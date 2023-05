Minimum 5 mln zł z funduszy unijnych dla małej lub średniej firmy z województwa śląskiego! Wnioski od 16 maja 2023 r.

Makroinwestycje – czyli wsparcie na duże projekty inwestycyjne, to instrument finansowy wdrażany w ramach FST, który oferuje bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje o minimalnej wartości 9-10 mln PLN netto w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.



Projekt musi przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez:

W ramach działania wspierane będą inwestycje produkcyjne oraz logistyczne związane ze zmianą profilu działalności czy też wprowadzenia nowych lub ulepszonych usług, procesów mających co najmniej neutralny wpływ na środowisko. O dofinansowanie można również ubiegać się w przypadku projektów dotyczących utworzenia lub utrzymania już istniejących miejsc pracy, a także mających na celu ekspansję na nowe rynki. Szanse na dotacje mają też inwestycje proekologiczne.

Dotacja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych z województwa śląskiego. A dokładniej z 7 podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego; sosnowieckiego. Co ważne, ze wsparcia wykluczony został podregion częstochowski (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Na co można przeznaczyć dotację?

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu zaliczać się będą m.in..:



1. środki trwałe:

- maszyny i urządzenia,

- sprzęt komputerowy,

- roboty i materiały budowlane,

2. wartości niematerialne i prawne, w tym zakup licencji na oprogramowanie oraz systemów informatycznych.

Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na realizację projektów dotyczących modernizacji posiadanego zaplecza technologicznego, automatyzacji produkcji czy poprawy efektywności energetycznej.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikro i małe firmy mogą otrzymać refundację do 60% kosztów kwalifikowalnych.



Refundacja w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.



Minimalna wartość dofinansowania dla naboru na Makroinwestycje wynosi 5 mln PLN netto.

Wsparcie przeznaczone jest dla projektów realizowanych na obszarach górniczych objętych planem transformacji, co w praktyce oznacza wspomnianą możliwość dofinansowania na terenie całego województwa z wyjątkiem podregionu częstochowskiego.



Do najważniejszych kryteriów zwiększających szansę na pozyskanie dofinansowania zaliczamy:

- utworzenie trzech lub większej liczby miejsc pracy,

- wdrożenie GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) w projekcie m.in. poprzez projektowanie zrównoważonych produktów, zapobieganie powstawaniu odpadów i stosowanie obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

- innowacyjność produktową lub procesową,

- realizację inwestycji w gminach wchodzących w skład OSI - gminy w transformacji górniczej (https://transformacja.slaskie.pl/images/Dokumenty/1646921120_za_C5_82.-1-lista-gmin-wchodz-c4-85cych-w-sk-c5-82ad-osi-w-podregionach-gorniczych.pdf).

Ważne Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest ogromną szansą dla przedsiębiorców na pozyskanie bezzwrotnych dotacji na rozwijanie swojej działalności. W ramach Funduszu zabezpieczono na ten cel znaczną pulę środków. W samym tylko roku 2023 do rozdysponowania jest blisko miliard PLN.

Grzegorz Ocieczek, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz LPW Consulting

