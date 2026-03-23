REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniający i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny szczegół czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?

Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniający i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny szczegół czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 marca 2026, 10:58
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
oprac. Paweł Huczko
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.

rozwiń >

Zarządzanie cyfrową tożsamością firmy w erze obowiązkowego KSeF

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych przestała być kierunkiem, stała się faktem. Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur przedsiębiorcy muszą nie tylko zmienić sposób wystawiania faktur, lecz także nauczyć się zarządzać cyfrową tożsamością swojej firmy. Jednym z kluczowych elementów tej układanki jest certyfikat generowany w Aplikacji Podatnika, który służy do uwierzytelnienia się w narzędziu komercyjnym lub do fakturowania w trybie offline za pośrednictwem narzędzia komercyjnego.

Choć dla wielu firm to „tylko plik do pobrania”, w praktyce stanowi on cyfrowy klucz do komunikacji z administracją skarbową. Wybór jego przeznaczenia, właściwe zabezpieczenie hasła oraz świadomość konsekwencji utraty dostępu to kwestie, które decydują o ciągłości fakturowania i bezpieczeństwie operacyjnym przedsiębiorstwa.

REKLAMA

REKLAMA

Wybór przeznaczenia certyfikatu - decyzja techniczna o skutkach prawnych

W aplikacji podatnika Krajowy System e-Faktur przedsiębiorca musi wskazać przeznaczenie certyfikatu. I właśnie w tym miejscu pojawia się jedna z największych wątpliwości praktycznych. System posługuje się bowiem dwoma nazwami:
1) Podpis linku do weryfikacji wystawcy, czyli certyfikat do trybu offline,
2) Uwierzytelnienie w systemie KSeF, czyli certyfikat uwierzytelniający.

Na pierwszy rzut oka różnica wydaje się czysto techniczna. W praktyce jednak oznacza dwa zupełnie odmienne zastosowania.

Kiedy certyfikat trybu offline ma zastosowanie?

Certyfikat przeznaczony do podpisu linku do weryfikacji wystawcy (tryb offline) ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, przede wszystkim w przypadku awarii lub czasowej niedostępności Krajowy System e-Faktur. Jego posiadanie umożliwia przedsiębiorcy kontynuowanie fakturowania mimo braku bieżącej komunikacji z systemem. To rozwiązanie zapewniające ciągłość operacyjną, ale jednocześnie obwarowane dodatkowymi obowiązkami formalnymi.

W trybie offline faktura wystawiana jest poza systemem KSeF, a następnie – po ustaniu niedostępności – przekazywana do systemu w ustawowym terminie. Aby taki dokument był prawidłowo oznaczony, musi zawierać dwa kody QR:

1) Kod QR z oznaczeniem „OFFLINE” - umożliwia dostęp do danych faktury w KSeF po jej skutecznym przesłaniu do systemu.

2) Kod QR z oznaczeniem „CERTYFIKAT” - potwierdza tożsamość wystawcy dokumentu przy użyciu certyfikatu do trybu offline.

Drugi z kodów potwierdza, że dokument pochodzi od uprawnionego podmiotu, mimo że w momencie jego wystawienia nie było aktywnej komunikacji z systemem centralnym.
W praktyce oznacza to, że brak certyfikatu do trybu offline uniemożliwi prawidłowe oznaczenie faktury wystawionej w tym trybie.

Kluczowa informacja, która budzi zaskoczenie podatników: tryb offline nie jest dostępny w narzędziu ministerialnym. Krajowy System e-Faktur udostępnia Aplikację Podatnika, jednak nie umożliwia ona wystawiania faktur w trybie offline. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający wyłącznie z bezpłatnego narzędzia ministerialnego nie będą mogli skorzystać z tego mechanizmu w sytuacji awarii. Fakturowanie offline jest możliwe wyłącznie w narzędziach komercyjnych, zintegrowanych z KSeF i technicznie przygotowanych do generowania odpowiednich oznaczeń (w tym dwóch wymaganych kodów QR).

REKLAMA

Ścieżka generowania certyfikatu offline w Aplikacji Podatnika

Certyfikat do obsługi trybu offline generuje się w Aplikacji Podatnika (ksef.podatki.gov.pl/aplikacja-podatnika-ksef-20/) - po zalogowaniu należy przejść po prawej stronie do zakładki Certyfikaty, wybierając opcję Wnioskuj o certyfikat.

Jako nazwę certyfikatu można w tym miejscu wpisać imię i nazwisko z dopiskiem certyfikat offline, np. Jan Kowalski certyfikat offline. Następnie podajemy hasło zgodnie z wytycznymi. Bardzo ważne, aby zapisać w bezpiecznym miejscu hasła do certyfikatu, bowiem w przypadku utraty hasła nie ma możliwości go odzyskać/ zmienić. Po wskazaniu ww. danych należy wybrać opcję Generuj.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Generowanie klucza i wniosku o certyfikat offline w KSeF

Źródło zewnętrzne

Na dysk komputera zostanie automatycznie pobrany pierwszy plik z rozszerzeniem .key, który należy zachować - bowiem nie ma możliwości pobrać go ponownie.

