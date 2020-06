Wnioski na finansowanie kapitału obrotowego - jakie warunki trzeba spełniać?

Środki pochodzą z dwóch źródeł tj. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br., lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.

Intensywność wsparcia wynosi 100%, a maksymalne dofinansowanie to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące.

Główny warunek jaki trzeba spełnić to wykazanie iż, w dniu udzielenia pomocy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

1) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 mld zł, w tym: a. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 mln zł, b. dla projektów zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - 1,6 mld zł,

2) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dla projektów zlokalizowanych na obszarze województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego – 500 mln zł. O lokalizacji projektu decyduje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Oprócz powyższego wsparcia już wkrótce mają być dostępne środki z Regionalnych Programów Operacyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw o które będzie można ubiegać się w poszczególnych regionach.

