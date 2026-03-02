REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170

KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:06
ksef faktury problemy
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe i samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.

Z 10 do 170 faktur miesięcznie

Zanim wszedł w życie KSeF, jedna ze spółdzielni mieszkaniowych dostawała miesięcznie do 10 faktur za prąd. Teraz otrzymała do zaksięgowania 170 sztuk. Niestety na tym się nie skończy - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

KSeF daje w kość spółdzielniom mieszkaniowym i samorządom. Największe wyzwania nie wynikają z samej idei e-faktury, lecz z braku jednolitych standardów w zakresie sposobu wystawiania faktur. To powoduje chaos operacyjny u odbiorców. Szczególnie widać to na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych - czytamy w „DGP”.

Jeden licznik, jedna faktura

Księgowi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są zasypywani fakturami od dostawców mediów. Wcześniej na jednej fakturze widniało od kilku do kilkudziesięciu punktów poboru, a teraz faktury zostały wystawione do pojedynczych liczników zamontowanych w budynkach. Potwierdza to Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa spółki Enea. „Dostosowanie się do wymogów KSeF spowodowało zmianę sposobu fakturowania. Rozliczenie dla każdego punktu poboru energii jest rejestrowane w systemie oddzielnie” – wyjaśnia w „DGP”.

Terminy płatności trzeba wyszukiwać ręcznie

To nie jedyny problem, z którym mierzą się dziś w Polsce spółdzielnie i wspólnoty. Jak informuje Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB, jeden z dostawców energii umieszcza termin płatności w innym polu niż to, które standardowo jest odczytywane przez systemy finansowo-księgowe. W rezultacie termin nie zaciąga się automatycznie do systemu księgowego, tylko trzeba go ręcznie wyszukiwać w pliku.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

A chodzi tylko o faktury za dostawę prądu. „Co będzie, gdy dostaniemy wkrótce faktury od dostawców innych mediów, w tym energii cieplnej i zimnej wody?” – martwi się księgowa niedużej spółdzielni, zarządzającej ponad 40 budynkami mieszkalnymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższe opłaty dla mieszkańców

To wszystko generuje koszty. Media już w styczniu obiegła informacja, że jedna ze wspólnot mieszkaniowych w Trójmiasto podniosła opłaty za zarządzanie o ponad 17 proc. Jako jeden z powodów podwyżki wskazała koszty wdrożenia KSeF - czytamy w „DGP”.

Z problemem zwielokrotnionych faktur mierzą się też samorządowcy. Mówili o tym 25 lutego 2026 r. podczas posiedzenia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaapelowali do Ministerstwo Finansów o pilną interwencję.

„Choroby wieku dziecięcego” KSeF?

„Wszystkie te problemy mają jedno źródło; brakuje jednolitych standardów w zakresie sposobu wystawiania faktur – komentuje w „DGP” Patrycja Kubiesa z kancelarii KiB.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

„Miejmy nadzieję, że obecne problemy są jedynie chorobami wieku dziecięcego KSeF i z czasem rynek wypracuje standardy. Do tego czasu musimy się jednak uzbroić w cierpliwość i prawdopodobnie przygotować na większą dawkę chaosu po 1 kwietnia br.” – mówi Krzysztof Jaros, radca prawny i menedżer w MDDP, spółce zajmującej się księgowością.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
02 mar 2026

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
02 mar 2026

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe i samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.
Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
02 mar 2026

Sprawdzenie, czy kontrahent nie figuruje na liście sankcyjnej, to dziś jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Wystarczy chwila nieuwagi, by narazić firmę na poważne kary finansowe i odpowiedzialność prawną. Podpowiadamy, jak korzystając z oficjalnych źródeł, bezpiecznie zweryfikować partnera biznesowego.
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
02 mar 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.

REKLAMA

Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Faktury dla konsumentów w 2026 roku. Czy można wystawiać w KSeF? Jak przekazać nabywcy?
27 lut 2026

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF wszedł już w życie dla największych podmiotów, a wkrótce (od 1 kwietnia 2026 r.) obejmie kolejne grupy podatników. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych na rzecz konsumentów (czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), a więc transakcji B2C? W jaki sposób po wejściu w życie nowych przepisów będą przekazywane faktury konsumentom?
PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
27 lut 2026

Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.
KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.

REKLAMA

Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
26 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i może być już uwzględniana w zeznaniach składanych wiosną 2026 r.
Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA