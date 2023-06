Faktoring coraz popularniejszy. Dlaczego wiele firm wybiera to rozwiązanie? [ROZMOWA]

Rynek faktoringu w Polsce znajduje się obecnie w fazie rozwoju, a liczba zainteresowanych firm rośnie dwucyfrowo. I nie można się temu dziwić, gdyż dzięki usłudze, pieniądze z wystawionych faktur można mieć na koncie nawet tego samego dnia, zapewniając firmie płynność finansową. Wśród przedsiębiorców pojawia się jednak wiele pytań, w tym kluczowe - na co zwrócić uwagę podczas decyzji o wyborze podmiotu? To przede wszystkim oferowany poziom wsparcia i zrozumienie celów, a także wiarygodność usługodawcy. Kluczowe jest też to, czy firma ma innowacyjne podejście, a także czy dostarczane usługi cechują się łatwością dostępu, redukując tym samym biurokrację do minimum. Reasumując: partnerstwo, wiarygodność, innowacyjność i wygoda – to cechy rzetelnego partnera, o których rozmawiamy z Krzysztofem Florczakiem, prezesem FaktorOne.

Coraz więcej firm korzysta z faktoringu. W jaki sposób faktoring może pomóc przedsiębiorstwom w realizowaniu ich celów?

Krzysztof Florczak, Prezes FaktorOne: Jednym z obserwowanych trendów na rynku jest rosnące zainteresowanie korzystaniem z faktoringu jako formy finansowania. Faktoring to proces, w którym przedsiębiorstwo przekazuje swoje należności (faktury) do faktora w zamian za natychmiastową płatność lub zapewnienie obsługi windykacyjnej. Istnieje kilka czynników przyczyniających się do coraz większej popularności tej metody. Pierwszym powodem jest poprawa płynności finansowej. Faktoring umożliwia firmom uzyskanie szybkiego dostępu do środków pieniężnych. Zamiast czekać na płatności od klientów, przedsiębiorstwa mogą sprzedać swoje należności faktorowi i otrzymać gotówkę natychmiastowo, a następnie jak to robi wielu klientów - zainwestować ją w sprzęt, przeznaczyć na ekspansję, czy terminowe wywiązanie się z własnych zobowiązań.



Warto również podkreślić wzrost znaczenia partnerstwa w tego rodzaju relacjach biznesowych. Faktoring to nie tylko transakcja finansowa, ale również budowanie trwałych i zaufanych relacji między firmą a jej partnerem faktoringowym. Współpraca z faktorem oparta na zaufaniu otwiera drzwi do wielu korzyści. Przede wszystkim, faktor może pomóc firmie zrealizować jej plany i cele. Partner faktoringowy może również udostępnić wiedzę i doświadczenie, które pomogą firmie w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych. Relacja z faktorem nie ogranicza się tylko do jednorazowej transakcji. To długoterminowe partnerstwo, w którym obie strony mają wspólne cele. Faktor staje się partnerem biznesowym, który angażuje się w sukces firmy. Regularny kontakt – osobisty, telefoniczny i wymiana informacji są nieodłącznymi elementami tej relacji. To czynnik, na który kładziemy z moim zespołem zdecydowanie mocny nacisk. Obserwujemy bowiem, że w dobie silnego rozwoju sztucznej inteligencji i botów kontakt z drugim człowiekiem staje się podwójnie ważny. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak istotne sprawy jak obszar finansów.

Jakie są potencjalne wyzwania lub ryzyka związane z faktoringiem?

Krzysztof Florczak: Istotne jest znalezienie wiarygodnego faktora. Wybór odpowiedniego partnera faktoringowego może mieć bowiem duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem dokładne zweryfikowanie podmiotów, które bierzemy pod uwagę i ich intencji. I mimo że mówimy o branży związanej z finansami, to paradoksalnie te powinny być na dalszym planie. Dla mnie, czy całego zespołu, najważniejsze jest podążanie za klientem – jego planami, inicjatywami, potrzebami; a nie pieniędzmi. Mam świadomość, że nie każdy jest ekspertem w obszarze faktoringu, dlatego przeprowadzamy cały proces, jesteśmy do codziennej dyspozycji, a nawet zostajemy w relacji po jego zakończeniu. Ktoś może zapytać dlaczego? Odpowiedź jest prosta - bo tak robią partnerzy.

Zostając jednak w temacie wyzwań - firmy powinny również uważnie analizować koszty i warunki umowy faktoringowej. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wszelkie opłaty, prowizje, terminy płatności i dodatkowe koszty. Zwracając uwagę na te aspekty, firma może uniknąć nieprzewidzianych kosztów i podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. Dodatkowo istotne jest również monitorowanie procesu windykacji należności przez faktora. Pomimo przekazania wierzytelności, firma nadal ponosi pewne ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. Dlatego ważne jest, aby partner faktoringowy rzetelnie i profesjonalnie podchodził do procesu odzyskiwania należności.

Co jeszcze jest istotne podczas wyboru partnera do prowadzenia faktoringu?

