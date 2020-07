Spółka Ltd i spółka z o.o.

Zanim firma zacznie działać, trzeba ją oczywiście najpierw zarejestrować. I już tutaj zaczynają się pierwsze znaczące różnice.

Co prawda sam proces rejestracji jest bardzo podobny; trwa około 24 godzin, można przeprowadzić go elektronicznie, osobiście bądź przez pośrednika, ale jedną rzeczą jest firmę zarejestrować, a drugą rozpocząć jej działanie.





W przypadku spółki Ltd, pracę można zacząć już po 3 dniach (po tym czasie firma może już wystawiać faktury), spółka z o.o. ma przed sobą dłuższą drogę: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego może trwać nawet tydzień, a przesłanie firmowych dokumentów do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS to kolejne 3 tygodnie. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma więc prawie miesiąc opóźnienia w stosunku do spółki Ltd.

Cechą wspólną obu firm jest konieczność wpłaty kapitału zakładowego; różnicą – jego minimalna wysokość. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 5000 zł, a dla spółki Ltd – 1 GBP. Jak widać, brytyjska spółka jest „tańsza”.

Z momentem rejestracji, obie struktury nabywają osobowość prawną.

Istotą założenia obu firm; Ltd i Sp. z o.o. jest ochrona udziałowców przed roszczeniami ze strony wierzycieli. Majątek firmy i majątki udziałowców to dwie różne sprawy, a odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu. Są jednak wyjątki: w przypadku spółki z o.o. prywatnym majątkiem za długi spółki będą odpowiadać członkowie zarządu, a w przypadku spółki Ltd, wierzyciele mają prawo zgłaszać pretensje do pokrycia zobowiązań z prywatnego majątku udziałowców, jeżeli padli ofiarą oszustwa ze strony firmy.

Kolejne różnice wynikają nie tyle z konstrukcji spółek, a z warunków w jakich działają; Spółka Ltd cieszy się bardzo wysoką kwotą wolną od podatku, wynosząca obecnie 12500 GBP, podczas gdy spółka Ltd może liczyć najwyżej na 8000, a w przy wzrastających dochodach na 3091zł, 1zł a nawet 0 zł. Różnica jest więc kolosalna.

Inny zakres obowiązków spoczywa na obu strukturach w odniesieniu do składek ubezpieczeniowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeń społecznych swoich wspólników i członków zarządu, ale pod pewnym warunkiem, jakim jest odpowiedni rozkład udziałów; nie może on sprawiać wrażenia, że został przeprowadzony tylko po to, aby uniknąć obowiązku opłat ubezpieczeniowych. Jeżeli okaże się on „zbyt podejrzany”, sąd może wydać nakaz odprowadzenia pełnych składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast składki ubezpieczeniowe spółek Ltd zależą od wysokości dochodu. Należy je odprowadzać, kiedy dochód miesięczny przekracza 732 GBP.

Następna różnica pomiędzy, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółka Limited również wynika ze środowiska w jakim powstały i w jakim działają; chodzi tu o prestiż. Spółka z o.o. jest strukturą rozpoznawalną i popularną przede wszystkim na lokalnym, polskim rynku. W przeciwieństwie do niej, spółka typu Limited jest znana i wysoko ceniona pod każdą szerokością geograficzną. Renoma i prestiż firmy brytyjskiej, połączona z potęgą gospodarki Zjednoczonego Królestwa sprawiają, że jest ona o wiele bardziej pożądania i szanowana jako potencjalny partner biznesowy na całym świecie. Można rzec, że sam kraj pochodzenia otwiera przed spółkami Ltd drzwi, które spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi wyważać, często niestety nieskutecznie. Spółka Limited łatwiej więc może osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej.

