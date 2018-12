Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Venture capital (dalej także VC) mogą wspierać firmy z wielu branż i regionów, które znajdują się na różnym etapie rozwoju. Jeśli firma chce podjąć się ryzykownego przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale nie ma środków własnych umożliwiających jego przeprowadzenie, musi poszukać zewnętrznego finansowania. Optymalnym rozwiązaniem mogą się okazać fundusze venture capital.

Funkcjonalizacja przedsięwzięcia jest obarczona ogromnym ryzykiem i dlatego zniechęca większość podmiotów na rynku finansowym. Dla firmy, która jest innowacyjna, młoda coraz częściej dużą lub jedyną szansą na realizację projektu jest właśnie zewnętrzne finansowanie venture capital.

reklama reklama

Sprawdzając listę startupów, można wywnioskować, że największe z nich, pozyskały właśnie część środków z funduszy venture capital, np. Google, Skype.

Poj ęcie venture capital

Venture capital – jedna z form finansowania rozwoju przedsiębiorstwa obarczonego dużym ryzykiem. To średnio oraz długoterminowe inwestycje w działalności niepublicznej, które znajdują się we wczesnych fazach jej rozwoju (obciążone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji), które jest połączone wraz ze wsparciem menedżerskim (w dziale optymalizacji w ciągu biznesowego czy podniesienie jakości zarządzania). Wizją inwestycji venture capital jest osiąganie zysków wynikających z przyrostu wartości działalności poprzez odsprzedaż jego udziałów lub akcji po upływie określonego okresu.

Z jednej strony venture capital to kapitał wysokiego ryzyka, organizacje inwestują ten kapitał w wybrane przedsiębiorstwa (ale z zamiarem osiągnięcia dużego zysku). Z drugiej strony venture capital daje wiele możliwości dla finansowanego przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki temu firma może nie tylko zyskać dodatkowy zastrzyk gotówki (np. na rozwój innowacyjności), ale także nieoceniony transfer know – how.

Dla inwestora, a więc kapiłodawcy celem jest przede wszystkim znalezienie dobrej, innowacyjnej firmy, która po otrzymaniu środków pieniężnych i know-how urośnie do skali firmy Google, Skype czy Wirtualnej Polski – w polskich warunkach. Wspomniane firmy korzystały wcześniej z kapitału venture i dzięki temu rozwinęły swoje osiągi maksymalnie, a ich inwestorzy osiągnęli wysokie stopy zwrotu.

Obu stronom zależy na dużym sukcesie finansowym na rzecz firmy. Dlatego dana firma jeżeli chce uzyskać wsparcie od venture capital musi posiadać wyjątkowy pomysł na biznes i potencjał wzrostowy, który wynagrodzi niebezpieczeństwo inwestycji.

VC najbardziej inwestuje w branże związane z telekomunikacją, internetem, informatyką i biotechnologią. Jednakże nie każda firma może uzyskać wsparcie finansowe od funduszu VC. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych tak charakteryzuje przedsiębiorstwa o największych szansach na znalezienie inwestora z branży venture capital:

maj ą dobrą kadrę kierowniczą (dobra kadra menadżerska będzie potrafiła wcielić sw ój pomys ł na biznes z pełnym sukcesem w życie),

maj ą lepszą niż konkurenci ofertę produkt ów/us ług lub przewagę technologiczną,

dzia łają na wzrostowym rynku,

rozwijaj ą się szybciej niż inne firmy z branży,

posiadaj ą znaczny udział w rynku.

Polecamy: Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Finansowanie venture capital w Polsce

W samej teorii venture capital odnosi się do początkowych faz rozwoju przedsięwzięcia (tzw. start up). Jednakże w Polsce sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ w praktyce ta zasada nie jest przestrzegana. Udział inwestycji w przedsiębiorstwa start-up nie stanowi nawet połowy ogólnej wartości inwestycji. Oznacza to, że VC w Polsce nie chcą ponosić wysokiego ryzyka i wolą przekazywać swoje środki pieniężne dla start-upów, które prowadzą już działalność operacyjną i szukają wsparcia finansowego do dalszego rozwoju. Dany rodzaj zasilania kapitału dotyczy w większości firm, które osiągnęły już triumf na rynku, posiadają sprawdzony produkt, perspektywiczną działalność, ale brakuje im tylko środków na dalszy rozwój (dalsze wykonanie planów). Wspomniane firmy są wspomagane, np. przy wejściu na nowy rynek lub przy procesie restrukturyzacji. VC w Polsce dodatkowo inwestują w te start-upy, które pozyskały już jakąś liczbę/bazę klientów, aby mieć pewność, że liczba tych klientów z czasem wzrośnie.

Podsumowując, VC w Polsce koncentruje się głównie na finansowaniu późniejszych faz rozwoju start-upów, niżeli faz początkowych.

Zalety i wady finansowania przedsi ębiorstwa

ZALETY WADY Umożliwienie realizacji nawet bardzo ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń. Venture capital można zaliczyć do droższych form finansowania Charakter zaangażowanego kapitału. W funduszu venture pozyskane środki zwiększają kapitał zakładowy spółki. Zmiana struktury kapitałowej, wiąże się z częściową utratą kontroli nad spółką (podział zyskiem, podział władzy) Struktura bilansu nie wpływa negatywnie na zdolność finansową przedsiębiorstwa do zaciągania kolejnych zobowiązań. Wycena akcji jest niższa niż w przypadku oferty publicznej. Finansowanie poprzez venture capital nie wiąże się z regularną spłatą kapitału oraz odsetek, tak jak w przypadku kredytu inwestycyjnego. Długi czas pozyskiwania inwestora (ok. 6 - 12 miesięcy). Wejście inwestora venture capital poprawia wizerunek przedsiębiorstwa. Po wyjściu inwestora może dojść do przejęcia przedsiębiorstwa przez osoby niepożądane przez właściciela.

Autor: Katarzyna Spysińska, Systim.pl

Zobacz także: Moja firma