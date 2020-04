Przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości podatkowej - specjalne wytyczne Ministerstwa Finansów

Podstawą, do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie ulgi podatkowej jest tak jak dotychczas art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym możliwe jest ubieganie się o:

- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

reklama reklama



- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Powyższy przepis był dotychczas bardzo ostrożnie stosowany przez organy podatkowe, gdyż z założenia ma on dotyczyć tylko sytuacji wyjątkowych, które uzasadniają odstępstwo od generalnej zasady płacenia podatków.

Ministerstwo Finansów uznało, że obecnie panująca sytuacja jest wyjątkowa i powyższe regulacje powinny być przychylniej stosowane do przedsiębiorców poszkodowanych koronawirusem. Dlatego też MF przekazało podległym organom podatkowym specjalne wytyczne, dotyczące postępowania w odniesieniu do przedsiębiorców poszkodowanych koronawirusem.

Oceniamy, że przekazane wytyczne w bardzo radykalny sposób ułatwią ubieganie się o otrzymanie opisanych powyżej ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Treść tych wytycznych została przedstawiona do publicznej wiadomości w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 29 marca 2020 r. „Zasady udzielania ulg podatkowych” i przedstawia się następująco:

1. Przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.

2. W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.

3. Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r. należy działać jak wyżej, pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp).

4. Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).

5. Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.

6. Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) (nie składa oświadczenia majątkowego).

7. Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness itp).

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

8. Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).

9. Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

Ministerstwo Finansów wskazało też, że pomoc dla podatników jest priorytetem, dlatego wnioski ulgowe, ale również zwroty podatków, szczególnie zwroty VAT, czy zwalnianie rachunków split payment, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Accreo

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes