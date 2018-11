Ile czasu na rozliczenia podatkowe poświęca polski przedsiębiorca?

Polska w rankingu krajów najbardziej przyjaznych biznesowi

Polska spadła na 33 miejsce wśród 190 ocenianych państw w najnowszym rankingu Doing Business. To spadek o 6 pozycji w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Doing Business to publikowany od 15 lat prestiżowy raport Banku Światowego. Raport ocenia kraje najbardziej przyjazne biznesowi.

336 godzin na rozliczenia podatkowe

Polska spadła o 6 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego rankingu Doing Business. Jak wyjaśnia przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pinerua: “Pogorszenie pozycji Polski w rankingu w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika głównie z wydłużenia się czasu poświęcanego na płacenie podatków przez przedsiębiorców”. Jak podał Bank Światowy, wzrosła z 260 do 336 liczba godzin potrzebnych do rozliczeń podatkowych w przypadku prowadzenia biznesu w Polsce.

reklama reklama

Eksperci Banku Światowego negatywnie ocenili reformy systemu podatkowego Polski. Na minus zaliczono obowiązek comiesięcznego (w miejsce kwartalnego) składania deklaracji VAT przez duże firmy, wydłużenie towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT oraz rozszerzenie grona firm objętych obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego. Pozytywną ocenę uzyskały obsługa handlu międzynarodowego, dostęp do kredytów dla firm oraz procedur upadłościowych.

W rankingu Doing Business znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, wymiany międzynarodowej, pozyskiwania środków czy regulacji rynku pracy.

" Bez znaczących ułatwień dla biznesu utrzymanie obecnego miejsca Polski w przyszłorocznej edycji rankingu Doing Business będzie niemożliwe. Polski rząd powinien brać przykład z państw takich jak Wielka Brytania czy Irlandia w kwestii tworzenia warunków do rozwoju biznesu. Rosnąca biurokracja to główny czynnik skłaniający polskich przedsiębiorców do rejestracji firm za granicą". - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax, polsko-brytyjskiej firmy doradztwa podatkowego.

W tegorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, drugie miejsce zajął Singapur. Z krajów europejskich najwyżej uplasowała się Dania (trzecie miejsce), Gruzja (szóste miejsce) oraz Wielka Brytania (dziewiąte miejsce).

Obciążenia podatkowe i biurokracja wypychają polskie firmy za granicę

Przez rosnące obciążenia podatkowe i wysoką biurokrację coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na optymalizację podatkową w krajach, które oferują korzystniejsze warunki do prowadzenia biznesu oraz mniejsze obciążenia fiskalne. Jak wynika z badania Admiral Tax aż 57-proc. polskich przedsiębiorców jako główny powód otwierania firmy za granicą wskazało niższy poziom biurokracji oraz przejrzyste prawodawstwo. Jedynie 31-proc. badanych wymieniło niższe podatki jako główny czynnik decydujący o rejestracji firmy w innym kraju.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Polski rząd za główny cel postawił sobie walkę z nadużyciami podatkowymi, jednak odbija się to negatywnie na zdecydowanej większości uczciwych przedsiębiorców. Zamiast skupiać się na rozwoju biznesu czy poszukiwaniu nowych partnerów, polski przedsiębiorca z roku na rok poświęca coraz więcej czasu na żmudne czynności administracyjne. Przykłady takich krajów jak Wielka Brytania czy Irlandia pokazują, że proste przepisy podatkowe są kluczem do rozwoju przedsiębiorczości wśród obywateli. Według raportu Banku Światowego czas potrzebny na rozliczenie podatkowe w Wielkiej Brytanii w 2018 roku wyniósł 105 godzin, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w Polsce!

Jeszcze gorzej wygląda pozycja Polski w rankingu Doing Business pod kątem zakładania firmy. Mimo ułatwień wynikających z Konstytucji Biznesu, Polska uplasowała się na 121 miejscu spośród 190 państw pod względem łatwości rejestrowania firmy.