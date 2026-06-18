Wraz z postępującym wdrażaniem obowiązkowego systemu KSeF rośnie liczba praktycznych wątpliwości dotyczących codziennego rozliczania podatku VAT przez przedsiębiorców. Szczególnie problematyczne okazuje się ustalenie momentu otrzymania faktury oraz jego wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego, zwłaszcza w sytuacjach „mieszanych”, gdy ten sam dokument funkcjonuje równolegle w obrocie tradycyjnym (papierowym lub elektronicznym) oraz w systemie KSeF. Dodatkowe pytania pojawiają się również w kontekście potencjalnej konieczności korygowania plików JPK_V7, jeżeli faktury zostały później przesłane do systemu z nadaniem numeru KSeF. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z czerwca 2026 r. pokazują, że kluczowe znaczenie ma faktyczny moment otrzymania faktury poza systemem, a nie data jej późniejszego ustrukturyzowania w KSeF. W praktyce oznacza to istotne doprecyzowanie zasad rozliczeń VAT i ograniczenie ryzyka błędnych korekt po stronie podatników. Poniżej publikujemy pełną treść zapytania oraz odpowiedzi MF.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy obecnie otrzymują faktury w formie papierowej lub zwykłej elektronicznej bez kodów QR, a następnie po jakimś czasie (często w kolejnym okresie rozliczeniowym), znajdują te faktury na swoim koncie KSeF. Jak ustalić datę otrzymania takiej faktury? Czy podatnik powinien potwierdzać u kontrahenta, czy otrzymana poza systemem faktura trafi do KSeF? "

"Nasi Czytelnicy zgłaszają nam, że przed wejściem w życie KSeF otrzymali faktury od swoich kontrahentów, z których odliczyli VAT określając termin odliczenia kierując się datą otrzymania tych faktur. Obecnie zdarzają się przypadki, że kontrahenci wysłali te faktury do KSeF. Czy w związku z tym powinni skorygować JPK_V7 i odliczyć VAT według daty nadania numeru KSeF tym fakturom?

"Poniżej przesyłamy odpowiedzi na Pani pytania:



Pyt. 1 Przed wejściem w życie KSeF podatnicy otrzymali faktury od swoich kontrahentów, z których odliczyli VAT określając termin odliczenia kierując się datą otrzymania tych faktur. Obecnie zdarzają się przypadki, że kontrahenci wysłali te faktury do KSeF. Czy w związku z tym powinni skorygować JPK_V7 i odliczyć VAT według daty nadania numeru KSeF tym fakturom?

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W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że faktury wystawione i otrzymane przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF zostały skutecznie wprowadzone do obrotu prawnego w formie dopuszczalnej na moment ich wystawienia i otrzymania. Ich późniejsze „przesłanie” do KSeF nie oznacza ponownego otrzymania tych samych faktur przez nabywcę w systemie, lecz może być traktowane jako wprowadzenie do KSeF odrębnych dokumentów, pomimo że zawierają one te same dane.

W opisanej sytuacji, po stronie nabywcy, brak jest podstaw do korygowania JPK_V7 i zmiany okresu odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli nabywca otrzymał faktury przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF i na tej podstawie odliczył VAT, zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, to datą otrzymania tych faktur pozostaje data ich faktycznego otrzymania przez nabywcę w formie papierowej albo elektronicznej poza KSeF.

Ewentualne ryzyka związane z takim następczym wprowadzeniem dokumentów do KSeF dotyczą przede wszystkim wystawcy faktury, w szczególności ryzyka zdublowania dokumentowania tej samej czynności oraz możliwych tego konsekwencji na gruncie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak momentu otrzymania pierwotnych faktur przez nabywcę ani nie uzasadnia korekty jego rozliczenia w zakresie podatku naliczonego.

Pyt. 2. Podatnicy obecnie otrzymują faktury w formie papierowej lub zwykłej elektronicznej bez kodów QR, a następnie po jakimś czasie (często w kolejnym okresie rozliczeniowym) znajdują te faktury na swoim koncie KSeF. Jak ustalić datę otrzymania takiej faktury? Czy podatnik powinien potwierdzać u kontrahenta, czy otrzymana poza systemem faktura trafi do KSeF?

W przedstawionym w pyt. 2 stanie faktycznym (obowiązuje KSeF, niemniej faktura – pomimo obowiązku – jest wystawiona poza KSeF) datę otrzymania faktury należy ustalić według momentu jej faktycznego otrzymania przez podatnika poza systemem. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, pod warunkiem braku przesłanek negatywnych z art. 88 ww. ustawy.

Jeżeli zatem faktura została skutecznie przekazana podatnikowi w formie papierowej albo elektronicznej (np. jako plik PDF), to ten moment należy uznać za datę jej otrzymania dla celów podatkowych. Późniejsze przesłanie do Krajowego Systemu e-Faktur dokumentu zawierającego tożsame dane i dokumentującego tę samą czynność, nie powinno przesuwać daty otrzymania faktury na moment nadania numeru KSeF, jeżeli faktura została już wcześniej faktycznie otrzymana poza systemem. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących KSeF (Podręcznik KSeF 2.0, część II: Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF link: https://ksef.podatki.gov.pl/pliki-do-pobrania-ksef-20/), z których wynika, że w przypadku faktury wystawionej z pominięciem obowiązku wystawienia jej w KSeF i odebranej przez nabywcę w sposób tradycyjny, decydujące znaczenie ma data faktycznego otrzymania faktury przez nabywcę.

Niezależnie od powyższego, należy wyraźnie odróżnić sytuacje przewidziane w ustawie, w których faktura może zostać wystawiona i udostępniona nabywcy poza KSeF, a następnie przesłana do systemu w ustawowym terminie, od nieuprawnionego „dosyłania” do KSeF faktur uprzednio wystawionych poza Systemem. Ustawa przewiduje takie szczególne tryby jedynie w przypadku awarii, niedostępności KSeF oraz trybu offline24.

Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do przyjmowania, że nabywca ma obowiązek każdorazowo weryfikować u kontrahenta, czy faktura otrzymana poza KSeF zostanie następnie przesłana do systemu. Rozliczenie podatku naliczonego powinno opierać się na fakcie i dacie rzeczywistego otrzymania faktury wystawionej poza KSeF, z zastrzeżeniem spełnienia ogólnych warunków odliczenia VAT. Niemniej podatnik powinien zachować szczególną ostrożność wobec kontrahentów, którzy - mimo ciążącego na nich obowiązku - nie wystawiają faktur przy użyciu KSeF. Otrzymanie faktury poza KSeF nie pozbawia automatycznie nabywcy prawa do odliczenia, ale może uzasadniać dodatkową weryfikację kontrahenta i transakcji w ramach należytej staranności, zwłaszcza gdy ten sam obrót jest następnie dokumentowany fakturą w KSeF. Taka praktyka może rodzić po stronie wystawcy ryzyko zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, tj. obowiązku zapłaty podatku wykazanego na fakturze."