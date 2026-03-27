Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców

KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców

27 marca 2026, 13:38
ksef od 1 kwietnia 2026 r. obawy rady przedsiębiorcy
Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. - największe obawy

Największe wątpliwości przedsiębiorców związane z wejściem w życie KSeF to m.in. obawa o bezpieczeństwo danych, ryzyko przerw, awarii w działaniu systemu, ryzyko wystąpienia pomyłek w procesie fakturowania, a także niepewność co do samego działania systemu, jak i możliwości zwiększonych kontroli z Urzędu Skarbowego. W głównej mierze widoczny jest niepokój o bezpieczeństwo danych.

Chodzi tutaj zarówno o poczucie ochrony ze strony państwa, które otrzyma dostęp do bazy faktur wszystkich przedsiębiorców, jak również ze strony programów fakturowych/ księgowych, w których umieszczane są certyfikaty. Przedsiębiorcy stojący przed decyzją przekazania uprawnień do biur rachunkowych zastanawiają się, kto w ramach uprawnień będzie miał wgląd do ich danych i czy na pewno będzie to bezpieczne. Początki funkcjonowania KSeF, a szczególnie awaria Profilu Zaufanego, wzbudziły wśród przedsiębiorców obawę, czy rzeczywiście KSeF technicznie jest gotowy na zwiększenie liczby korzystających użytkowników. Obawa przed tym, że może wystąpić awaria paraliżująca codzienną pracę przedsiębiorców jest bardzo realna. Klient przecież dokonał zakupu i często chce otrzymać fakturę na już.

Rady dla najmniejszych przedsiębiorców - wdrożenie KSeF

Najmniejsi przedsiębiorcy, którzy nie przystąpili jeszcze do KSeF, powinni zacząć od sprawdzenia, czy mają narzędzia, które im to umożliwią. Profil zaufany, aplikacja mObywatel, e-dowód czy bankowość elektroniczna, to obecnie bezpłatne alternatywy, które pomogą uwierzytelnić się w KSeF. Bez nich przedsiębiorca nie wejdzie do systemu.

Warto porozmawiać z księgowością firmy, tak, by ustalić jasne zasady, kto jest za co odpowiedzialny. Czy księgowość zapewni program do fakturowania, czy powinniśmy poszukać go sami? Czy księgowość przejmie za przedsiębiorcę obowiązek pobierania dokumentów z KSeF, czy będzie to obowiązek głównie przedsiębiorcy. Jeżeli posiadamy już program do fakturowania, to czy jest on zintegrowany z KSeF i na jakiej zasadzie ułatwi nam pracę w przekazywaniu dokumentacji do księgowej?

Najważniejszą radą, jaką chcę przekazać przedsiębiorcom na 1 kwietnia 2026 r., jest przede wszystkim to, żeby podeszli do tematu ze spokojem i nie zrażali się, jeżeli coś na początku trwało dłużej, niż sądzili, że powinno trwać. Warto pamiętać, że jeżeli 1 kwietnia nie uda się wystawić faktury w KSeF, to zgodnie z przepisami, czas na wystawienie faktury dla przedsiębiorcy, gdy sprzedaż ma miejsce w kwietniu, mija 15 maja.

Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
Miał być przełom, jest frustracja. Firmy alarmują: KSeF paraliżuje biznes
Źródło: INFOR
27 mar 2026

Obniżka VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy jeszcze przed Wielkanocą 2026. Komisja Europejska: prawo UE nie pozwala na obniżkę stawek VAT od tych paliw
27 mar 2026

W dniu 26 marca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła (i tego samego dnia skierowała do Sejmu) projekty ustaw wchodzące w skład pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jak zapowiedział Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, VAT na paliwa silnikowe ma zostać obniżony z 23% na 8%. A ponadto akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Te działania – o ile ustawy wejdą w życie - powinny przynieść niższe ceny paliw o około 1,20 zł na litrze. Ale tego samego dnia rzeczniczka KE ds. podatkowych Louise Bogey przekazała dziennikarce RMF FM, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych".
Tanie paliwo miało być od razu – decyzje w ostatniej chwili. Kierowcy zapłacili więcej
27 mar 2026

W czwartek wieczorem sejmowa komisja finansów publicznych poparła dwa rządowe projekty ustaw umożliwiających m.in. obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw.
Nieterminowe otrzymanie PIT-11 od pracodawcy - skutki dla pracownika i pracodawcy
27 mar 2026

Jeden z najważniejszych obowiązków dla Pracodawcy, po zakończeniu roku kalendarzowego, to przesłanie elektronicznie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR) do Urzędu Skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2026 r. Kolejny krok to dystrybucja złożonych deklaracji PIT-11 do Pracowników w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2026. Działy płacowe mają te dwa terminy wdrukowane w kalendarz organizacyjny i tak projektują pracę w styczniu i lutym, by dopełnić obowiązku, najlepiej – nie czekając z tym do ostatniego dnia. Czasami jednak pojawią się przeszkody uniemożliwiające wykonanie powyższych czynności w terminie. Co wtedy?

KSeF 2026 - faktury od lutego na nowych zasadach [Badanie]
26 mar 2026

KSeF 2026 czyli faktury od lutego na nowych zasadach. Firmy chcą wydłużenia okresu przejściowego. Badanie przedsiębiorców przedstawia ocenę wdrożenia systemu - co zostało ocenione najgorzej? Czego najbardziej obawiają się polskie firmy?
KSeF: przedsiębiorca jako podatnik odpowiada za prawidłowe działanie w nowym systemie, a księgowi?
26 mar 2026

KSeF: jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy przedsiębiorcą i księgowymi (biurem rachunkowym)? Jak uregulować to w umowie z zewnętrzną księgowością? Jakie mogą być konsekwencje błędów w KSeF?
Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
25 mar 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 marca 2026 r. w sprawie C 436/24 odnosi się do kwalifikacji podatkowej punktów przyznawanych klientom w ramach programów lojalnościowych. Spór powstał na tle szwedzkiego systemu lojalnościowego, w którym nabywcy otrzymywali punkty proporcjonalne do wartości dokonanych zakupów, a następnie mogli wymieniać je na towary o niskiej wartości podczas kolejnych transakcji. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy punkty tego rodzaju mogą zostać uznane za „bon” w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, co w konsekwencji przesądzałoby o sposobie ich opodatkowania oraz o ewentualnym zastosowaniu art. 73a regulującego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy realizacji bonów różnego przeznaczenia.
Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą więcej, zysk dla kraju
25 mar 2026

Projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Zakłada do 3 proc. podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla znaczenie tej regulacji dla cyfryzacji i rozwoju kraju.

Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
25 mar 2026

Autorskie koszty uzyskania przychodu, limit 50%, przychody z praw autorskich – to frazy, które powinien znać każdy twórca, programista w IT czy artysta. W tym przewodniku wyjaśniamy, czym są koszty z praw autorskich, jak działa limit, jak przygotować umowy (w tym UoP) oraz jak bezpiecznie zoptymalizować PIT. Znajdziesz tu przykłady, listy kontrolne, wskazówki dotyczące ewidencji pracy twórczej i podpowiedź, jak policzyć 50% kosztów (autorskie koszty uzyskania przychodu kalkulator – krok po kroku).
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
26 mar 2026

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.
