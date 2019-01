Zmiana formy opodatkowania firmy w 2019 r.

Wzrost składek na ZUS, danina solidarnościowa czy zmiany w zasadach rozliczania leasingu skłaniają polskich przedsiębiorców do szukania dodatkowych oszczędności, także w formie opodatkowania firmy.

Podatek liniowy, ryczałt czy skala podatkowa?

Skala podatkowa jest powszechnie obowiązującą formą opodatkowania dochodów w Polsce. Pierwszy próg w wysokości 18-proc. dla dochodów do 85258 złotych, nadwyżka dochodów jest opodatkowana w wysokości 32-proc. Przedsiębiorca może teoretycznie skorzystać z kwoty wolnej od podatku, jednak jej wysokość (8000 złotych w 2019 roku) nie pozwala nawet na pokrycie wydatków na składki ZUS. Dla dochodu powyżej 13 000 złotych, ale niższego niż 85 528 złotych, kwota wolna wyniesie 3091 złotych. Przy dochodzie powyżej 85 528 złotych, ale mniej niż 127 000 zł kwota wolna od podatku maleje od 3091 zł do 1 zł. W przypadku zarobków powyżej 127 tys. rocznie kwota wolna od podatku maleje do zera!

Polska pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku znajduje się na szarym końcu w Unii Europejskiej. Dla porównania mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą liczyć na 12500 funtów (około 60 tys. złotych) kwoty wolnej od podatku, Irlandii na 16500 euro (około 70 tys. złotych).

Rozwiązaniem często wybieranym przez podatników zarabiających powyżej 85 tys. rocznie jest wybór podatku liniowego w wysokości 19-proc. Rozwiązanie to pozwala uniknąć wpadnięcia w drugi próg skali podatkowej (32-proc). Minusem jest brak dodatkowych ulg wynikających z tej formy rozliczania dochodów. Kolejną formą opodatkowania dochodów przedsiębiorcy jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowcem może zostać każdy podatnik, także rozpoczynający działalność. W zależności od rodzaju prowadzonego biznesu stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio:

3-proc. - przewidziane głównie dla działalności gastronomicznych i handlowych,

5,5-proc. - przewidziana głównie dla działalności wytwórczej, usług budowlanych i transportu drogowego samochodami o ładowności powyżej 2 ton,

8,5-proc. - obejmuje większość usług,

17% - dotyczy m.in. przetwarzania danych lub usług pośrednictwa,

20% - dotyczy wolnych zawodów.

Wybierając ryczałt przedsiębiorca nie ma możliwości rocznego rozliczenia się z fiskusem razem z małżonkiem ani odliczania ulgi na dzieci.

Optymalizacja podatkowa polskich przedsiębiorców

Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, danina solidarnościowa czy zmiany w zasadach rozliczania leasingu skłaniają polskich przedsiębiorców do szukania dodatkowych oszczędności. Początek roku to także intensywny czas pod kątem planowania podatkowego, w tym międzynarodowej optymalizacji podatkowej, która nie kojarzy się już jedynie z działaniami największych światowych korporacji. Z optymalizacji podatkowej korzystają już przedsiębiorcy o dochodach netto rzędu 6 tys. złotych. Optymalizacja podatkowa w pełni legalny sposób pozwala przedsiębiorcy obniżyć wysokość należnych podatków. Polacy otwierają firmy za granicą z powodu niższego poziomu biurokracji i przejrzystego prawa - taki powód wskazało 57,8-proc. badanych w raporcie kancelarii podatkowej Admiral Tax.

Wielka Brytania od lat pozostaje najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez polskich przedsiębiorców rejestrujących firmę za granicą. Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii to nie tylko oszczędność czasu, ale także wymierne korzyści fiskalne. Wysoka kwota wolna od podatku (ponad 60 tys. złotych od 2019 roku), przyjazny system ubezpieczeń społecznych (brak jakichkolwiek składek dla miesięcznych dochodów do wysokości około 3400 złotych) to tylko pierwsze przykłady korzyści wynikających z rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii. Większość przedsiębiorców potwierdza, że prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii nie tylko się opłaca, ale jest po prostu łatwiejsze. A dla małych i średnich firm jest to bardzo ważny czynnik decydujący o tempie rozwoju biznesu. Wielka Brytania co roku podnosi kwotę wolną od podatku, ponieważ ma ona realny wpływ na bogacenie się obywateli oraz rozwój przedsiębiorczości. Brytyjski rząd wychodzi z prostego założenia - nie osiągasz wystarczających dochodów pozwalających na godne życie, to nie płacisz żadnych podatków. Polskie państwo z kolei najbardziej obciąża najmniej zarabiających, którzy muszą oddawać największą część swoich dochodów. Ku niezadowoleniu polskiego fiskusa liczba polskich przedsiębiorców rejestrujących firmę za granicą stale rośnie i ciężko oczekiwać, że ten trend się wkrótce zmieni.

