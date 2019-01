Polacy zakładają firmy w Wielkiej Brytanii, chcą zdążyć przed Brexitem

Brexit coraz bliżej

Rząd Theresy May uzyskał jedynie 202 głosy poparcia i trwale zapisał się w annałach brytyjskiego parlamentaryzmu, dzięki najwyższej porażce urzędującego premiera Wielkiej Brytanii w historii. Opozycja zamierza wykorzystać porażkę May do jej odwołania - wniosek o wotum nieufności może zostać złożony w każdej chwili. Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną premier Theresa May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków dot. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek.

Na 73 dni przed planowanym opuszczeniem struktur Unii Europejskiej rysują się następujące scenariusze - m.in. powtórzenie głosowania w Izbie Gmin, przedłużenie procesu wyjścia z UE na mocy art. 50 traktatu lub warianty mało prawdopodobne - tzw. no brexit deal (wyjście z UE bez umowy) czy organizacja drugiego referendum ws. Brexitu.

reklama reklama

Przedsiębiorcy zabezpieczają się przed Brexitem

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie ponad 5700 polskich firm eksportuje towary do Wielkiej Brytanii. Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Wspólnoty będą mieć dla tych firm fundamentalne znaczenie. Brexit może jednak w praktyce dotknąć znacznie więcej przedsiębiorców, ponieważ wiele polskich firm to podwykonawcy w pracach związanych z rynkiem brytyjskim, a także spora część firm importuje towary i usługi z Wielkiej Brytanii. Skutki Brexitu odczuje także polska branża e-commerce, przedsiębiorcy sprzedający na Ebay czy Amazon - dla tych firm brytyjski rynek jest niezwykle cenny. Twardy Brexit może skutkować utrudnionym przepływem towarów, co dla e-commerce stanowi spore zagrożenie.

Nie dziwi zatem fakt wzmożonego zainteresowania rejestracją firmy w Wielkiej Brytanii przez polskich przedsiębiorców. Jak informuje kancelaria podatkowa Admiral Tax w najlepszej sytuacji w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewnych negocjacji, są polskie firmy, które postanowiły na potrzebę współpracy z brytyjskimi kontrahentami przenieść swoją działalność do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest najczęściej wybieranym krajem przez polskich przedsiębiorców rejestrujących firmę za granicą, jak wynika z raportu Admiral Tax aż 61,3-proc. badanych prowadzi firmę w Wielkiej Brytanii. Potwierdzają to także dane polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Polacy założyli na Wyspach ponad 60 tys. firm i liczba ta stale rośnie.

Firma w Wielkiej Brytanii

Prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie prostsze niż ma to miejsce nad Wisłą. Przedsiębiorca prowadzący firmę w Anglii może w pełni skupić się na rozwoju własnego biznesu, bez konieczności inwestycji znacznych środków i czasu na żmudne czynności administracyjne i ciągłe śledzenie zmian prawnych jak ma to miejsce w Polsce” - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

W 2017 roku czas potrzebny na rozliczenie podatkowe w Wielkiej Brytanii wyniósł 105 godzin, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w Polsce (336 godzin w 2017 roku). Brytyjski rząd po Brexicie zamierza przyciągnąć do Wielkiej Brytanii kolejnych przedsiębiorców. Niższa biurokracja, prostsze przepisy oraz niższe podatki - na tych fundamentach brytyjski rząd zamierza budować sukces ekonomiczny kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. To świetny prognostyk także dla wielu polskich firm prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii.

Zobacz także: Moja firma