać w bezpośrednim związku z pozycjami faktury i wyjaśniać, w jaki sposób powstała dana kwota.

Jakich informacji nie wolno umieszczać w załączniku w KSeF

Ponieważ załącznik stanowi część faktury, obowiązują go takie same zasady jakie dotyczą dokumentów podatkowych. Powinien zawierać wyłącznie dane, o których mowa w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT), lub dane ściśle powiązane z tymi danymi.

W szczególności w załączniku nie należy zamieszczać ofert handlowych, materiałów marketingowych, instrukcji obsługi, warunków gwarancji, regulaminów ani aneksów do umów. Choć dokumenty te często były dotychczas przekazywane razem z fakturą, w KSeF nie stanowią one elementu faktury ustrukturyzowanej.

Jednym z częstych pytań przedsiębiorców jest możliwość dołączania do faktury plików PDF, dokumentów tekstowych tj. listy przewozowe, dokumenty WZ czy protokoły odbioru.
W KSeF nie jest to możliwe, ponieważ system został zaprojektowany z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych.

Pliki nieustrukturyzowane, takie jak PDF, nie mogą być automatycznie odczytywane przez systemy. Dlatego KSeF przyjmuje wyłącznie dane zapisane w strukturze XML, a załącznik jest integralną częścią tego samego pliku co faktura. Oczywiście nie wyklucza to przekazywania kontrahentom dodatkowych dokumentów - można je nadal wysyłać poza KSeF, np. e‑mailem lub innymi systemami obiegu dokumentów uzgodnionymi między stronami.

Kto może korzystać z załączników

Przepisy nie ograniczają możliwości stosowania załączników, jednak taka funkcjonalność została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o podmiotach wystawiających faktury o złożonej strukturze danych, takich jak dostawcy mediów, firmy telekomunikacyjne czy przedsiębiorstwa z branży paliwowej. Nie oznacza to jednak, że inni podatnicy nie mogą z niej korzystać. Każdy przedsiębiorca, który ma uzasadnioną potrzebę doprecyzowania rozliczeń, może wystawiać faktury z załącznikiem, o ile spełni wymagania formalne i techniczne.

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru wystawiania faktur z załącznikiem

Jednym z kluczowych warunków korzystania z załączników w KSeF jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru do Szefa KAS za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Brak zgłoszenia oznacza, że próba wysłania faktury zawierającej załącznik zakończy się jej odrzuceniem przez system. Funkcjonalność ta nie jest dostępna automatycznie. Po złożeniu zgłoszenia podatnik otrzymuje w ciągu 3 dni roboczych informację potwierdzającą możliwość korzystania z tej funkcji.

Warto podkreślić, że obowiązek zgłoszeniowy dotyczy wyłącznie podatników wystawiających faktury z załącznikami. Odbiorcy takich faktur nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

W przypadku wykorzystywania załącznika niezgodnie z zasadami, prawo do wystawiania i przesyłania faktur z załącznikiem do KSeF zostanie odebrane.

Jak wygląda dodawanie załączników w KSeF w praktyce

Dodanie załącznika nie polega na ręcznym wgrywaniu pliku do KSeF. Cały proces odbywa się w programie do fakturowania, który generuje fakturę w odpowiedniej strukturze XML wraz z częścią załącznikową. Dlatego kluczowe znaczenie ma korzystanie z oprogramowania, które obsługuje aktualną strukturę faktury i jest zintegrowane z API KSeF. Bez tego wystawienie faktury z załącznikiem nie będzie możliwe, nawet przy spełnieniu warunków formalnych.

Łączny rozmiar faktury wraz z załącznikiem nie może przekroczyć 3 MB (kiedy standardowa faktura bez załącznika to maksymalnie 1 MB). Limit ten pozwala na przekazanie rozbudowanych danych, ale jednocześnie wymaga selektywnego podejścia do ich zakresu.

Co więcej, jeżeli w załączniku wystąpi błąd, traktuje się go jak błąd w samej fakturze. W takiej sytuacji konieczne będzie wystawienie faktury korygującej. Nie ma możliwości poprawienia samego załącznika bez ingerencji w dokument sprzedaży.

Dodać należy, że bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów umożliwiają odbieranie faktur zawierających załączniki, jednak nie przewidują funkcji wystawiania takich dokumentów. Przedsiębiorcy planujący korzystanie z załączników powinni zatem uwzględnić konieczność używania komercyjnego oprogramowania zintegrowanego z KSeF.

Podsumowanie

Załącznik w KSeF to ustrukturyzowana część faktury, która otwiera drogę do przekazywania rozbudowanych danych podatkowych w jednym, spójnym pliku XML. Dzięki temu załączniki mogą realnie uprościć rozliczenia i integrację danych.

Aleksandra Kiełtyka, doradca podatkowy - Partner w katowickim dziale outsourcingu księgowości i płac TPA Poland

Zobacz również:
Powiązane
Jak zalogować się do KSeF od lutego 2026 r.? Certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie i jego kontekst
Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem, gdy faktura została wystawiona poza KSeF?
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Automatyczne złożenie PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wypełnione przez KAS zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?
26 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
Karnet na siłownię w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
27 kwi 2026

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. I jak to często bywa, gdy chodzi o koszty, odpowiedź wcale nie była oczywista.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.

REKLAMA

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.

REKLAMA

Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA