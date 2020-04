Pomoc dla firm, które mają kłopoty z terminową opłatą faktur

Firmy mają kłopoty z terminową opłatą faktur i zgłaszają, że poważnie odczuwają skutki działania koronawirusa. W odpowiedzi na problemy przedsiębiorców Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zmieniło warunki gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki czemu dostęp do finansowania jest większy a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) oraz bankami kredytującymi wprowadził zmiany do gwarancji Biznesmax skierowanych do firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie z sektora MŚP. To część pakietu pomocowego przygotowanego przez BGK dla polskich przedsiębiorców.

- Obecnie kluczowe jest zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego i prostego dostępu do finansowania zewnętrznego. Bardzo pomocne w realizacji wsparcia dla firm są programy gwarancyjne, w tym gwarancje finansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Zaciągnięcie kredytu obrotowego z nową gwarancją Biznesmax to najszybszy i najprostszy sposób na zapewnienie środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej i dodaje – Dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z finansowania bankowego, przygotowaliśmy, również we współpracy z BGK, pożyczki płynnościowe. Zakładamy, że już pod koniec kwietnia również ten produkt będzie dostępny dla firm.

Zmiany w gwarancjach ułatwiają zaciągnięcie kredytu i zabezpieczają jego spłatę. Aby uzyskać kredyt z gwarancją i dopłatą do odsetek, przedsiębiorca powinien udać się do banku, w którym ma rachunek.

- Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co jest szczególnie ważne w czasie niekorzystnej koniunktury. Korzystając z eksperckiej wiedzy opracowujemy nowe, systemowe rozwiązania uzupełniające tarczę antykryzysową. We współpracy z resortem funduszy i sektorem bankowym przygotowaliśmy rozwiązania w gwarancjach Biznesmax dające firmom szerszy dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach, co ułatwi przetrwanie trudnego okresu przedsiębiorcom, ich klientom i pracownikom. To kolejne, obok zmian w gwarancjach de minimis, nowości wchodzące w skład pakietu pomocowego BGK – podkreśla prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

Nowością jest objęcie gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. Dotychczas gwarancje Biznesmax były dostępne tylko do kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo, w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego wystarczy, jeśli przedsiębiorca będzie zbierał dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu (np. faktury) i jedynie za ich pomocą dokumentował wydatki.

Na korzyść przedsiębiorców działają też kolejne zmiany. BGK zrezygnował z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego, gdy stara się o kredyt z gwarancją Biznesmax, stanowiącą pomoc de minimis.

- Jest to ułatwienie, dzięki któremu klient nie musi z góry planować wydatków wpisujących się w katalog kosztów kwalifikowalnych. Dzięki temu wraz z wnioskiem nie trzeba składać planu projektu inwestycyjnego. Bank kredytujący udzieli kredytu na podstawie swoich procedur – dodaje Halina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy będzie mogło też skorzystać więcej firm. Oprócz podmiotów innowacyjnych, z kredytów z gwarancją mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, w tym na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego.

Bank wydłużył też okres obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Oznacza to, że kredyty z gwarancją udzielone do końca 2021 r. (przed zmianami do końca 2020 r.) będą objęte 5 proc. stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Dzięki temu maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Teraz dopłaty będą dotyczyć również kredytów odnawialnych.

Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć 39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to maksymalnie 20 lat. Wnioski o gwarancje można składać za pośrednictwem banków kredytujących, których lista znajduje się na stronie www.bgk.pl. Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do końca 2020 r.

