Umowa o pracę czy samozatrudnienie – ile można zyskać na B2B? Co najmniej 700 zł netto przy umowie na 7 tys. zł brutto. Jakie korzyści z jednoosobowej firmy?

Firmy coraz częściej proponują współpracę na zasadzie kontraktu B2B (z jednoosobową firmą, jednoosobową działalnością gospodarczą) zamiast zwykłej umowy o pracę. Niestety Polsce panuje przekonanie, że prowadzenie działalności gospodarczej jest trudne i kosztowne. Tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć a korzyści są konkretne. Jakie są najważniejsze zalety takiej formy prawnej współpracy i co trzeba wiedzieć by przejść na tzw. samozatrudnienie?

rozwiń >

Umowa o pracę: plusy

Chyba większość z nas uważa zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za bezpieczną i stabilną formę pracy zarobkowej. Regularne wpłaty na konto, płatne 20 lub 26-dniowe urlopy oraz prawa wynikające z kodeksu pracy dają poczucie bezpieczeństwa.

Zatrudnieni nabywają także uprawnienia do zasiłku chorobowego w wysokości od 70 do nawet 100% pensji, w zależności od przyczyny niezdolności do pracy. Przewidziane prawem okresy wypowiedzenia w razie zwolnienia to kolejna korzyść - pracownicy zyskują pewność, że nie utracą źródła dochodu z dnia na dzień.



Wydaje się, że stabilność wynagrodzenia to wystarczający powód, by uznać wyższość umowy o pracę nad samozatrudnieniem. Ale warto też wiedzieć ile tak naprawdę tracimy, kiedy otrzymujemy wypłatę pomniejszoną o składki pracownicze?

REKLAMA

Autopromocja

Wynagrodzenie brutto a netto na umowie o pracę

W Polsce różnica pomiędzy zarobkami brutto i netto na umowie o pracę jest istotna. Każdy pracodawca musi od pensji brutto pobrać oraz opłacić należne składki, np. ubezpieczeniowe, zdrowotne i zaliczki na podatek. Te potrącenia mogą sięgać obecnie nawet do prawie 40% pensji brutto. Co więcej, całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest dużo wyższy. Pracodawcy pokrywają nie tylko pełne wynagrodzenie brutto, ale dodatkowo ponoszą jeszcze koszty składek ZUS. Oznacza to, że szef wydaje dużo więcej pieniędzy na utrzymanie stanowiska pracy niż wpływa na konto pracownika, który co miesiąc traci znaczną część swojego wynagrodzenia.

Zarobki na kontrakcie B2B

Zupełnie inaczej rozlicza się osoba prowadząca działalność gospodarczą. Zleceniodawca przekazuje wtedy wynagrodzenie bez potrąceń, natomiast przedsiębiorca przejmuje obowiązek opłacania składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku. Pensja może objąć za to całość kosztów, które musiałby ponieść pracodawca, aby zaoferować umowę o pracę. Oznacza to, że pracownik pracuje za wyższą stawkę niż do tej pory. Nawet po potrąceniach w jego kieszeni zostaje więcej pieniędzy.



Przykład:

Pracodawca oferuje stawkę 7000 zł brutto na umowie o pracę. Pracownik “na rękę” otrzyma ok. 5100 zł, natomiast pracodawca faktycznie wyda na zatrudnienie ok. 8400 zł. Jeśli została nawiązana współpraca na zasadzie B2B, zleceniodawca (czyli pracodawca przy UoP) całość kwoty mógłby przekazać na wynagrodzenie za wykonaną usługę. Ile otrzymuje się“na rękę”, będzie zależało od wybranej formy opodatkowania i kosztów uzyskania przychodu. Ale nawet ich nie ponosząc, wybierając zasady ogólne, zostałoby prawie 5800 zł “na rękę”. Przedsiębiorca otrzyma jeszcze więcej, jeśli będzie mógł skorzystać z preferencyjnego ZUSu lub z niższej stawki ryczałtu.

