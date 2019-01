Wyższe koszty prowadzenia firmy w 2019 r.

Przelewy przedsiębiorców do ZUS

Przelewy przedsiębiorców do ZUS w 2019 będę wyższe niż te zeszłoroczne. Ten standardowy wyniesie 1316,97 zł. W skali roku daje to łączną podwyżkę aż o 1060 zł. Podwyżka dotknie każdego, kto nie korzysta z ulgi na start i preferencyjnego ZUS, choć ci muszą się liczyć z wyższą opłatą z tytułu „zdrowotnego”. Z samej składki zdrowotnej ZUS otrzyma od przedsiębiorców ok. 9,2 mld zł, czyli niemal miliard więcej niż w ubiegłym roku.

GUS ogłosił w piątek (18 stycznia) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku, na poziomie 5 071,25 zł. ¾ tej wartości to minimum, od jakiego prowadzący działalność gospodarczą musi co miesiąc opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W tym roku zapłaci miesięcznie 342,32 zł, tj. aż o 7% więcej. To podobny wzrost, jak w zeszłym roku. Do 2017 r. składka rosła dwa, nawet trzy razy wolniej.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w poszczególnych latach [zł] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 254,55 261,73 270,4 279,41 288,95 297,28 319,94 342,32

Miliony zapłacą miliardy

Składka zdrowotna to tylko cześć comiesięcznego przelewu przedsiębiorcy z tytułu ZUS, ale jako jedyna obowiązuje każdego właściciela firmy w jednakowej wysokości. Składkę zdrowotną opłaca się w niezmiennej wartości przez cały rok, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca np. otworzył firmę pod koniec miesiąca, albo przez pół miesiąca chorował, czy też korzysta z ulg udostępnionych przez ZUS. Na koniec III kw. 2018 „zdrowotne” opłacało 2,238 mln przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Zatem szacunkowo w tym roku na konto ZUS wpłynie ok. 9,2 mld zł tylko z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszt prowadzenia firmy w 2019 r.

Zaktualizowana wysokość składki zdrowotnej to ostatnia niewiadoma, która wpływa na wysokość comiesięcznego przelewu przedsiębiorcy do ZUS. W 2019 r. przedsiębiorcy z ponad dwuletnim stażem (opłacający tzw. pełny ZUS) będą płacić co miesiąc 1316,97 zł. Pojedynczy przelew przedsiębiorcy korzystającego z preferencyjnego ZUS wyniesie 555,89 zł. Terminy pierwszych podwyższonych przelewów mijają 11 i 15 lutego br., odpowiednio dla prowadzących firmę osób fizycznych opłacających ZUS wyłącznie za siebie i dla opłacających również za innych.

Składki ZUS pełne 2018 2019 520,36 zł 558,08 zł emerytalna 213,26 zł 228,72 zł rentowa 65,31 zł 70,05 zł dobrowolna chorobowa 44,52 zł 47,75 zł wypadkowa 65,31 zł 70,05 zł na Fundusz Pracy 319,94 zł 342,32 zł zdrowotna 1228,70 zł 1316,97 zł miesięczny ZUS i zdrowotne przedsiębiorcy

*założenie: składka wypadkowa 1,67%

Składki ZUS preferencyjne 2018 2019 122,98 zł 131,76 zł emerytalna 50,40 zł 54,00 zł rentowa 15,44 zł 16,54 zł dobrowolna chorobowa 10,52 zł 11,27 zł wypadkowa 319,94 zł 342,32 zł zdrowotna 519,28 zł 555,89 zł miesięczny ZUS i zdrowotne przedsiębiorcy

*założenie: składka wypadkowa 1,67%

Z kolei właściciele firm uprawnieni do skorzystania z najnowszej ulgi w ZUS, tj. składek liczonych proporcjonalnie do zarobków przedsiębiorcy, przykładowo mogą zaoszczędzić ok. 200 zł miesięcznie przy przychodach rzędu ok. 55 tys. zł i założeniu, że przepracowali cały zeszły rok.

Katarzyna Miazek, Tax Care

