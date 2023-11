Jaka będzie inflacja w najbliższych latach?

Jaka będzie inflacja na koniec roku? Czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dwóch lat?

Inflacja - najbliższe prognozy

Inflacja na koniec roku będzie wyższa niż w październiku, ale niższa niż we wrześniu - ocenił Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do środowych danych GUS. W przyszłym roku inflacja powróci do trendu spadkowego, ale tempo będzie niższe niż dotąd - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. wzrosły rdr o 6,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Wcześniej, w szacunku flash, GUS podawał, że inflacja CPI w październiku wyniosła 6,5 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

Autopromocja

"W najbliższych dwóch miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć – docelowo do około 7,0 proc. w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii i paliw, a także końca korzystnych efektów statystycznych. Tym samym inflacja na koniec roku będzie wyższa niż w październiku, ale niższa niż we wrześniu" - stwierdził doradca w zespole makroekonomii PIE Marcin Klucznik.

Jak dodał, taki wzrost nie oznacza wyższej presji inflacyjnej w polskiej gospodarce. "Kluczowe znaczenie ma obecnie spadające tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych – pomaga obniżać ono ceny usług, a w konsekwencji także inflację bazową" - ocenił.

Inflacja w kolejnych latach

Według analityka PIE w przyszłym roku inflacja powróci do trendu spadkowego, "jego tempo będzie jednak wyraźnie niższe niż obserwowaliśmy do tej pory".

Podkreślił, że konsensusy prognoz rynkowych wskazują, że wzrost CPI na koniec 2024 roku spowolni do 5,4 proc. Dodał, że bardziej optymistyczne prognozy przedstawia z NBP – ekonomiści banku oczekują wyhamowania inflacji do 4,6 proc.

"Niepewność co do wyniku zależy głównie od terminu przywrócenia 5 proc. stawki VAT na żywność – NBP zakłada brak zmian, powrót do standardowej stawki powiększy inflację o 0,8 pkt. Istotna jest również skala odbicia gospodarczego w gospodarce światowej" - zaznaczył Klucznik.

Komisja Europejska prognozuje następująco: inflacja będzie spadać; w 2023 r. wyniesie 11,1 proc.; w 2024 r. - 6,2 proc.; w 2025 r. - 3,8 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl