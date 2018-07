Uprawnienia i obowiązki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wprowadza ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 648), która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Wśród wymogów stawianych kandydatom na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznik) są m.in. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i wyróżnianie się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i przepisów prawnych ich dotyczących lub też w zakresie tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego.

Rzecznik będzie powoływany na jedną 6-letnią kadencję. Wygaśnie ona m.in. w wypadku skazania go prawomocnie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Rzecznik nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani zajmować innego stanowiska, za wyjątkiem naukowego lub naukowo-dydaktycznego na wyższej uczelni.

Przed upływem kadencji premier odwoła Rzecznika – na wniosek ministra gospodarki – również w razie jego trwałej niezdolności do pełnienia urzędu i rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu jego obowiązków.

Uprawnienia Rzecznika

Rzecznik będzie wydawał opinie do aktów prawnych dotyczących rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności firmy oraz będzie pomagał w mediacji między przedsiębiorcą a urzędami.

Rzecznik będzie mógł też występować o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, występować o wydanie objaśnień prawnych oraz wnosić skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego i występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wydanie uchwały rozstrzygającej rozbieżności sądów administracyjnych. Będzie też uprawniony do wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych do sądu administracyjnego.

Rzecznik będzie podejmował swoje czynności z urzędu lub na wniosek. Z wnioskami będą mogli się do niego zwracać przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców.

Obowiązki urzędów wobec Rzecznika

Instytucje publiczne będą zobligowane udostępnić Rzecznikowi akta i dokumenty zakończonych spraw oraz udzielać wyjaśnień co do podstawy faktycznej i prawnej wydanych decyzji dotyczących przedsiębiorcy. Instytucje publiczne będą musiały udzielić Rzecznikowi żądanych informacji w ciągu 30 dni, informując go o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. Jeżeli dana instytucja nie udzieli Rzecznikowi informacji lub gdy Rzecznik zajmuje inne stanowisko niż instytucja, będzie on mógł wystąpić do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.

Rzecznik będzie mógł również występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w przypadku naruszenia praw przedsiębiorcy.

Rzecznik będzie musiał corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, złożyć sprawozdanie ze swojej działalności.

W latach 2018–2027 maksymalne wydatki na funkcjonowanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyniosą 170,5 mln zł.

