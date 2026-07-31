REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie

Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 lipca 2026, 11:42
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna skarbówka podatek
Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Comiesięczne przelewy od członka rodziny na własne konto mogą wzbudzić pytania, szczególnie gdy dotyczą regularnie wpływających kwot. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy takie pieniądze trzeba zgłaszać skarbówce jako darowiznę i czy fiskus może uznać je za przysporzenie majątkowe podlegające podatkowi od spadków i darowizn. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że sam fakt pojawienia się pieniędzy na rachunku nie oznacza jeszcze, że doszło do darowizny.

Sprawa dotyczyła kobiety, której brat przelewał co miesiąc pieniądze na konto. Na pierwszy rzut oka sytuacja mogła wyglądać jak zwykłe przekazywanie środków między rodzeństwem. Problem polegał jednak na tym, że pieniądze nie pochodziły z majątku brata, lecz były świadczeniem emerytalnym ich mamy, która ze względu na stan zdrowia wymagała całodobowej opieki. W interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2026 r. o sygnaturze 0111-KDIB2-2.4015.153.2026.1.KK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że w opisanej sytuacji nie doszło do darowizny, ponieważ środki przez cały czas pozostawały własnością mamy, a przekazywanie ich córce miało wyłącznie charakter techniczny.

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka sprawdziła przelewy od brata. Najważniejsze okazało się to, do kogo naprawdę należały pieniądze

Kobieta zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem dotyczącym skutków podatkowych przekazywania jej pieniędzy stanowiących świadczenie emerytalne mamy przez brata. Wniosek o wydanie interpretacji wpłynął 7 lipca 2026 r. i dotyczył podatku od spadków i darowizn. Podatniczka chciała ustalić, czy regularne wpływy na jej rachunek bankowy mogą zostać potraktowane jako darowizna od brata. Wątpliwości mogły pojawić się dlatego, że przelewy były wykonywane przez inną osobę niż właścicielka świadczenia, a w tytule transakcji brat wpisywał jedynie słowo „przelew”.

Kobieta wyjaśniła jednak, że pieniądze nie były prezentem ani pomocą finansową od brata. Była to emerytura ich mamy, którą córka wykorzystywała w całości na utrzymanie, leczenie, rehabilitację oraz wszystkie bieżące wydatki związane z opieką: Na Pani rachunek bankowy wpływają co miesiąc kwoty przelewów, które przekazuje Pani brat A.A., jest to świadczenie emerytalne Pani mamy B.B.. W tytule przelewu brat wpisywał słowo „przelew” zamiast świadczenie emerytalne dla mamy B.B.. Kwoty przekazywane nie są darowizną od brata dla Pani.” Mama kobiety od 2022 r. przebywała u córki. Była osobą niepełnosprawną, leżącą i wymagającą całodobowej opieki. Z tego powodu otrzymywała również świadczenie wspierające.

Prawo do emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mama nabyła jeszcze w czasie, gdy mieszkała razem z synem. Wtedy założone zostało konto, na które KRUS przesyłał jej świadczenie. Następnie brat przelewał te pieniądze na konto siostry, która zajmowała się mamą na co dzień. Rodzeństwo zdecydowało się na takie rozwiązanie, ponieważ dzieliła ich duża odległość. Brat nie miał możliwości osobistego przekazywania pieniędzy mamie, dlatego wspólnie uznali, że najprościej będzie przesyłać emeryturę na konto córki, która faktycznie ponosiła koszty związane z opieką.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Nie każdy rodzinny przelew oznacza darowiznę. Skarbówka wskazała warunek, który przesądził o braku podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu interpretacji przypomniał, że podatkowi od spadków i darowizn podlega między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny. Nie oznacza to jednak, że każda kwota otrzymana od krewnego automatycznie jest darowizną. Kluczowe znaczenie ma bowiem to, czy osoba otrzymująca pieniądze rzeczywiście wzbogaca się kosztem drugiej osoby. Darowizna musi prowadzić do przesunięcia majątkowego — majątek darczyńcy musi się zmniejszyć, a majątek obdarowanego zwiększyć. W tej sprawie takiego skutku nie było. Brat nie przekazał siostrze własnych środków, a jedynie przesyłał dalej pieniądze należące do ich mamy. Córka nie uzyskała więc żadnej korzyści majątkowej dla siebie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku” - czytamy w interpretacji. A zatem organ podatkowy podkreślił, że darowizna wymaga nieodpłatnego świadczenia kosztem majątku darczyńcy. W przypadku opisanym przez podatniczkę ten element nie wystąpił, ponieważ środki nie pochodziły z majątku brata.

Znaczenie miało również to, że kobieta nie mogła traktować tych pieniędzy jako własnych. Otrzymywane kwoty miały konkretny cel i były przeznaczane na potrzeby mamy, tj.:

  • pieniądze pochodziły z emerytury mamy, a nie z majątku brata przekazującego przelewy,
  • środki były przeznaczane na utrzymanie, leczenie, rehabilitację oraz bieżące potrzeby mamy.

