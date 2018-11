Spółka na Malcie do obrotu kryptowalutami – korzyści podatkowe

Giełda kryptowalut CoinDeal przenosi swoją siedzibę na Maltę. To kolejny projekt z obszaru kryptowalut założony przez Polaków, który ze względu na korzystne warunki do prowadzenia biznesu decyduje się na taki krok. W maju tego roku podobną drogę obrała giełda BitBay. Wcześniej swoją siedzibę na Maltę przeniosła największa giełda kryptowalut na świecie - Binance.

Malta rajem dla technologii blockchain

Dynamiczny rozwój rynku kryptowalut związany jest z rozwojem nowej gałęzi światowej gospodarki. Niestety nie skorzysta na tym polski budżet. Kłody rzucane pod nogi przez polskich regulatorów i brak przepisów regulujących obrót kryptowalutami skłania polskie spółki do zawieszania działalności lub przenoszenia biznesu za granicę. Olbrzymi potencjał związany z branżą kryptograficzną dostrzegają natomiast inne kraje. Zdecydowany prym wiedzie Malta, która jako pierwsza stworzyła odpowiednie regulacje umożliwiające funkcjonowanie firmom z branży krypto.

Poprzez wprowadzenie ustaw: Malta Digital Innovation Authority Act, Innovative Technological Arrangement and Services Act oraz Virtual Financial Asset Act, Malta gwarantuje projektom kryptograficznym przyjazne warunki prowadzenia działalności. Maltańskie prawodawstwo zostało wzbogacone o szereg definicji stworzonych specjalnie dla branży kryptograficznej.

Obrana strategia jak widać przynosi oczekiwane rezultaty - w krótkim czasie na Malcie osiedliło się wiele projektów wykorzystujących blockchain i należy spodziewać się, że to nie koniec rozwoju tej branży na tej urokliwej wyspie. Branża kryptowalut to dla Malty szansa na zostanie innowacyjnym hubem Europy.

Spółka na Malcie a podatki

Malta określana jest “rajem podatkowym Europy”. Oficjalna stawka opodatkowania przedsiębiorstw to 35-proc., jednak w przypadku firm zagranicznych, oferowany jest zwrot w wysokości 6/7, co oznacza, że realny poziom opodatkowania wynosi 5-proc. To zdecydowanie niżej od unijnej średniej.

Kluczowe znaczenie dla gospodarki Malty ma branża finansowa oraz hazardowa. Malta od lat pełni rolę światowego lidera branży hazardowej, podobną drogą zmierza w kwestii projektów związanych z kryptowalutami. Rejestracja firmy na Malcie daje szereg możliwości, także z zakresu optymalizacji podatkowej. Poprzez wykorzystanie struktury podatkowej składającej się ze spółki maltańskiej oraz polskiej spółką komandytową, przedsiębiorca może obniżyć podatek dochodowy do 0-proc przy zysku około 2,5 mln zł rocznie. Kluczowa jest tu forma prawna spółki komandytowej, która nie jest płatnikiem podatku dochodowego, a jedynie dzieli zysk na partnerów spółki. W tym przypadku polskiego komandytariusza i maltańskiego komplementariusza.

Przykład Malty powinien być wzorem dla polskich rządzących. Niestety obowiązujące prawo wypycha innowacyjne projekty z Polski, na czym korzystają takie kraje jak Malta. Dzięki temu firmy z branży kryptograficznej mogą w pełni legalnie, przy stabilnych przepisach prawnych i podatkowych rozwijać innowacyjną gałąź gospodarki.