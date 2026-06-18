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KSeF a odliczenie VAT – nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

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18 czerwca 2026, 16:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury vat
KSeF a odliczenie VAT – nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
INFOR

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Wokół obowiązkowego korzystania z systemu KSeF oraz jego wpływu na moment odliczenia VAT i rozliczenia w JPK_V7 pojawiły się istotne wątpliwości podatników. Szczególnie problematyczne stały się sytuacje, w których te same faktury funkcjonują jednocześnie poza systemem (papierowo lub e-mailem) oraz w KSeF.

Wraz z postępującym wdrażaniem obowiązkowego systemu KSeF rośnie liczba praktycznych wątpliwości dotyczących codziennego rozliczania podatku VAT przez przedsiębiorców. Szczególnie problematyczne okazuje się ustalenie momentu otrzymania faktury oraz jego wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego, zwłaszcza w sytuacjach „mieszanych”, gdy ten sam dokument funkcjonuje równolegle w obrocie tradycyjnym (papierowym lub elektronicznym) oraz w systemie KSeF. Dodatkowe pytania pojawiają się również w kontekście potencjalnej konieczności korygowania plików JPK_V7, jeżeli faktury zostały później przesłane do systemu z nadaniem numeru KSeF. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z czerwca 2026 r. pokazują, że kluczowe znaczenie ma faktyczny moment otrzymania faktury poza systemem, a nie data jej późniejszego ustrukturyzowania w KSeF. W praktyce oznacza to istotne doprecyzowanie zasad rozliczeń VAT i ograniczenie ryzyka błędnych korekt po stronie podatników. Poniżej publikujemy pełną treść zapytania oraz odpowiedzi MF.

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KSeF: Pytania dziennikarza Infor z 13 maja 2026 r.

"Nasi Czytelnicy zgłaszają nam, że przed wejściem w życie KSeF otrzymali faktury od swoich kontrahentów, z których odliczyli VAT określając termin odliczenia kierując się datą otrzymania tych faktur. Obecnie zdarzają się przypadki, że kontrahenci wysłali te faktury do KSeF. Czy w związku z tym powinni skorygować JPK_V7 i odliczyć VAT według daty nadania numeru KSeF tym fakturom?

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy obecnie otrzymują faktury w formie papierowej lub zwykłej elektronicznej bez kodów QR, a następnie po jakimś czasie (często w kolejnym okresie rozliczeniowym), znajdują te faktury na swoim koncie KSeF. Jak ustalić datę otrzymania takiej faktury?

Czy podatnik powinien potwierdzać u kontrahenta, czy otrzymana poza systemem faktura trafi do KSeF?"

Zobacz również:

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 5 czerwca 2026 r.

"Poniżej przesyłamy odpowiedzi na Pani pytania:

Pyt. 1 Przed wejściem w życie KSeF podatnicy otrzymali faktury od swoich kontrahentów, z których odliczyli VAT określając termin odliczenia kierując się datą otrzymania tych faktur. Obecnie zdarzają się przypadki, że kontrahenci wysłali te faktury do KSeF. Czy w związku z tym powinni skorygować JPK_V7 i odliczyć VAT według daty nadania numeru KSeF tym fakturom?

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W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że faktury wystawione i otrzymane przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF zostały skutecznie wprowadzone do obrotu prawnego w formie dopuszczalnej na moment ich wystawienia i otrzymania. Ich późniejsze „przesłanie” do KSeF nie oznacza ponownego otrzymania tych samych faktur przez nabywcę w systemie, lecz może być traktowane jako wprowadzenie do KSeF odrębnych dokumentów, pomimo że zawierają one te same dane.

W opisanej sytuacji, po stronie nabywcy, brak jest podstaw do korygowania JPK_V7 i zmiany okresu odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli nabywca otrzymał faktury przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF i na tej podstawie odliczył VAT, zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, to datą otrzymania tych faktur pozostaje data ich faktycznego otrzymania przez nabywcę w formie papierowej albo elektronicznej poza KSeF.

Ewentualne ryzyka związane z takim następczym wprowadzeniem dokumentów do KSeF dotyczą przede wszystkim wystawcy faktury, w szczególności ryzyka zdublowania dokumentowania tej samej czynności oraz możliwych tego konsekwencji na gruncie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak momentu otrzymania pierwotnych faktur przez nabywcę ani nie uzasadnia korekty jego rozliczenia w zakresie podatku naliczonego.

