Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

Korekta zgłoszenia wywozowego. Błąd w wysyłce

Każdorazowo należy złożyć wniosek w urzędzie celnym o korektę zgłoszenia wywozowego na zwiększenie, zmniejszenie ilości wywiezionego towaru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzający stan faktyczny tj. oświadczenie pracownika o pomyłce/inwentaryzację danego towaru, potwierdzenie zapłaty za rzeczywistą ilość towaru, wystawioną korektę faktury in plus/in minus oraz zgłoszenie celne importowe z kraju przeznaczenia jako dowód, iż po drugiej stronie granicy towar został odprawiony prawidłowo. Jeżeli niestety towar został odprawiony też źle, to do tego zgłoszenia celnego trzeba załączyć złożony przez odbiorcę wniosek o korektę zgłoszenia celnego w imporcie.

Do momentu otrzymania decyzji zmieniającej zgłoszenie celne nie można rozliczyć 0% VAT, gdyż dokumenty handlowe są niezgodne ze zgłoszeniem celnym wywozowym. Ustawa VATowska przewiduje brak możliwości rozliczenia VAT w momencie, kiedy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne posiadają m.in. kwoty niezgodne z rzeczywistością. Każda korekta in plus/ in minus powoduje zmianę wartości wystawionej faktury, która wówczas jest niezgodna z wartością zgłoszenia celnego wywozowego.

Należny rabat

Należy też założyć, że zdarzają się takie przypadki, kiedy to po danym okresie (np. 3 m-cach, ½ roku) klientowi należy się rabat handlowy ze względu na wykonanie jakiegoś targetu obrotu założonego na dany okres. Ten przypadek jest bardziej skomplikowany.

nie można dać rabatu na zakup przyszłego towaru, nie można dać jednorazowego upustu towaru np. na ostatniej przesyłce wysłanej do klienta.

W prawidłowym postępowaniu powinny pojawić się zapisy kontraktowe mówiące o przydzielonych rabatach po wykonaniu targetu. Na bazie tak przygotowanej umowy należy skorygować sprzedaż towaru w danym okresie. Np. było 10 faktur sprzedaży to wystawić należy 10 korekt faktur i obniżyć wartość towaru o określony %. Dodatkowo należy złożyć wnioski o korektę do wszystkich wystawionych faktur, aby obniżyć wartość towaru w zgłoszeniu celnym. To jest jednoznaczne z korektą wartości podstawy VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Pomylone dokumenty przy odprawie celnej wywozowej

W przypadku wysyłki zamówionego towaru na nieprawidłowych dokumentach postępowanie zasadniczo różnić się nie będzie, lecz czas na wyprostowanie dokumentów będzie dłuższy. Najlepiej by było, gdyby nasz odbiorca odprawił towar prawidłowo. Niestety najczęściej łańcuch nieprawidłowości ciągnie się od samego początku, czyli wywozu towaru. Zatem należy założyć, iż towar jest zgodny a dokumenty odprawy celnej po stronie wysyłającego jak i odbiorcy są nieprawidłowe. Czynności należy zacząć od odbiorcy. Na początek to odbiorca musi złożyć wniosek o korektę zgłoszenia celnego przywozowego. Na bazie zgłoszenia celnego przywozowego oraz wniosku o korektę (przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego) należy złożyć korektę zgłoszenia wywozowego. Dokument celne prawidłowe od importera są niezbędnym dowodem, aby organ celno skarbowy wydał decyzję zmieniającą numer faktury, wartość faktury, kod taryfy celnej, opis towaru i jego ilość.

Podsumowując:

Warto uruchomić w przedsiębiorstwie narzędzia zarządzania tak by minimalizować ilość pomyłek w przesyłkach międzynarodowych. W innym przypadku mamy problemy w ilości stanu na magazynie i w rozliczeniu podatku VAT.



dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego