Koszty w spółce limited

Przenosząc firmę do Anglii, warto zorientować się, jak miejscowy urząd podchodzi do kwestii kosztów prowadzenia działalności. Mamy dobre informacje: urząd brytyjski jest zdecydowanie bardziej przyjazny przedsiębiorcy, przez co koszty mogą stanowić solidną pomoc w zmniejszeniu podstawy opodatkowania. W tym artykule przedstawimy koszty w spółce limited, które każdy przedsiębiorca powinien rozważyć.