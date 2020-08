Firma za granicą – niższe podatki, prostsze prawo

Rozwiązania podatkowe

To chyba najistotniejszy powód, dla którego wiele firm znajduje swoje miejsce poza granicami Polski. Niższe podatki to oczywiście więcej pieniędzy „w kieszeni”. Można przeznaczyć je więc albo na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, bądź na wypłatę wyższych wynagrodzeń. I w pierwszym, i w drugim przypadku jest to z punktu widzenia właściciela firmy po prostu opłacalne.

Proste, przejrzyste prawo

Każdy przedsiębiorca musi poświecić pewną ilość czasu na zapoznawanie się z przepisami prawa, regulującego funkcjonowanie jego branży. Im prawo prostsze, a przepisów mniej, tym krócej trwa nauka, a zaoszczędzony czas może być przeznaczony na pracę, co skutkuje większym zyskiem. Co więcej, nieskomplikowane prawo pozwala na radzenie sobie bez korzystania z pomocy specjalistycznych kancelarii prawnych, co z kolei wiąże się ze znacznymi oszczędnościami.





Kontakty z urzędami

Istnieją państwa (Irlandia, Wielka Brytania), znane z przyjaznego nastawienia urzędów do przedsiębiorców. Znacząco ułatwia i przyspiesza to przeprowadzanie formalnych czynności związanych z funkcjonowaniem firm, kontrole są rzadkie i mało uciążliwe, a ewentualne kary stosowane rzadko i z reguły w ostateczności. Wpływa to na komfort i wydajność pracy, a także oszczędza czas.

Specyficzne struktury biznesowe

Zdarza się, że przedsiębiorca tworząc swoją firmę planuje działalność w bardzo specjalistycznych branżach, które najefektywniej mogą rozwijać się i działać (a co za tym idzie, przynosić większe zyski) tylko w ramach odpowiednio skonstruowanych struktur biznesowych. Jeżeli rodzime prawo nie przewiduje utworzenia takowych, jedynym wyjściem jest wybór zagranicznej lokalizacji. Państwami oferującymi specjalistyczne rozwiązania biznesowe są np. Malta bądź Panama.

Redukcja kosztów prowadzenia firmy

Prowadzenie biznesu wiąże się oczywiście z ponoszeniem kosztów; wniesienie kapitału założycielskiego, uiszczenie opłat przy rejestracji firmy, opłaty administracyjne, opłacenie księgowości. Lokalizacja oferująca niższe koszta będzie bardziej atrakcyjna od innych, a pod jej flagą będzie szukać swojego miejsca grono chcących w ten sposób zaoszczędzić przedsiębiorców.

Prestiż

Niektóre państwa cieszą się o wiele większym zaufaniem i poważaniem w kwestiach biznesowych od innych. Przekłada się to na prestiż zarejestrowanych na ich terytoriach firm. Ten z kolei sprawia, że firma ma szansę na nawiązanie kontaktów ze zdecydowanie większą liczbą potencjalnych klientów i kooperantów od konkurencji zarejestrowanej w mniej rozpoznawalnych jurysdykcjach.

Wygoda

Ten argument odnosi się do jednej konkretnej lokalizacji, i jednej konkretnej struktury biznesowej. Mowa o brytyjskiej spółce typu Limited. W przypadku, w którym rodzaj działalności spółki nie wymaga fizycznej obecności w miejscu świadczenia usług, właściciele ani pracownicy nie mają obowiązku przebywania na terenie Zjednoczonego Królestwa. Firma może być prowadzona z dowolnego miejsca na świecie.

Sama wygoda nie przekłada się co prawda na opłacalność, ale należy pamiętać, że odnosi się do firmy brytyjskiej, co pozwala jej właścicielowi na korzystanie z dobrodziejstw oferowanych przez tamtejsze prawo, z podatkowymi włącznie.

