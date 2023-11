Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – najlepsze oferty banków pod koniec listopada 2023 r. [Tabela]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec listopada 2023 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych?

Średnie oprocentowanie depozytów bankowych w listopadzie 2023 r.– ile wynosi

5,78% - tyle w listopadzie 2023 roku wyniosło średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych – wynika z danych zebranych przez HREIT. To wyraźnie mniej niż w październiku (o 0,3 pkt proc.). Zmiany te wpisują się w trend obserwowany od początku bieżącego roku. W tym czasie oprocentowanie depozytów pozostawało najpierw pod presją spodziewanych, a potem faktycznie dokonywanych przez RPP cięć stóp procentowych.



Chociaż w listopadzie Rada powstrzymała się od kolejnych obniżek, to prognozy na 2024 rok sugerują, że przed nami dalsze łagodzenie polityki monetarnej. Nie ma więc powodów, aby banki przestały redukować oprocentowanie, którym kuszą oszczędzających.

Autopromocja

Średnie oprocentowanie spadło już poniżej 5%

Zmiany w promocyjnych depozytach przeważnie idą dokładnie w tym samym kierunku, w którym podąża oprocentowanie faktycznie zakładanych lokat. To drugie jest zazwyczaj o co najmniej 1 pkt. procentowy niższe niż to, które banki oferują w ramach najbardziej rozchwytywanych promocji. Dlatego już dziś – chociaż wciąż nie mamy dokładnych danych publikowanych przez NBP – możemy szacować, że zanosząc oszczędności na przeciętną lokatę, rodacy godzą się obecnie na oprocentowanie poniżej 5%.

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - dane z 23 listopada 2023 r. [Wykres] HREIT - Heritage Real Estate Investment Trust

Odsetki 8% - chwilowa promocja

Z danych zebranych przez HREIT wynika, że w ciągu miesiąca aż 7 banków pogorszyło ofertę promocyjnych depozytów. Dotyczyło to też produktu, który w zeszłym miesiącu, w obliczu powszechnych cięć oprocentowania, witał jeszcze w październiku lokatą na 8% i 180 dni. Była to jednak tylko chwilowa promocja, zaproponowana przez Credit Agricole, która dziś nie jest już dostępna.

Oprocentowanie lokat a inflacja.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze latem były banki, które kusiły nas depozytami z oprocentowaniem na poziomie 9 czy 10%. Teraz po takich ofertach pozostały jedynie wspomnienia. W ramach depozytów na kilka miesięcy standardem staje się obecnie kuszenie nowych klientów obietnicą wypłacenia odsetek na poziomie z trudem przekraczającym 6-7%. Znaleźliśmy właściwie tylko jedną instytucję, która kosmetycznie ponad ten próg wykracza, ale jak to w przypadku promocyjnych depozytów zazwyczaj bywa, oferta obarczona jest kilkoma dodatkowymi warunkami.



Gdybyśmy ponadto chcieli uniknąć przenoszenia co kilka miesięcy pieniędzy z banku do banku, a wolelibyśmy założyć depozyt od razu na rok, to warunki byłyby jeszcze gorsze. W takim scenariuszu trzeba przygotować się na to, że przywitani zostaniemy ofertą z oprocentowaniem na poziomie co najwyżej z trudem przekraczającym 5-6%. To mniej więcej tyle, aby w perspektywie roku zachować siłę nabywczą oszczędności – o ile oczywiście spełnią się dziś formułowane prognozy.



Z jednej strony to dobrze, bo od 2016 roku lokaty nie były w stanie ochronić nas przed inflacją, ale z drugiej – depozyty raczej nie dają szans na spektakularne realne zyski. W efekcie trudno liczyć na to, że wyciągając po roku kapitał wraz z odsetkami będziemy w stanie, dzięki bankowej lokacie, kupić wyraźnie więcej niż dziś.



Spójrzmy na konkrety. Z najnowszej projekcji inflacji przygotowanej przez analityków NBP wynika bowiem, że za rok inflacja będzie na poziomie około 4,6%. Musielibyśmy więc na rocznej lokacie zarobić około 5,7%, aby po zapłaceniu podatku od naliczonych odsetek (19%) możliwe było zachowanie siły nabywczej oszczędności zdeponowanych w banku. I choć na lokatach oferowanych na kilka miesięcy banki są w stanie zaproponować nawet więcej, to w przypadku rocznych depozytów takie warunki proponuje już tylko bankowa czołówka. Problem w tym, że jeśli faktycznie czekają nas kolejne cięcia stóp procentowych, to cóż z tego, że załapiemy dziś na depozyt oprocentowany na 7% przez 3 miesiące, skoro za kwartał oferta będzie już pewnie gorsza.

Lepiej oprocentowane lokaty z dodatkowymi wymaganiami, limitami i innymi "gwiazdkami"

Dla porządku musimy dodać, że w naszym zestawieniu zajmujemy się tylko „czystymi depozytami”. Pomijamy więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że w naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.



Poszukując lepiej oprocentowanych lokat musimy się liczyć z dodatkowymi wymaganiami i limitami – np. maksymalnej kwoty i co najwyżej kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania. Bank poprosi nas też przeważnie o korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). Najczęściej promocyjne lokaty są ponadto kierowane do nowych klientów lub przynajmniej osób, które do banku przyniosą nowe środki.



To jednak nie wszystkie „gwiazdki”, które banki mogą zastosować przy tworzeniu promocji. Coraz częściej spotkać możemy się z tym, że wymagane będzie od nas regularne zasilanie konta i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub BLIK).



Coraz powszechniejszą „innowacją” jest też wymaganie od osób zakładających depozyty udzielania tzw. zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, gdy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Nest Bank Lokata Witaj 7,10%*,** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe 7,10%** 100 tys. zł 90 dni tak konto mBank Moje nowe cele 7,00%** 50 tys. zł 3 miesiące nie konto VeloBank Lokata Mobilna Na Start 7,00%* 50 tys. zł 2 miesiące tak aplikacja mobilna VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 7,00%* 300 tys. zł 3 miesiące tak - Bank Pekao Lokuj z Żubrem 7,00%* 50 tys. zł 3 miesięcy nie konto Inbank Lokata Na Start 6,75% 50 tys. zł 3 miesiące tak - Toyota Bank PL Lokata Plus 6,60% 10 x 40 tys. zł 3 miesiące nie konto** Bank Pekao Konto oszczędnościowe 6,50% 100 tys. zł 5 miesięcy tak konto Bank Millennium Oszczędnościowe Profit 6,50%** 100 tys. zł 90 dni tak konto** Toyota Bank PL Lokata Plus 6,50% 10 x 40 tys. zł 6 miesięcy nie Konto** Aion Bank Aion (easy) Oszczędności 6,25% bez limitu do 15.12.2023 nie aplikacja mobilna** Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 6,00%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto, karta ** BFF Lokata Facto 6,00% bez limitu 3 miesiące nie - Citi Bank Handlowy Konto Super Oszczędnościowe 6,00% 20 tys. zł - nie konto Citi Bank Handlowy Twoja Lokata 6,00% 20 tys. zł 3 miesiące nie konto Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 6,00% 50 tys. zł do 24.01.2024 tak - Inbank Lokata standardowa 5,75% 1 mln zł 6 miesięcy nie - BNP Paribas Lokata Filmowa 5,50% 200 tys. zł 3 miesięcy tak konto** ING Bank Śląski OKO (bonus) 5,50% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start online) 5,50% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto Alior Bank Lokata mobilna 5,50% 50 tys. zł 100 dni nie konto, aplikacja mobilna Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 5,50% 100 tys. zł 90 dni tak konto** PKO BP Lokata na nowe środki 5,25% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto** BOŚ Lokata na Nowe Środki (BOŚBank24 i aplikacja mobilna) 5,25% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 5,25% bez limitu 6 miesięcy tak konto** mBank Zyskowny Rachunek (Intensive) 5,10% 500 tys. zł 90 dni tak konto Santander Consumer Bank Lokata w bankowości online 5,00% 400 tys. zł 4 miesiące tak - Santander Lokata dla Ciebie 5,00% 50 tys. zł 3 miesiące nie Konto**, aplikacja mobilna Santander Lokata mobilna 5,00% 20 tys. zł 4 miesiące nie Konto**, aplikacja mobilna PKO BP Lokata mobilna 5,00% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto** aplikacja mobilna BOŚ Lokata na Nowe Środki (w placówkach) 4,75% bez limitu 3 miesiące tak konto BNP Paribas Lokata na nowe środki 4,50% bez limitu 3 miesięcy tak konto Bank Pocztowy Lokata Zysk w Porządku progresywne 1,5-4,5% bez limitu 36 miesięcy*** nie konto *Należy wyrazić zgody marketingowe **Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy na konto, transakcje płatnicze, min. saldo) Opracowanie HREIT na podstawie ankiet (termin nadsyłania informacji 23.11.2023) i stron internetowych banków *** lokata progresywna na 36 miesięcy, ale uwzględniamy ją w zestawieniu, bo utrzymanie jej przez pełne okresy miesięczne daje prawo do zachowania dotychczas naliczonych odsetek. Po 12 miesiącach średnio 1,75%.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust