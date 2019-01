Dotacje na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w 2019 r.

W harmonogramach na 2019 rok znajdują się rozwiązania dedykowane tematom z zakresu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrożeń wyników tych prac, inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, wykorzystania energii odnawialnej, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy, czy sektora rolnego. Fundusze europejskie to jednak nie tylko wsparcie inwestycji służących wdrożeniu innowacji produktowych, czy infrastrukturalnych. Wśród dostępnych propozycji znajdują się rozwiązania zaadresowane również dla projektów z zakresu energetyki czy promocji eksportu.

reklama reklama

Rodzaje dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich

Prace B+R

Badania i rozwój to nieodłączny element obecnej perspektywy finansowej (2014–2020). Na przedsiębiorców czekają rozwiązania pozwalające sfinansować ich projekty badawczo – rozwojowe. W ramach POIR, jednym z bardziej popularnych wśród przedsiębiorców instrumentów wsparcia jest konkurs „Szybka Ścieżka” w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zgodnie z przedstawionymi harmonogramami na 2019 rok, wnioski w ramach tego działania będzie można składać od 28 lutego do 1 lipca. Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP, jak również dla dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2019 roku przeznaczono kwotę 1 050 000 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorstwa:

badania przemysłowe – maksymalnie 65% dla dużych przedsiębiorstw, 75% dla średnich i 80% dla mikro i małych firm;

prace rozwojowe – maksymalnie 40% dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich i 60% dla mikro i małych firm.

Wdrażanie wyników prac B+R

Dla przedsiębiorstw, które chciałyby wdrożyć wyniki prac B+R, istnieje szereg naborów w programach regionalnych poszczególnych województw oraz dwa konkursy ogólnokrajowe w ramach POIR – poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek ogłaszane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Naborami tymi powinny zainteresować się przede wszystkim firmy, które planują wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Projekty powinny dotyczyć innowacji co najmniej w skali kraju. Dla wdrożenia innowacyjnych rozwiązań - w skali co najmniej regionu dedykowane są działania w ramach RPO. W obu konkursach wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii, a poziom ich dofinansowania będzie ustalany zgodnie z regionalną mapą pomocy inwestycyjnej (nawet do 70% kosztów kwalifikowanych).

Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe, które jest przyznawane na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji – tzw. „premii technologicznej”, w celu spłaty części zaciągniętego kredytu technologicznego. Konkurs Kredyt technologiczny nie posiada limitu dotyczącego minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych, natomiast maksymalny poziom wsparcia to 6 mln zł. O wsparcie w ramach Badania na rynek mogą ubiegać się natomiast projekty, których wartość to minimalnie 5 mln zł.

Terminy naborów wniosków to:

Kredyt technologiczny – do 26 kwietnia 2019 roku

Badania na rynek – od 25 marca do 8 maja 2019 roku.

Oba konkursy przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Inwestycje w infrastrukturę Centrów Badawczo-Rozwojowych

W harmonogramie naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) znajdują się rozwiązania dla przedsiębiorców planujących inwestycje z zakresu infrastruktury Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR), Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs obejmuje dofinansowanie na tworzenie lub rozwój CBR. W ramach tego rozwiązania przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

na infrastrukturę – do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,

na prace rozwojowe – maksymalnie 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% dla średniego przedsiębiorcy i 25% dla dużych przedsiębiorstw,

w zakresie pomocy de minimis – maksymalnie 45% dla mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% dla średniego przedsiębiorcy i 25% dla dużych przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na ten cel to 400 mln zł. Termin naboru w ramach tego konkursu rozpoczyna się 11 marca 2019 r.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Odnawialne źródła energii, kogeneracja

Innym rozwiązaniem dla przedsiębiorców na 2019 rok w ramach POIŚ są konkursy z zakresu: zmniejszenia emisyjności gospodarki, ochrony środowiska, czy rozwoju transportu. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązań przeznaczonych m.in. na:

budowę, przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanych jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii;

budowę, przebudowę jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo - dotyczy jednostek powyżej 20 MW; Budowa nowych/przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa; Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.

Dla każdego ze wskazanych działań został przewidziany budżet w wysokości 200 mln zł.

Zobacz także: Moja firma