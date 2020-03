Ograniczenie zatorów płatniczych w firmach

Zatory płatnicze to wydłużone oczekiwanie na spłatę należności za wykonaną usługę, bądź też dostarczenie towaru, co może przyczynić się do zachwiania, a nawet utraty płynności finansowej firmy.

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm ustawa ograniczająca zatory płatnicze. Jej głównym celem jest przeciwdziałanie opóźnieniom w płaceniu kontrahentom oraz nadmierne wykorzystywanie kredytów kupieckich. Przepisy mają na celu poprawę warunków współpracy firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Najistotniejsze zmiany dotyczące ograniczenia zatorów płatniczych w firmach:

- W transakcjach handlowych z podmiotem publicznym można zastosować maksymalny termin płatności do 30 dni. Termin płatności liczony jest od momentu dostarczenia faktury. Zmiana nie dotyczy podmiotów leczniczych.

- W transakcjach asymetrycznych, tj. w relacji firmy większej z mniejszą, w przypadku, gdy dłużnikiem jest duże przedsiębiorstwo, a wierzyciel jest mikro, mały lub średni można zastosować maksymalny termin płatności do 60 dni.

- W momencie terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni w podmiotach o podobnej skali to na dłużniku spoczywa obowiązek udowodnienia, iż termin płatności był nieuczciwy.

- W przypadku wydłużenia terminu zapłaty przekraczającego 120 dni, wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia, bądź też wypowiedzenia umowy.

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek, bądź też z urzędu po uprzedniej ocenie sytuacji będzie nakładał kary pieniężne na firmy, które nie będą spłacały swoich zobowiązań. Wysokość kar będzie zależna od wartości nieopłaconych faktur oraz długości ich opóźnienia.

- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji polegającej na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty.

- Zmiana prawa do ulgi za złe długi w PIT, CIT i VAT. Firmy, które nie otrzymają zapłaty w ciągu 90 dni od terminu określonego w umowie, bądź na fakturze będą miały prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania i skorygowania podatku VAT.

- Podniesienie wysokości odsetek w transakcjach handlowych z 9,5% do 11,5%. W przypadku podmiotu leczniczego odsetki pozostają niezmienne na poziomie 9,5%.

- Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych do kwoty 75 tys. w sądzie będzie łatwiejsze ze względu na uproszczone procedury. Sąd zabezpieczy wierzytelność w momencie, gdy roszczenie zostanie uprawdopodobnione oraz upłyną co najmniej 3 miesiące od wskazanego terminu płatności. W momencie uzyskanego w/w zabezpieczenia istnieje większe prawdopodobieństwo spłaty należności.

- Koszty odzyskania należności i rekompensaty do końca roku 2019 niezależnie od wysokości niezapłaconej wierzytelności lub też jej części rekompensata wynosiła 40 euro. Natomiast od roku 2020 rekompensaty za koszty związanie z odzyskiwaniem należności zostały zwiększone oraz podzielone na trzy progi w zależności od ich wysokości:

1) 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 000 zł,

2) 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5 000 zł, ale niższe niż 50 000 zł,

3) 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Wyżej wymienione kwoty przeliczane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Patrycja Nowak

Lider zespołu Księgowego

Biuro rachunkowe Ergotax Sp. Z o.o.