W ocenie skarbówki przekazywanie pieniędzy miało charakter wyłącznie organizacyjny. Konto córki było miejscem, przez które środki przechodziły, ale nie oznaczało to, że stała się ona właścicielką tych pieniędzy.

Zobacz również:

Brak szczegółowego opisu przelewu nie przesądził sprawy. Fiskus ocenił fakty, a nie samo słowo w tytule transakcji

Jednym z elementów, który mógł wzbudzać niepewność, był sposób opisywania przelewów. Brat wpisywał w tytule jedynie słowo „przelew”, zamiast wskazać dokładnie, że przekazuje emeryturę mamy. W praktyce tytuł przelewu może mieć znaczenie przy wyjaśnianiu pochodzenia środków. Nie zawsze jednak pojedyncze słowo użyte w opisie transakcji decyduje o tym, jak dana czynność zostanie oceniona podatkowo.

W tej sprawie organ podatkowy przeanalizował cały opis sytuacji. Najważniejsze okazało się nie to, co znalazło się w tytule przelewu, ale skąd pochodziły pieniądze i na co były przeznaczane: „Pani brat z tego konta przelewa jej emeryturę na Pani konto, którą Pani w całości przeznacza na mamy utrzymanie, leczenie oraz wszystkie koszty bieżące.”

Kobieta wskazała, że wszystkie otrzymywane środki przeznaczała na potrzeby mamy. Nie zatrzymywała ich dla siebie i nie wykorzystywała ich do zwiększenia własnego majątku. Skarbówka uznała więc, że sam techniczny przepływ pieniędzy przez rachunek córki nie może być traktowany jako darowizna. Istotne było rzeczywiste przeznaczenie środków i fakt, że ich właścicielem nadal pozostawała mama.

Skarbówka potwierdziła: nie było darowizny, więc nie trzeba było składać SD-Z2 ani SD-3

Końcowe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było korzystne dla podatniczki. Organ uznał, że przekazywanie emerytury mamy przez brata na konto córki nie powodowało powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że kobieta nie musiała składać formularza SD-Z2 ani SD-3. Dokumenty te dotyczą sytuacji, w których podatnik rzeczywiście otrzymuje majątek, na przykład w drodze darowizny.

W tej sprawie nie doszło jednak do przekazania majątku córce. Środki cały czas należały do mamy, a córka jedynie korzystała z nich w celu zapewnienia jej odpowiednich warunków życia, leczenia i opieki: „Powyższe czynności nie mają charakteru darowizny, mają charakter jedynie techniczny, a środki pieniężne – jak wynika z wniosku – cały czas stanowią własność Pani mamy. Nie ma zatem podstaw, żeby twierdzić, że wystąpiły po Pani stronie skutki podatkowe na gruncie podatku od spadków i darowizn.”

Interpretacja pokazuje, że rodzinne przelewy nie zawsze oznaczają darowiznę. Przy ocenie takich sytuacji najważniejsze pozostaje ustalenie, czy doszło do rzeczywistego wzbogacenia osoby otrzymującej pieniądze, czy jedynie do przekazania środków należących do kogoś innego w celu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 22 lipca 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.153.2026.1.KK

Powiązane
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie. Rząd zmienia zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie. Rząd zmienia zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Prezes ZUS mówi o wieku emerytalnym. Padły słowa o tym, na co Polacy nie są jeszcze gotowi
Prezes ZUS mówi o wieku emerytalnym. Padły słowa o tym, na co Polacy nie są jeszcze gotowi
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, w których jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, w których jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie
31 lip 2026

Comiesięczne przelewy od członka rodziny na własne konto mogą wzbudzić pytania, szczególnie gdy dotyczą regularnie wpływających kwot. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy takie pieniądze trzeba zgłaszać skarbówce jako darowiznę i czy fiskus może uznać je za przysporzenie majątkowe podlegające podatkowi od spadków i darowizn. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że sam fakt pojawienia się pieniędzy na rachunku nie oznacza jeszcze, że doszło do darowizny.
Od 2 sierpnia wchodzą nowe przepisy AI Act. Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że dotyczą także ich
31 lip 2026

Już za chwilę tysiące firm będą musiały sprawdzić, czy korzystają ze sztucznej inteligencji zgodnie z nowymi przepisami. Problem w tym, że wiele organizacji nawet nie zdaje sobie sprawy, jak szeroko AI działa dziś w ich codziennych procesach. Od 2 sierpnia zacznie obowiązywać kolejna część AI Act, a opublikowane przez Komisję Europejską wytyczne pokazują, że obowiązki obejmują nie tylko twórców technologii, ale także przedsiębiorstwa wykorzystujące AI. Co dokładnie się zmieni i od czego warto zacząć?
Firmy wdrażają AI, ale nie wiedzą, gdzie jej używają. Nadchodzi test gotowości
30 lip 2026