Krzysztof Florczak: Ważna jest innowacyjność – to, z jakich narzędzi korzysta partner i czy jest otwarty na nowe rozwiązania. Obecnie wiele firm przeznacza większość swoich budżetów na implementację innowacji – zarówno na poziomie produktu, jak i procesu. Te są istotne, ponieważ stanowi kluczowy czynnik dla sukcesu i rozwoju. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa muszą stale dostosowywać się do zmieniających się trendów, technologii i preferencji klientów. Dzięki temu mogą pozostać konkurencyjne na rynku i zdobywać nowe segmenty klientów. A czego oczekują klienci od faktora? Przede wszystkim, że faktor zapewni im szybki dostęp do gotówki. Dlatego ważne jest, aby proces był szybki i efektywny, umożliwiający klientom natychmiastowe otrzymanie potrzebnych środków. Klienci oczekują również profesjonalnego podejścia ze strony faktora. Zależy im na współpracy z wiarygodnym i doświadczonym partnerem, który posiada odpowiednie kompetencje i zrozumienie dla ich branży oraz specyfiki działalności.

Faktor powinien oferować indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniając jego potrzeby i preferencje. Być kimś, kto rozumie jego problem lub sytuację, w której się znajduje. Wyjaśni, na spokojnie, bez presji czasowej mechanizm działania, a także poszuka także wygodnych i szybkich rozwiązań. Żyjemy w kulturze „comfort&instant”, czas i poziom zaangażowania w proces mają tu zatem duże znaczenie.

Czy z faktoringu może skorzystać każdy podmiot? Czy istnieją ograniczenia dotyczące branż?

Krzysztof Florczak: Z faktoringu może skorzystać każdy, kto wystawia fakturę z odroczoną datą płatności np. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, duże firmy i spółki. Zaznaczyć jednak trzeba, że faktorzy preferują stałe i powtarzalne źródła dochodów. Firmy, które realizują regularnie transakcje handlowe często są bardziej atrakcyjne dla faktorów. Na pewno też powinny być one w dobrej kondycji prawnej i podatkowej. Faktorzy mogą przeprowadzać odpowiednie audyty, aby upewnić się, że klient nie ma problemów prawnych, takich jak spory sądowe czy zaległe podatki. Z reguły nie ma tu także restrykcji dotyczących sektorów gospodarki– usługa jest dostępna dla przedstawicieli branż takich jak transportowa, spożywcza, usługowa, budowlana czy handlowa.

Czy faktoring jest popularny w Polsce? Czy trend jego wykorzystania rośnie?

Krzysztof Florczak: Faktoring stał się popularną formą finansowania w Polsce – podobnie jak leasing wiele lat temu. I tu także śmiało mogę powiedzieć, że panuje zasada „kto pierwszy zrozumie ten mechanizm i go wykorzysta, ten odniesie sukces”. Podczas rozmów, klienci przyznają, że faktoring podpatrzyli u swoich kontrahentów, klientów. Ich otoczenie biznesowe już z niego korzysta, a okazuje się, że ich firmy też mogą, bo nie jest to tylko „propozycja dla wybranych”. A co jest istotne w obecnej sytuacji gospodarczej – jest to opłacalna forma zarządzania należnościami.



Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do tego wzrostu popularności. Przede wszystkim, coraz większa świadomość na temat faktoringu i jego korzyści sprawia, że przedsiębiorcy są bardziej skłonni do eksplorowania tej formy finansowania. Przykład – firmy zauważają, że bo pomimo, że następuje wydłużenie terminu płatności, przepływ gotówki w ramach faktoringu pozwala na zachowanie płynności finansowej.



Faktorzy oraz instytucje finansowe prowadzą kampanie informacyjne, organizują szkolenia i seminaria, aby przedstawić potencjalnym klientom zalety faktoringu oraz wyjaśnić, jak mogą oni z niego skorzystać. My też staramy się edukować rynek, gdyż wiemy, że jeszcze wiele firm nie słyszało o zaletach faktoringu. A jakie trendy są na topie? Jak w przypadku wielu innych sektorów, faktoring również przechodzi proces digitalizacji. Firmy faktoringowe wykorzystują coraz więcej narzędzi technologicznych, takich jak platformy online, automatyzacja procesów, elektroniczna wymiana dokumentów czy algorytmy uczenia maszynowego. Digitalizacja przyspiesza procesy, zwiększa efektywność operacyjną i ułatwia dostęp do usług faktoringowych. Myślę, że globalnym trendem będzie rozwój faktoringu międzynarodowego. Firmy, które prowadzą działalność na arenie międzynarodowej, coraz częściej korzystają z faktoringu, aby zabezpieczyć płatności od zagranicznych kontrahentów. Faktoring międzynarodowy wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale zapewnia możliwość zwiększenia sprzedaży i zarządzania ryzykiem walutowym. Musimy mieć świadomość, że faktoring – jak większość branży – na pewno będzie się zmieniał.