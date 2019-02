Biznes bardziej odpowiedzialny - trendy i prognozy na 2019 r.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można dużo większe zaangażowanie biznesu w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju pokazały, że skala możliwych działań jest szeroka, a sektor biznesowy ma duży wpływ na to czy założone cele możliwe będą do osiągnięcia. Nie należy zapominać również, że wiele z obecnych wyzwań jest wynikiem nieodpowiedzialnych praktyk przedsiębiorstw. Wszystko to powoduje, że firmy w bardziej świadomy sposób zaczynają traktować swoją rolę w społeczeństwie i szukają sposobów na minimalizowanie swoich negatywnych wpływów. Biorąc pod uwagę to, co działo się w 2018 roku, można przewidywać, że najbliższy rok upłynie pod hasłem szukania innowacyjnych rozwiązań społecznych i środowiskowych.

Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, o której będziemy słyszeć coraz więcej, zarówno dzięki zainteresowaniu samych przedsiębiorstw, ale również rozwiązaniom prawnym, które ułatwiać mają radzenie sobie z problemami środowiskowymi, w tym m.in. odpadami z plastiku. Firmy przygotować się muszą na zaostrzenie przepisów w kolejnych latach, co częściowo miało miejsce już w 2018 roku. Wymagać to będzie jednej strony poszukiwania alternatywnych sposobów na radzenie sobie z odpadami, ale też na zaspokajanie potrzeb konsumentów w nowy, bardziej przyjazny środowisku sposób. Te organizacje, którym uda się dzierżyć berło przywództwa, wyznaczać będą kierunki dla innych firm. Pozostałe przedsiębiorstwa nie chcąc pozostać za konkurencją, same proponować będą rozwiązania, które w rezultacie przyniosą realną zmianę wzorców organizacyjnych i korzyść dla środowiska naturalnego.

reklama reklama

Część działań podejmowanych przez biznes spowodowana zostanie przez samych konsumentów, którzy coraz bardziej pozytywnie patrzą na takie trendy takie, jak zero waste i odpowiedzialna konsumpcja. W swoich poszukiwaniach i decyzjach zakupowych uwzględniają gotowość firm do oferowania produktów bardziej przyjaznych środowisku i respektujących praw człowieka. Tendencja do bycia bardziej odpowiedzialnymi, np. w obszarze rezygnacji z surowców nieekologicznych czy nieetycznych, rysowała się na polskim rynku już w ubiegłym roku i nic nie zapowiada, żeby ten rok przyniósł drastyczne zahamowanie w tym obszarze. Obserwować będziemy rozwój nowych marek społecznie odpowiedzialnych oraz kolejne projekty tych, którym bliska jest idea CSR.

Innym aspektem, który rozwijany będzie w ramach społecznie odpowiedzialnego działania firm, będzie budowanie przejrzystych łańcuchów dostaw. Transparentne i oparte na etyce relacje w łańcuchach dostaw są ważnym elementem budowania ładu społecznego. Dzięki globalizacji firmy mają możliwości wytwarzania nieograniczone miejscem produkcji, ale popadają w pułapkę nieodpowiedzialności wobec praw człowieka. Klienci już to dostrzegli i oczekują zmiany, która pewnie nie przyjdzie od razu, ale pewne jej symptomy będziemy mogli obserwować na bieżąco.

Do dalszego rozwoju społecznie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw z pewnością przyczynią się nowoczesne technologie, które już teraz pozwalają na monitorowanie procesów biznesowych pod kątem zrównoważonego rozwoju. Digitalizacja procesów, kontrola ich wydajności środowiskowej oraz narzędzia pozwalające uzyskać dokładną wiedzę o poszczególnych etapach procesu czy łańcucha dostaw z pewnością przyczynią się do zmniejszenia liczby nadużyć na tle społecznym czy środowiskowym.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej. Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

Biorąc pod uwagę perspektywę rynku pracy, ważnym aspektem pozostanie zarządzanie różnorodnością. Firmy widzące wartość w tworzeniu przyjaznych dla wszystkich pracowników miejsc pracy wygrywać będą walkę o zdolnych i kompetentnych pracowników również w 2019 roku.

Bardziej odpowiedzialne decyzje i strategie to mniejsze wyzwania na przyszłość. Przed nami cały rok aby zadbać o swoje modele biznesowe i z rozwagą, odpowiedzialnością oraz świadomością konsekwencji planować kolejne przedsięwzięcia.

dr Agata Rudnicka, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Zobacz także: Moja firma