Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Globalny rynek Device as a Service (DaaS) zwiększy się aż pięciokrotnie w ciągu najbliższych 7 lat[1]. W Polsce już ponad połowa dużych firm oraz 44 proc. średnich interesuje się najmem sprzętu[2] jako alternatywą dla zakupu. To nie tylko korzyści finansowe, ale także liczne zalety dla pracowników i środowiska.

Czym jest DaaS?

Device as a Service to model biznesowy, w którym firmy wynajmują sprzęt komputerowy i inne urządzenia zamiast je kupować. Ale to nie wszystko – w ramach DaaS dostawca usługi dostarcza, zarządza i wspiera urządzenia w całym ich cyklu życia.

DaaS to rosnący trend

Eksperci Fortune Business Insights oceniają, że globalny rynek DaaS wyceniony w 2023 r. na ponad 27 miliardów dolarów wzrośnie aż do 154,93 miliardów dolarów w 2030 r., przy średniej rocznej stopie wzrostu CAGR (Compound Annual Growth Rate) na poziomie ponad 27 proc.[3]



Model ten staje się coraz bardziej popularny także w Polsce. Zainteresowanych najmem jest już ponad połowa dużych firm (56 proc.) oraz 44 proc. średnich organizacji. Podobnie sytuacja wygląda z outsourcingiem obsługi sprzętu, w tym jego serwisowania i zarządzania. Rozważa to 57 proc. dużych organizacji oraz 46 proc. średnich.[4]

Korzyści z DaaS

- Dzięki DaaS firmy mogą skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach, podczas gdy dostawcy tacy jak my, zajmują się kompleksową obsługą sprzętu. To nie tylko redukuje koszty, ale również zwiększa elastyczność i skalowalność operacyjną, pozwalając firmom na dynamiczny rozwój w zmieniającym się środowisku biznesowym. To naturalny kierunek rozwoju branży IT i krok milowy w kierunku przenoszenia procesów związanych z zarządzaniem urządzeniami poza organizację – mówi Paulina Dobkowska, Rental Business Line Director w bolttech Poland.



Dla współczesnych pracowników, często pracujących zdalnie, hybrydowo lub w różnych oddziałach, kluczowy jest dostęp do pomocy technicznej niezależnie od swojej lokalizacji. Model DaaS zapewnia takie wsparcie, co daje pracownikom większą swobodę działania i poprawia jakość ich pracy. Firmy z kolei mogą dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Zdaniem ekspertów, model DaaS wpływa na firmowe finanse. Przenosząc koszty inwestycyjne na koszty operacyjne, zapewnia przedsiębiorcom przewidywalny i kontrolowany wydatek, jednocześnie dostarczając pracownikom najnowocześniejsze narzędzia pracy. Co więcej, umożliwia elastyczną wymianę sprzętu na najnowsze modele, bez wysokich kosztów jednorazowych zakupów.

Co więcej, „odblokowuje” specjalistów IT. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie bolttech Poland „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce”, w dużych przedsiębiorstwach jest średnio po 100 urządzeń (21 laptopów, 35 komputerów stacjonarnych i 31 smartfonów). To ogromna ilość sprzętu, którą zajmuje się dział IT – od wdrożenia, czyli firmowego onboardingu, przez konfigurowanie oprogramowania, po bieżące instalowanie aplikacji i naprawy.

– Zarządzanie urządzeniami wśród użytkowników końcowych często pochłania znaczne zasoby, które mogłyby być lepiej wykorzystane, na przykład w realizacji strategicznych z punktu widzenia organizacji projektów – komentuje Paulina Dobkowska.



Raport EY ujawnia dodatkowo, że pracownicy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z wdrażania nowych technologii, jednak decyzje kadry zarządzającej są często opóźnione. Dla ponad połowy respondentów, innowacyjne rozwiązania stają się przestarzałe, zanim w pełni zintegrują się z organizacją.[5]

- Model Device as a Service to odpowiedź na te wyzwania – pozwala on szybko i sprawnie wdrażać nowe technologie w organizacji, regularnie je aktualizować do najnowszych rozwiązań, bez jednoczesnego angażowania dużych zasobów wewnętrznych – dodaje ekspert bolttech Poland.

Zarządzanie firmowych sprzętem według tych założeń to także większa troska o środowisko. Najem i regularne serwisowanie są jednymi z elementów gospodarki cyrkularnej, gdyż zakładają, że urządzenia po zakończonym kontrakcie zyskują drugie życie.

