Warunki do prowadzenia biznesu w 2019 r.

Jak wynika z badania Konfederacji Lewiatan aż połowa firm uważa, że w 2018 roku doszło do pogorszenia warunków do prowadzenia biznesu w Polsce. A jaki będzie dla biznesu rok 2019?

Obniżka CIT to nie wszystko

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie obniżona stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji ustawy podatnicy o przychodach do 1,2 mln euro rocznie (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł) zapłacą 9-proc. podatek dochodowy (obniżka z poziomu 15-proc.).

Niestety obniżona stawka podatku dochodowego nie jest remedium na problemy polskich przedsiębiorców. Najważniejszym czynnikiem hamującym rozwój biznesu w Polsce w dalszym ciągu jest wysoka biurokracja oraz nieprecyzyjne prawo. Z roku na rok nie zmieniają się oczekiwania polskich przedsiębiorców. W badaniu zrealizowanym pod koniec 2017 roku przez kancelarię podatkowa Admiral Tax, aż 58-proc. badanych przedsiębiorców oczekiwało przewidywalnego prawa, 54-proc. mniejszej biurokracji. Według raportu “Doing Business” Banku Światowego polski przedsiębiorca w 2018 roku musiał poświęcić 336 godzin na niezbędne czynności administracyjne i rozliczenia podatkowe ze skarbówką (wzrost z poziomu 260 godzin rok wcześniej).

"Polska wypada blado na tle innych europejskich państw - dla przykładu statystyczny przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii musiał poświęcić na rozliczenia podatkowe zaledwie 105 godzin, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w Polsce." - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax.

Wzrost uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej, w połączeniu z prowokacjami urzędników, nie tworzą przyjaznych warunków dla inwestycji. Polski przedsiębiorca w dalszym ciągu jest traktowany jako podejrzany, którego należy kontrolować i karać. Brak przejrzystych przepisów, występujące luki prawne umożliwiające ich dowolną interpretację przez urzędników nie zachęcają Polaków do prowadzenia biznesu nad Wisłą. Wysoka biurokracja, nowe wymogi administracyjne, rosnące składki ZUS i brak pracowników to główne powody przez które rosną koszty polskich przedsiębiorstw, co skutkuje szukaniem przez firmy kolejnych oszczędności.

Wysoka biurokracja powodem do migracji biznesu za granicę

Koniec kolejnego roku i początek nowego to czas postanowień noworocznych. Dla wielu polskich przedsiębiorców jest to moment, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decydują się na rejestrację firmy za granicą. Polacy otwierają firmy za granicą z powodu niższego poziomu biurokracji i przejrzystego prawa - taki powód wskazało 57,8-proc. badanych w raporcie Admiral Tax.

Rejestracja firmy za granicą poza korzystnymi warunkami do prowadzenia biznesu, daje także dostęp do szerszego rynku odbiorców produktów i usług oraz wymierne korzyści z tytułu ulg i zwolnień podatkowych. W dalszym ciągu najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi przez polskich przedsiębiorców są Wielka Brytania i Irlandia. Obydwa kraje oferują przyjazne warunki do prowadzenia biznesu, proste i przejrzyste prawo, wysokie kwoty wolne od podatków, niskie składki na ubezpieczenia społeczne, a przede wszystkim minimum biurokracji.

Benchmarking, czyli porównywanie procesów i praktyk stosowanych we własnym przedsiębiorstwie, ze stosowanymi przez najlepsze przedsiębiorstwa to niezwykle popularne zjawisko w biznesie. Warto by polscy rządzący wzięli przykład z Wielkiej Brytanii i Irlandii w kwestii tworzenia warunków dla biznesu, a nastroje wśród prowadzących biznes w Polsce zdecydowanie się poprawią.