Preferencyjne składki ZUS dla firm

W początkowym okresie po założeniu firmy można opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli korzysta się z preferencyjnego ZUSu. Inny sposób na oszczędności daje “Ulga na start”. Dzięki niej przez pierwsze 6 miesięcy działalności w ogóle nie odprowadza się składek ZUS.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej0

Przedsiębiorca może odliczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli rozlicza się na podstawie ustawy o PIT). Można rozliczać wszystkie wydatki niezbędne do świadczenia usług. Może to być np. koszt biura rachunkowego, prowadzenia rachunku firmowego, dojazd do miejsca świadczenia usługi, w tym zakup paliwa, komputera albo koszt energii i internetu Wydatki można następnie odliczyć od przychodów, aby zapłacić niższy podatek.



Dodatkowo, jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością, można odliczyć 100% VAT z faktur za paliwo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop na umowie B2B?

Oczywiście zleceniodawca nie musi udzielać urlopu. Przynajmniej nie wynika to z przepisów prawa. Ale obecnie większość kontraktów B2B respektuje prawo do wypoczynku i obejmuje w umowie zapisy o płatnych dniach wolnych. Dlatego prowadzenie JDG nie ogranicza - co do zasady - prawa do płatnego urlopu, chyba że przedsiębiorca sam narzuca sobie takie warunki lub podpisze niekorzystną dla siebie umowę.

Zwolnienie chorobowe

Za czas niezdolności do świadczenia usług poświadczony zwolnieniem lekarskim, jednoosobowemu przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany z ZUSu. Jego kwota zależy od wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe, które były opłacane. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUSu o jego wypłatę. Jeśli po okresie zwolnienia, zleceniobiorca (samozatrudniony) wykona zlecone zadanie, wciąż może uzyskać za nie 100% wynagrodzenia. Możliwość przesuwania zleceń w czasie oraz większa elastyczność to kolejna przewaga samozatrudnienia nad umową o pracę.

Nienormowany czas pracy

Przy umowie o pracę obowiązują kodeksowe normy dotyczące czasu pracy. Nawet jeśli przedsiębiorca wykona coś szybciej, pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Kontrakt B2B daje większą elastyczność. Często wykonanie zlecenia przed terminem oznacza czas wolny. Nienormowany czas pracy niesie także inną korzyść: łatwiejsze dopasowanie grafiku do bieżących potrzeb rodzinnych. Łatwiej również o pracę zdalną, która umożliwia połączenie wakacji i pracy w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Nie trzeba ustalać ze zleceniodawcą miejsca wykonywania obowiązków, tak jak przy umowie o pracę.

Dodatkowe zlecenia

Jeżeli praca wykonywana jest na kontrakcie B2B, przedsiębiorca może oczywiście współpracować z kilkoma firmami. W ten sposób dodatkowe zlecenia staną się kolejnym źródłem dochodów. Takiej elastyczności nie da umowa o pracę. Obowiązujący 8-godzinny dzień pracy ogranicza możliwość dorobienia “po godzinach”.



Praca dla kilku różnych firm jest bezpieczniejsza. Nawet po stracie jednego zlecenia, pozostają jeszcze inne. Nie grozi więc sytuacja, w której z dnia na dzień przedsiębiorca pozostanie bez środków do życia. Ponadto w umowie B2B również powinien znaleźć się zapis o okresie wypowiedzenia - koniecznie należy o to zadbać podczas podpisywania umowy.

Obowiązki przedsiębiorcy. Prowadzenie księgowości nie musi być trudne

- Wbrew pozorom obowiązki związane z prowadzeniem własnej firmy nie są bardzo uciążliwe - twierdzi Arkadiusz Kacperek, ekspert księgowy z firmy CashDirector S.A. Wystawianie faktur czy obliczanie podatków można z powodzeniem zautomatyzować korzystając z prostych aplikacji, a opiekę nad poprawnym zaksięgowaniem przychodów i wydatków zlecić profesjonalnej księgowej. Księgowa przypilnuje także ważnych terminów i będzie monitorować na bieżąco zmiany w przepisach. Warto korzystać z nowych możliwości, jakie oferuje rynek.



Przykładem rozwiązania, które ułatwia rozliczenia z urzędem skarbowym, jest mOrganizer finansów, dodatkowo połączony z kontem firmowym jednego z najpopularniejszych banków dla przedsiębiorców. Serwis służy do bezpłatnego wystawiania faktur, kontrolowania finansów oraz - w razie potrzeby - do samodzielnej księgowości. W ramach usługi można skorzystać z pakietów księgowych ze zdalną opieką księgowego lub zaprosić do korzystania z systemu księgową zewnętrzną.