Konkurs „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” - wnioski do 30 grudnia 2021 r.

Do 30 grudnia 2021 r. wydłużony został nabór wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Druga zmiana to zwiększenie budżetu o 90 mln zł, tj. do 390 mln zł.