Następnie jako Przeznaczenie certyfikatu należy wybrać opcję Podpis linku do weryfikacji wystawcy, a w polu Certyfikat ważny od należy wskazać bieżącą datę.

Po wskazaniu ww. danych klikamy na opcję Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu.

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu offline w KSeF

Źródło zewnętrzne

W kolejnym kroku na stronie klikamy na Odśwież a następnie po odświeżeniu strony na Pobierz certyfikat. Pobranie spowoduje, że na dysk komputera pobierze się plik z rozszerzeniem .crt.

Pobierz certyfikat offline w KSeF

Źródło zewnętrzne

Certyfikat uwierzytelniający, jako fundament integracji z KSeF

O ile certyfikat do trybu offline pełni funkcję zabezpieczenia awaryjnego, o tyle certyfikat uwierzytelniający stanowi podstawowy mechanizm komunikacji z Krajowy System e-Faktur w modelu zautomatyzowanym. To właśnie on odpowiada za potwierdzenie tożsamości podatnika (lub systemu działającego w jego imieniu) w trakcie wymiany danych z KSeF.

Ważne

Certyfikat uwierzytelniający nie służy do podpisywania faktury w sensie prawnym ani nie zastępuje podpisu kwalifikowanego. Jego funkcja jest techniczna, umożliwia bezpieczne połączenie systemu do fakturowania/ księgowego z interfejsem API KSeF.

Dzięki niemu system komercyjny może:
- wysyłać faktury do KSeF,
- odbierać nadane im numery identyfikacyjne,
- pobierać faktury zakupowe,
- sprawdzać statusy dokumentów,
- automatycznie przetwarzać komunikaty zwrotne z systemu.

Certyfikat działa więc jak cyfrowy identyfikator systemu, pozwala KSeF rozpoznać, że dana operacja pochodzi od uprawnionego podmiotu.

Ścieżka generowania certyfikatu uwierzytelniającego w Aplikacji Podatnika

Certyfikat do uwierzytelnienia w systemach komercyjnych generuje się w Aplikacji Podatnika (ksef.podatki.gov.pl/aplikacja-podatnika-ksef-20/) - po zalogowaniu należy przejść po prawej stronie do zakładki Certyfikaty, wybierając opcję Wnioskuj o certyfikat.

Jako nazwę certyfikatu można w tym miejscu wpisać imię i nazwisko z dopiskiem certyfikat uwierzytelniający, np. Jan Kowalski certyfikat uwierzytelniający. Następnie podajemy hasło zgodnie z wytycznymi.

Ważne

Bardzo ważne, aby zapisać w bezpiecznym miejscu hasła do certyfikatu, bowiem w przypadku utraty hasła nie ma możliwości go odzyskać/ zmienić.

Po wskazaniu ww. danych należy wybrać opcję Generuj.

Na dysk komputera zostanie automatycznie pobrany pierwszy plik z rozszerzeniem .key, który należy zachować - bowiem nie ma możliwości pobrać go ponownie.

Następnie jako Przeznaczenie certyfikatu należy wybrać opcję Podpis linku do weryfikacji wystawcy, a w polu Certyfikat ważny od należy wskazać bieżącą datę.

Po wskazaniu ww. danych klikamy na opcję Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu.

Wniosek o wydanie certyfikatu uwierzytelniającego

Źródło zewnętrzne

W kolejnym kroku na stronie klikamy na Odśwież a następnie po odświeżeniu strony na Pobierz certyfikat. Pobranie spowoduje, że na dysk komputera pobierze się plik z rozszerzeniem .crt.

To nie tylko plik - certyfikat, który decyduje o działaniu firmy

Wybór przeznaczenia certyfikatu w Krajowy System e-Faktur bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki firma może wystawiać i przesyłać faktury oraz komunikować się z administracją skarbową. Certyfikat do trybu offline zabezpiecza ciągłość działania w sytuacjach awaryjnych, natomiast certyfikat uwierzytelniający umożliwia bieżącą, zautomatyzowaną integrację systemu księgowego z KSeF. Błędny wybór może ograniczyć dostęp do kluczowych funkcji, utrudnić prawidłowe oznaczanie dokumentów lub zakłócić proces fakturowania, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo operacyjne i zgodność firmy z przepisami.

Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.
Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.

REKLAMA

NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
23 mar 2026

Przedsiębiorcy alarmują, że ograniczenia techniczne KSeF mogą utrudniać wystawianie faktur zbiorczych. Ministerstwo Finansów odpowiada: system był szeroko konsultowany, ale część danych pozostaje niejawna.
PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
23 mar 2026

Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa
23 mar 2026

Wydatki na wojsko rosną w rekordowym tempie, ale coraz częściej są finansowane poza budżetem – poprzez dług. Już za kilka lat obsługa zobowiązań może stać się największym kosztem obronności, a zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekroczy 300 mld zł. Eksperci alarmują: to ryzyko, którego nie można ignorować.

REKLAMA

Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
23 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA