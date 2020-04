Pożyczki z POIR na wsparcie płynności finansowej MŚP

- Pożyczki wspierające płynność firm z sektora MŚP pozwolą wielu z nich na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. W przypadku spłacenia kontrahentów korzyść z pożyczki jest podwójna – przedsiębiorca nie popada w długi, a jego partnerzy otrzymują należne im pieniądze. Jeśli nawet to wsparcie nie każdej firmie pozwoli stanąć na twardym gospodarczym gruncie, to z pewnością pomoże utrzymać się na powierzchni i przetrwać pandemiczne tsunami - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP

Już pod koniec kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych itp.), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

– Tworzymy zupełnie nowe produkty, które mają postawić na nogi przedsiębiorców doświadczających problemów finansowych. Pożyczka płynnościowa to odpowiedź na te potrzeby i jednocześnie wzmocnienie tarczy antykryzysowej. Oferta jest skierowana do sektora MŚP. Zakładamy, że pierwsi przedsiębiorcy będą mogli zawnioskować o preferencyjną pożyczkę jeszcze w kwietniu – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Pożyczki z dopłatą do odsetek będą udostępniane przedsiębiorcom w całym kraju przez wybranych przez BGK pośredników finansowych, np. fundusze pożyczkowe. Ruszą pod koniec kwietnia i będą udzielane do końca 2020 r. Na fundusz przeznaczona jest kwota 400 mln zł ze środków POIR.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy.

- Zestaw podjętych przez resort funduszy i polityki regionalnej działań w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę, to swoisty funduszowy pakiet antywirusowy. Te działania pozwoli niebawem wzmocnić specustawa funduszowa - dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

Cele tej ustawy są dwa. Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego negatywnych skutków dla gospodarki.

Specustawa funduszowa została przyjęta 3 kwietnia br. przez Sejm i skierowana do Senatu.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

