Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze założenia

ZUS : na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Tym zwolnieniem może być jednak objęte maksymalnie 9 osób – czyli całkowite zwolnienie z opłaty składek obejmie część zatrudnionych;