Pyt. 2. Podatnicy obecnie otrzymują faktury w formie papierowej lub zwykłej elektronicznej bez kodów QR, a następnie po jakimś czasie (często w kolejnym okresie rozliczeniowym) znajdują te faktury na swoim koncie KSeF. Jak ustalić datę otrzymania takiej faktury? Czy podatnik powinien potwierdzać u kontrahenta, czy otrzymana poza systemem faktura trafi do KSeF?

W przedstawionym w pyt. 2 stanie faktycznym (obowiązuje KSeF, niemniej faktura – pomimo obowiązku – jest wystawiona poza KSeF) datę otrzymania faktury należy ustalić według momentu jej faktycznego otrzymania przez podatnika poza systemem. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, pod warunkiem braku przesłanek negatywnych z art. 88 ww. ustawy.

Jeżeli zatem faktura została skutecznie przekazana podatnikowi w formie papierowej albo elektronicznej (np. jako plik PDF), to ten moment należy uznać za datę jej otrzymania dla celów podatkowych. Późniejsze przesłanie do Krajowego Systemu e-Faktur dokumentu zawierającego tożsame dane i dokumentującego tę samą czynność, nie powinno przesuwać daty otrzymania faktury na moment nadania numeru KSeF, jeżeli faktura została już wcześniej faktycznie otrzymana poza systemem. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących KSeF (Podręcznik KSeF 2.0, część II: Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF link: https://ksef.podatki.gov.pl/pliki-do-pobrania-ksef-20/), z których wynika, że w przypadku faktury wystawionej z pominięciem obowiązku wystawienia jej w KSeF i odebranej przez nabywcę w sposób tradycyjny, decydujące znaczenie ma data faktycznego otrzymania faktury przez nabywcę.

Niezależnie od powyższego, należy wyraźnie odróżnić sytuacje przewidziane w ustawie, w których faktura może zostać wystawiona i udostępniona nabywcy poza KSeF, a następnie przesłana do systemu w ustawowym terminie, od nieuprawnionego „dosyłania” do KSeF faktur uprzednio wystawionych poza Systemem. Ustawa przewiduje takie szczególne tryby jedynie w przypadku awarii, niedostępności KSeF oraz trybu offline24.

Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do przyjmowania, że nabywca ma obowiązek każdorazowo weryfikować u kontrahenta, czy faktura otrzymana poza KSeF zostanie następnie przesłana do systemu. Rozliczenie podatku naliczonego powinno opierać się na fakcie i dacie rzeczywistego otrzymania faktury wystawionej poza KSeF, z zastrzeżeniem spełnienia ogólnych warunków odliczenia VAT. Niemniej podatnik powinien zachować szczególną ostrożność wobec kontrahentów, którzy - mimo ciążącego na nich obowiązku - nie wystawiają faktur przy użyciu KSeF. Otrzymanie faktury poza KSeF nie pozbawia automatycznie nabywcy prawa do odliczenia, ale może uzasadniać dodatkową weryfikację kontrahenta i transakcji w ramach należytej staranności, zwłaszcza gdy ten sam obrót jest następnie dokumentowany fakturą w KSeF. Taka praktyka może rodzić po stronie wystawcy ryzyko zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, tj. obowiązku zapłaty podatku wykazanego na fakturze."

Co wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów?

Stanowisko Ministerstwa Finansów jednoznacznie porządkuje praktykę:

  • późniejsze wprowadzenie faktury do KSeF nie zmienia momentu jej otrzymania,
  • nie ma obowiązku korekty JPK_V7, jeśli VAT został odliczony na podstawie pierwotnego otrzymania faktury,
  • kluczowa jest faktyczna data otrzymania dokumentu poza systemem,
  • brak jest obowiązku weryfikowania, czy faktura trafi później do KSeF.

Wnioski dla podatników korzystających z KSeF

Nowe wyjaśnienia ograniczają ryzyko interpretacyjne, które mogło prowadzić do niepewności w zakresie:

  • momentu odliczenia VAT,
  • podwójnego obiegu faktur,
  • relacji między dokumentami poza KSeF a systemem centralnym.

Dla firm oznacza to większą stabilność rozliczeń, ale także konieczność uporządkowania procesów obiegu dokumentów w okresie przejściowym wdrażania KSeF.

Podstawa prawna

Informacja Ministerstwa Finansów z 5 czerwca 2026 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy, źródło: eureka.mf.gov.pl

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Źródło: INFOR
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