Lokata bankowa dla firmy - jak wybrać

Powierzanie pieniędzy bankom jest powszechnym zjawiskiem na dojrzałym gospodarczo rynku. Według danych Narodowego Banku Polskiego, w 2017 roku polscy przedsiębiorcy trzymali na lokatach ponad 275 miliardów złotych. Lokata bankowa jest świetnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy, które można z czasem przeznaczyć na rozwój swojego biznesu czy inwestycje. Jak jednak poruszać się w gąszczu ofert, które proponują banki? Jedną z najszybszych i popularnych metod jest korzystanie z internetowych porównywarek finansowych.

Jest wiele sposobów na to, aby wyrobić sobie opinię o bieżących ofertach lokat na rynku. W Polsce wciąż intensywnie rozwijają się serwisy online, gdzie po określeniu wymagań dotyczących danego produktu finansowego, użytkownik otrzymuje zestawienie aktualnych ofert banków uszeregowane według wybranego parametru. Przeglądarki pokazują jak na dłoni kluczowe warunki, które mogą być istotne dla przedsiębiorcy. Co innego jednak będzie się liczyło dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dopiero rozwija swój biznes, a co innego dla dużej czy średniej firmy, która szuka możliwości ulokowania sporej sumy pieniędzy na atrakcyjnych warunkach.

Czego oczekują przedsiębiorcy od lokaty?

Na rynku jest mnóstwo ofert zachęcających do długoterminowego lokowania pieniędzy w bankach. Niewiele instytucji jednak zapewnia swoim klientom swobodę, obwarowując lokaty dodatkowymi kryteriami.

- Z naszych obserwacji wynika, że firmy chcą mieć dostęp do lokat łatwych w obsłudze, a przy tym zapewniających stabilny, bezpieczny zysk. Takie oferty powinny być dostępne i opłacalne również przy minimalnym kapitale oraz gwarantować szybkie i łatwe wycofanie środków, możliwie bez utraty choć części zarobionych dotychczas odsetek. – wyjaśnia Paweł Trzeciak, kierownik Działu Analiz i Rozwoju Volkswagen Bank GmbH Sp. z .o.o. Oddział w Polsce.

– Przedsiębiorcy cenią swoje pieniądze, ale i czas. Nie potrzebują półśrodków, takich jak zbyt rzadka kapitalizacja odsetek, utrata całości zysku przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy czy górna granica wpłaty określona na poziomie niepozwalającym na zainwestowanie dużych kwot. – opisuje Paweł Trzeciak.

Pewny zysk na lokacie

Porównywarki finansowe „tworząc” rankingi ofert biorą pod uwagę szereg kryteriów. Dla wszystkich klientów kluczowym parametrem, który liczy się przy lokowaniu pieniędzy w banku, jest z pewnością oprocentowanie. Od tego w końcu zależy ile „wypracują” na lokacie środki firmy w danym czasie. Jednak oprocentowanie to nie jedyna istotna kwestia.

- Nasza lokata Max Biznes na Nowe Środki oprocentowana jest na 2,5% w skali roku, ale istotny jest także fakt, że odsetki od lokaty naliczane są kwartalnie. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Stały i pewny zysk, który nie zawsze mogą uzyskać w bankach oferujących kapitalizację odsetek w rzadszych odstępach czasu. Otrzymane odsetki można reinwestować i skorzystać z efektu „procentu składanego”, co pozwala nawet na wyższy zwrot na kapitale niż gwarantowane 2,5% w skali roku – podkreśla Paweł Trzeciak.

W porównywarkach nie ujmuje się siłą rzeczy niektórych kryteriów opisowych, które mogą być istotne dla przedsiębiorców. Chodzi na przykład o podejście banku w sytuacji, gdy klient chce zamknąć lokatę przed czasem.

- Wiele banków przy wcześniejszym zerwaniu lokaty zeruje naliczone odsetki za cały okres trwania lokaty. W Max Biznes na Nowe Środki w razie zerwania umowy bank wypłaca pełne odsetki za zakończone kwartały oraz połowę należnych odsetek za rozpoczęty kwartał. Przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na takie zapisy, zwłaszcza jeśli szukają dla siebie elastycznych form oszczędzania – wskazuje ekspert Volkswagen Bank.

Istotne kryteria dla różnej wielkości firm

Małe, jednoosobowe działalności gospodarcze zwracają też z pewnością uwagę na minimalną kwotę kapitału, jaki można ulokować w banku.

- W lokacie Max Biznes na Nowe Środki wymagany wkład kapitału w wysokości 1000 zł to bardzo niski próg „wejścia”. Oznacza to, że nawet firma niedysponująca dużą kwotą czy osoby rozwijające mały biznes mogą otworzyć lokatę i rozpocząć w ten sposób swoją przygodę z inwestowaniem – proponuje Paweł Trzeciak.

Kolejnym elementem, który serwisy porównywarkowe zwykle analizują, oprócz minimalnej ilości kapitału, jest górna granica kwoty, jaką można wpłacić na lokatę. Jej wartość może być istotna dla dużych i średnich firm zainteresowanych atrakcyjnymi formami bezpiecznego inwestowania.

- Najczęściej limity są określane na kilkadziesiąt tysięcy do 2 milionów złotych. Niewiele instytucji decyduje się na zaoferowanie klientom biznesowym tak dużej swobody, jak brak limitu wpłacanych środków. Lokata Max Biznes na Nowe Środki nie ma takich ograniczeń i jest dla przedsiębiorstw świetną okazją na zainwestowanie dużego kapitału. – podsumowuje Paweł Trzeciak, kierownik Działu Analiz i Rozwoju Volkswagen Bank GmbH Sp. z .o.o. Oddział w Polsce.

Lokaty bankowe to produkty uznawane za bezpieczne i pewne narzędzie pomnażania środków. Dla wielu firm to pierwszy krok do oszczędzania, dobry sposób na wzmocnienie rozwoju firmy, ale przede wszystkim – stabilna inwestycja. Porównywarki internetowe mogą się okazać bardzo pomocne przy poszukiwaniu najbardziej opłacalnych wśród dostępnych na rynku lokat.

Volkswagen Financial Services

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).