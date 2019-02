Bariery prawne hamują rozwój firm rodzinnych

Okazuje się, że aż 73-proc. badanych przedsiębiorców ocenia iż, warunki prowadzenia firm nie uległy poprawie. Ciągle zmieniające się przepisy, rosnąca biurokracja i opresyjność państwa nie stwarzają przedsiębiorcom odpowiednich warunków do rozwoju biznesu.

Skomplikowane przepisy podatkowe i niejasne interpretacje

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to główne koło zamachowe polskiej gospodarki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) generują 49-proc. polskiego PKB. Sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce, aż 99,8-proc.

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP najczęściej skarżą się na złożoność przepisów podatkowych i brak jednolitych interpretacji, częste zmiany prawa, rosnące z roku na rok obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem firmy oraz na poziom kompetencji pracowników administracji publicznej oraz ich opresyjne nastawienie wobec prowadzących biznes.

Jak wynika raportu “Doing Business” Banku Światowego polski przedsiębiorca w 2018 roku musiał poświęcić 336 godzin na niezbędne czynności administracyjne i rozliczenia podatkowe ze skarbówką (wzrost z poziomu 260 godzin rok wcześniej). Polska wypada blado na tle innych europejskich państw - dla przykładu statystyczny przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii musiał poświęcić na rozliczenia podatkowe zaledwie 105 godzin, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w Polsce. Działania podejmowane przez polski rząd są zdaniem przedsiębiorców niewystarczające.

Firmę uciekają za granicą z powodu wysokiej biurokracji

Brak odpowiednich warunków do prowadzenia firmy nad Wisłą skłania coraz więcej przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych kierunków rozwoju dla własnego biznesu. Jednym z nich jest rejestracja firmy za granicą. Polacy otwierają firmy za granicą z powodu niższego poziomu biurokracji i przejrzystego prawa - taki powód wskazało 57,8-proc. badanych w raporcie kancelarii podatkowej Admiral Tax. Rejestracja firmy za granicą poza korzystnymi warunkami do prowadzenia biznesu, pozwala na dostęp do szerszego rynku odbiorców produktów i usług oraz daje wymierne korzyści z tytułu ulg i zwolnień podatkowych.

Wśród Polaków największym powodzeniem cieszą się Wielka Brytania i Irlandia - tylko w Wielkiej Brytanii Polacy prowadzą ponad 60 tys. firm. Polacy prowadzący biznes na Wyspach bardzo często podkreślają ogromną różnicę w podejściu brytyjskiej administracji do przedsiębiorców - urzędnicy w pierwszej kolejności chcą pomóc przedsiębiorcy, a kary i kontrole są czymś ostatecznym.

Rosnące uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej oraz bezprawne prowokacje urzędników nie tworzą klimatu zaufania administracji państwowej u prowadzących firmę nad Wisła. Polscy rządzący powinni przeanalizować zgłaszane postulaty przez przedsiębiorców. Bez wyraźnego uproszczenia przepisów podatkowych i minimalizacji biurokracji nastroje wśród prowadzących biznes w Polsce nie ulegną poprawie. Warto w tej materii wziąć przykład z Wielkiej Brytanii i Irlandii zanim będzie za późno.

