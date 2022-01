Obowiązek przyjmowania przez firmy płatności bezgotówkowych a karta wpłatnicza

Od 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych. Brak zastosowania się do tego obowiązku jest zagrożone m.in. karą 5 tysięcy zł. Czy firmy zdane są na korzystanie z popularnych, ale dość drogich terminali płatniczych, a przez to skokowe podniesienie cen już za kilkanaście dni, czy jest dużo tańsza alternatywa?

Obowiązek przedsiębiorców przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych

Od początku 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w zakresie elementów wprowadzanej nowelizacji w PIT i CIT, w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą obowiązku przyjmowania przez firmy płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych. Artykuł 19a ust. 1 Prawa przedsiębiorców mówi: Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz 1907 i 1814).



Kolejną, nową i ważną zmianą w ustawie Prawo przedsiębiorców jest art 19a ust 3, która mówi o tym, że w przypadku kiedy firma prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, musi połączyć taką kasę z terminalem płatniczym i umożliwić rejestrację wszystkich transakcji w Centralnym Repozytorium Kas.

Terminale płatnicze - koszty

Aktualnie na rynku najpowszechniej wykorzystywanym rozwiązaniem do obsługi płatności bezgotówkowych są terminale płatnicze. Jednak ich stosowanie, choć powszechne, nie należy do najtańszych.

- W przypadku mobilnych terminali suma prowizji wynosi od około 1,4% do 2% wartości każdej transakcji. Do tego należy doliczyć koszty dzierżawy urządzenia co miesiąc, a umowa podpisywana jest na minimum 12 miesięcy. – mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel i członek zarządu zrzutka.pl. Nieco tańszym rozwiązaniem są terminale stacjonarne. Jednak w ramach kosztów należy uiścić m.in. miesięczną opłatę dzierżawy (średnio 50 zł), marżę agenta rozliczeniowego (wynosząca około 5 groszy przy każdej transakcji), opłatę interchange, którą pobierają banki (wynoszącą 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych), a także opłatę systemową pobieraną przez organizacje płatnicze VISA i MASTERCARD. W sumie miesięczny koszt utrzymania stacjonarnego terminala płatniczego to około 0,65% wartości transakcji plus koszty dzierżawy samego urządzenia, a umowa jest podpisywana na minimum 12 miesięcy.

Oprócz wysokich kosztów korzystania z terminali płatniczych, trzeba także pamiętać, że niektóre terminale płatnicze nie mają możliwość połączenia w celu rejestracji wszystkich transakcji, z kasą rejestrującą online. W takim przypadku, przedsiębiorca zobligowany jest do szybkiej wymiany, jeszcze w tym roku, terminala płatniczego na własny koszt. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku naraża się na karę administracyjną w wysokości 5 tys. zł.

Karta wpłatnicza - tańsza od terminalu

Rok temu na globalnym rynku zadebiutował wynalazek z Polski, pierwsza na świecie karta wpłatnicza zrzutka.pl. Aktualnie jest to najtańsza i najszybsza odpowiedź dla obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorców wpłat bezgotówkowych za pośrednictwem instrumentów płatniczych od 1 stycznia 2022 roku. Jednocześnie to najtańsza na rynku alternatywa dla instrumentów płatniczych, z których najpopularniejsze to terminale płatnicze.

- Koszty wydania, pierwszej na świecie, karty wpłatniczej zrzutka.pl oraz opłaty za korzystanie z niej przez pierwsze 6. miesięcy to zaledwie 29,94 zł plus koszty wysyłki, każdy kolejny miesiąc to jedynie 4,99 zł. Całość oferty zrzutka.pl, uzupełnia brak prowizji od płatności bezgotówkowych, obsługi transakcji oraz konieczności podpisywania długoterminowych umów. – mówi Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl.

Warto także dodać, że karta wpłatnicza spełnia wszystkie wymogi Nowego Ładu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się spełnić obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pośrednictwem portalu zrzutka.pl, z wykorzystaniem do tego celu karty wpłatniczej, zwolnieni są z konieczności wprowadzania zapisów art 19a ust 3, gdyż dotyczy on tylko tych przedsiębiorców, którzy przyjmują płatność za pomocą terminali płatniczych.

Jak działa karta wpłatnicza?

Zasada działania karty wpłatniczej jest tak prosta, że każdy użytkownik smartfona, czyli zarówno przedsiębiorca, jak i klient, bez problemu sobie z nią poradzi. Wystarczy, zamówić kartę na www.kartawplatnicza.pl, która dotrze do adresata pocztą lub kurierem. Od tego momentu przedsiębiorca może już przyjmować wpłaty bezgotówkowe, gdyż karta jest od razu gotowa do użycia. Kiedy klient będzie chciał zapłacić za jakikolwiek produkt lub usługę, np. wymianę uszczelki w łazience, za zakupy w sklepie lub za nocleg w hotelu, wystarczy że zbliży smartfon do karty wpłatniczej zrzutka.pl.

Jedyny wymóg to konieczność posiadania w smartfonie funkcji NFC, dostępnej w znacznej większości telefonów. W przypadku jej braku, można alternatywnie odczytać smartfonem kod QR z karty.



W efekcie zbliżenia smartfona lub rozpoznania przez telefon kodu, następuje automatyczne przejście do wpłaty. Następnie wybierana zostaje dogodna metoda płatności, np. BLIK, płatności błyskawiczne, kartą, etc. i można zrealizować wpłatę. Posiadacz karty wpłatniczej, czyli w tym przypadku przedsiębiorca, w dowolnej chwili może wypłacić otrzymane środki na swoje konto bankowe. Wypłaty, dzięki rozwiązaniom stosowanym przez operatora karty, tj. platformę zrzutka.pl, będą księgowane na docelowych rachunkach zwykle w ciągu kilku minut od ich zlecenia.

Źródło: zrzutka.pl