ChatGPT to tylko wierzchołek góry lodowej. Sztuczna inteligencja działa dziś w Outlooku, Teamsach, systemach HR, CRM-ach i narzędziach marketingowych, często bez pełnej kontroli organizacji. Od 2 sierpnia firmy będą musiały odpowiedzieć na pytanie, którego wiele z nich nigdy sobie nie zadało: gdzie właściwie wykorzystujemy AI?
Czy Skarbówka legalnie pozyskuje dane z ANPRS – systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów z kamer drogowych?
29 lip 2026

W połowie 2026 r. infosferę podatkową zalały informacje o powtarzających się kontrolach wykorzystania firmowych samochodów na cele prywatne na podstawie danych uzyskanych z systemu ANPRS, czyli automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z kamer drogowych. Pojawiło się przy tym wiele porad jak sobie radzić ze skutkami tych kontroli, ale zabrakło refleksji, czy w ogóle mogły być one przeprowadzone. Sprawa ma szerszy kontekst i dotyczy legalności wykorzystywania automatycznie (poza konkretnym postępowaniem) zbieranych danych (też z Aranea, CRDP, KSeF, JPK różnego rodzaju, STIR, przekazanych przez PiP w związku z ostatnio znowelizowanymi przepisami) przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Poniżej analizuję legalność pozyskiwania danych z ANPRS.

REKLAMA

Ważna aktualizacja w mObywatelu. Użytkownicy mają czas do 5 sierpnia 2026 roku
29 lip 2026

Użytkownicy aplikacji mObywatel oraz mObywatel Junior powinni pamiętać o ważnym terminie. Do 5 sierpnia 2026 roku konieczne jest zalogowanie się do aplikacji, aby certyfikaty cyfrowych dokumentów zostały odświeżone i zachowały ważność.
Unia handlowa Ameryki Północnej. Trudne negocjacje USA, Meksyku i Kanady w ramach przeglądu umowy USMC
29 lip 2026

Od miesięcy narastają napięcia między USA, Kanadą i Meksykiem, a wojna handlowa i presja taryfowa dodatkowo komplikują relacje między trzema partnerami. Co więcej, 1 lipca 2026 roku rozpoczął się pierwszy oficjalny przegląd porozumienia USMCA – obowiązującej od 2020 roku umowy handlowej regulującej zasady wymiany gospodarczej między krajami Ameryki Północnej. Administracja Donalda Trumpa chce renegocjować kilka kluczowych postanowień traktatu – w szczególności zasady pochodzenia w sektorze motoryzacyjnym, stosunki handlowe z Chinami oraz dostęp do kanadyjskiego rynku produktów mlecznych. W obliczu tych żądań Kanada i Meksyk mają poważne powody, by bronić swoich stanowisk, co sugeruje, że negocjacje będą długie i złożone. Czy zachwieją one integracją gospodarczą Ameryki Północnej?
KSeF: kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wyjaśnia
30 lip 2026

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co zrobić z fakturą przygotowaną w systemie księgowym, która zawiera błędy, ale nie została jeszcze wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur ani przekazana kontrahentowi. Najnowsze stanowisko skarbówki pokazuje, że znaczenie ma moment, w którym dokument trafia do obrotu prawnego. Jeśli jest jedynie wewnętrzną propozycją faktury i nie został nigdzie udostępniony, możliwe jest jego anulowanie bez wprowadzania dokumentu do KSeF i bez wystawiania korekty.
Od 2027 r. nowe obowiązki dla firm o wysokim zużyciu energii. Rząd przyjął aktualizację Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu
29 lip 2026

W czerwcu 2026 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizacja Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), która wskazuje kierunek transformacji polskiej energetyki – zapowiada większą elastyczność systemu, rozwój magazynów energii, modernizację sieci oraz wzrost znaczenia inteligentnego zarządzania zużyciem energii. W praktyce budynki mają stać się aktywnymi uczestnikami systemu energetycznego. Także unijne przepisy wzmacniają znaczenie stałego monitorowania i optymalizacji zużycia energii w firmach. Zgodnie z dyrektywą UE o efektywności energetycznej firmy zużywające średnio ponad 85 TJ energii rocznie mają wdrożyć system zarządzania energią do 11 października 2027 r.

REKLAMA

Polacy wysyłają jasny sygnał w sprawie podatków. Chodzi o kwotę wolną [SONDAŻ]
29 lip 2026

Poparcie dla podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł osiągnęło rekordowy poziom – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”. Wyniki badania opublikowane przez dziennik pokazują, że zdecydowana większość Polaków chce wprowadzenia tej zmiany jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.
Tusk kontra Nawrocki. Wojna o 4 miliardy złotych i ceny paliw. Prezydent zablokował ustawę, premier mówi o „ciosie wymierzonym we wszystkich polskich kierowców”
30 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki zablokował wejście w życie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Spór dotyczy przepisów, które miały przynieść budżetowi państwa około 4 mld zł, ale zdaniem głowy państwa mogą naruszać zasadę, że prawo nie działa wstecz. Decyzja wywołała ostrą reakcję ministra finansów, który zarzucił prezydentowi blokowanie środków przeznaczonych m.in. na ochronę Polaków przed wysokimi cenami paliw.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA