Centralny Rejestr Faktur (CRF) od 1 lipca 2019 r.

Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 30 listopada 2018 roku, który znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Zakłada się, że nowela wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

JPK_VAT zamiast deklaracji i ewidencji VAT

Podstawowym celem projektu jest zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. A zatem obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostanie, ale uprości się sposób tego rozliczenia. Większość proponowanych w projekcie zmian ma charakter dostosowujący do wprowadzanego rozwiązania.

Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT zostanie umieszczony na ePUAP, jako wspólny dla deklaracji VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencji VAT, która będzie wysyłana razem z deklaracją VAT. W praktyce oznacza to, że podatnicy wyślą jeden wspólna plik dla deklaracji i ewidencji VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną bowiem zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Centralny Rejestr Faktur – narzędzie kontroli

Projekt przewiduje również uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Celem tego nowego systemu ma być analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Odpowiednie regulacje w tym zakresie zawiera projektowany art. 1 pkt 9 (art. 110a ust. 1 ustawy VAT). Zgodnie z jego brzemieniem CRF będzie zawierał zbiór danych z ewidencji przesłanych przez podatników na podstawie art. 109 ust. 3b i 3c ustawy VAT, czyli ewidencji składanych miesięcznie zarówno przez podatników rozliczających się miesięcznie, jak i przez podatników rozliczających się kwartalnie. Rejestr ten będzie zawierał także wykaz, o którym mowa w zmienianym art. 82 § 2e Ordynacji podatkowej przesyłany przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

CRF jako system teleinformatyczny posłuży do odbierania, gromadzenia oraz analizy i kontroli danych w nim zawartych. Na mocy projektowanego art. 110a ust. 3 ustawy VAT, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził CRF i na podstawie zebranych danych będzie mógł weryfikować otrzymywane pliki na potrzeby sprawowania kontroli (zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy VAT).

Ponadto, jak wskazano w projektowanym art. 110a ust. 4 ustawy VAT, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zostanie zobowiązany do archiwizowania danych z CRF, a także udostępniania ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych.

Podstawa prawna:

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 30 listopada 2018 roku. Etap legislacyjny: opiniowanie.

