E-składka na plus, split payment i JPK na minus – w ocenie mikroprzedsiębiorców

Tylko 6% mikroprzedsiębiorców oceniło, że zmiany prawne, które weszły w życie w 2018 roku, pomogły im w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania firmy inFakt. Pozostali nie odczuwają żadnych różnic w porównaniu z latami wcześniejszymi lub oceniają nowe przepisy negatywnie – głównie ze względu na towarzyszącą im większą liczbę czynności wyjaśniających i sprawdzających.

Zmiany nie zrobiły różnicy?

Wiele spośród nowych regulacji z 2018 roku określano przymiotnikiem „kontrowersyjna”. Dotyczyło to zarówno obowiązku składania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców, jak i mechanizmu split payment (czyli podzielonej płatności za faktury) czy też systemu STIR. Z kolei takie rozwiązania jak e-składka czy ulga na start były traktowane jako takie, które powinny ułatwić małemu biznesowi działalność.

Tymczasem okazało się, że mikroprzedsiębiorcy w znacznej większości nie odczuli wprowadzonych zmian. Aż 70% z nich stwierdziło, że nowe prawo nie wywarło wpływu na ich działalność.

Jeśli już nowe przepisy niosły dla przedsiębiorców jakieś konsekwencje, to zazwyczaj negatywne. Zwrócił na to uwagę co czwarty ankietowany.

E-składka na plus, split payment oraz JPK na minus

Zapytani o zeszłoroczne zmiany prawne, badani przez inFakt przedsiębiorcy najwyżej ocenili e-składkę (66% głosów). Co czwarty badany za najkorzystniejszą uznał ulgę na start, a 7% badanych wskazało JPK.

JPK wraz ze split payment okazały się natomiast regulacjami ocenionymi jako najbardziej uciążliwe. Oba rozwiązania otrzymały po 30% głosów. – Warto odwołać się w tym miejscu do wyników badania przeprowadzonego przez inFakt wśród księgowych na początku 2018 roku. Aż 59% ankietowanych wskazało wtedy split payment jako zmianę w prawie, która sprawi najwięcej kłopotów przedsiębiorcom – mówi Joanna Swatowska-Rybak z firmy inFakt, kierownik badania.

Co ankietowani mikroprzedsiębiorcy mówią na temat JPK?

Jest to dodatkowe raportowanie, powoduje też problem z ogarnięciem całości działalności.

Brak możliwości kwartalnego raportowania JPK_VAT niweluje komfort kwartalnych rozliczeń podatku.

Wysyłanie JPK co miesiąc jest uciążliwe, ponieważ rozliczam się kwartalnie.

