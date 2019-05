Numer EORI dla spółki w Anglii – jak go uzyskać i komu jest potrzebny?

Kto i dlaczego musi posiadać numer EORI?

Określenie EORI pochodzi od Economic Operator Registration and Identyfication i oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. System EORI został wprowadzony dla uproszczenia procedur celnych na terenie Unii Europejskiej i od 2009 roku obowiązuje w każdym państwie członkowskim. Dzięki EORI przepływ towarów pomiędzy krajami UE i krajami trzecimi, czyli niezrzeszonymi w ramach UE jest o wiele prostszy w realizacji.

Taki numer EORI potrzebuje każdy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności, eksportuje bądź importuje towary do krajów spoza Unii Europejskiej. Numer EORI wydawany jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

reklama reklama



Taki numer bez wątpienia posiada każdy przedsiębiorca, który importuje towary np. z USA, Indii, Chin czy Indonezji. Numer EORI nie tylko jednak ułatwia całą procedurę celną zarówno przy imporcie, jak i eksporcie towarów, ale zwyczajnie jest wymogiem formalnym. Takie rozwiązanie jest więc korzystne także dla przedsiębiorcy. Dzięki rejestrowi EORI, wszystkie formalności można łatwiej zrealizować drogą online.

Należy podkreślić, że numer EORI wymagany jest w przypadku przedsiębiorstw (w tym spółek Ltd) współpracujących z podmiotami gospodarczymi spoza Unii Europejskiej. Do takich podmiotów po Brexicie zaliczać się będą więc firmy, zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii. Sam wniosek o wydanie numeru składa się elektronicznie w kraju, w którym będą dokonywane wszelkie operacje celne.

Kiedy spółka Ltd powinna zgłosić się do EORI?

Choć numer EORI wydawany jest tylko raz, to może okazać się, że w przypadku numerów przyznanych wcześniej na terenie Wielkiej Brytanii, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

W dokonaniu wszelkich formalności pomogą agencje celne, ale również biura rachunkowe, prowadzące księgowość dla spółek Ltd zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Jeśli więc nie wiesz, jak wypełnić wniosek bądź na terenie, którego państwa powinieneś go złożyć, to nasza Kancelaria we wszystkim Ci pomoże.

UWAGA! Numer EORI musisz posiadać najpóźniej podczas przeprowadzania pierwszej operacji celnej, w przeciwnym razie towary zostaną zatrzymane przez urząd celny do czasu, aż poprawnie zostanie zakończona weryfikacja systemowa. Wyjątek stanowią płatnicy VAT, którzy w formularzu zgłoszeniowym o wydanie numeru EORI zobowiązani są podać pełne dane adresowe dostawcy bądź nazwę przewoźnika. Numer EORI należy podać już w deklaracji celnej. Taką deklarację może jednak wypełnić również spedytor bądź przewoźnik.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Wydanie numeru odbywa się najczęściej w przeciągu kilku dni od zgłoszenia (pod warunkiem, że wszystkie dane w formularzu wypełnione są prawidłowo). Jeżeli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej aplikacji, warto pozostawić kwestie formalne nam.

Zgłoś spółkę Ltd do EORI, jeśli planujesz importować bądź eksportować produkty!

Przedsiębiorstwa brytyjskie, trudniące się handlem zagranicznym, również po oficjalnym ogłoszeniu Brexitu, będą mogły kontynuować współpracę z pozostałymi państwami członkowskimi UE, z tą jednak różnicą, iż konieczne będzie dokonanie już odprawy celnej. Natomiast zgodnie z prawem unijnym, każda odprawa celna wymaga posiadania numeru EORI. O formalności warto zadbać już dziś. Dlaczego? Jeśli bowiem po ogłoszeniu warunków Brexitu w tym samym czasie większość przedsiębiorców zgłosi się po numer EORI, to z pewnością cała procedura znacznie się wydłuży. To z kolei może opóźnić eksport czy import towarów i to nawet o kilka tygodni. To może się wiązać dla przedsiębiorców z poważnymi stratami, zwłaszcza w przypadku towarów szybkozbywalnych.

Obecnie numer wydawany jest w przeciągu maksymalnie 2 – 3 dni, warto więc być przygotowanym już teraz na nadchodzące zmiany.

Jeśli zastanawiasz się nad koniecznością posiadania takiego numeru bądź nie wiesz, jakie dane zamieścić we wniosku, rozważ kontakt naszą Kancelarią.

Tax Angels