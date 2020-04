Rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w tarczy antykryzysowej

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadzono regulacje dotyczące podatku od nieruchomości.

Pierwsze z tych rozwiązań polega na możliwości wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - dodany art. 15p w ustawie o COVID-19.

reklama reklama



Będzie możliwe również przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. - dodany art. 15q w ustawie o COVID-19*. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie mogło mieć zastosowanie do raty płatnej do 15 maja, a w przypadku osób prawnych, do rat podatku za: kwiecień, maj i czerwiec, płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.

Oba rozwiązania będą mogły być stosowane na podstawie uchwały rady gminy, wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W uchwale określone zostaną grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (np. prowadzący określone rodzaje działalności, którzy zawiesili działalność czy odnotowali określony spadek dochodów z prowadzonej działalności).

Wsparcie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) – dodany art. 15zzzh w ustawie o COVID-19*.

Zasady stosowania nowych przepisów w kontekście pomocy publicznej zostały opisane szczegółowo w piśmie Prezesa UOKiK z 1 kwietnia 2020 r. (w załączeniu).

Przepisy ustawy weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r.

Materiały do pobrania: Pismo do RIO-Covid-19-Prezes UOKIK (PDF, 313 kB)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł