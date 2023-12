Tabela kursów średnich NBP z 12 grudnia 2023 roku. Jaki dzisiaj kurs euro?

KSeF w czasie wojny. Ostatnie lata nie oszczędzają nam sytuacji kryzysowych, jak pandemia czy wojna w Ukrainie. Poza ich oczywistym wpływem na funkcjonowanie każdego z nas, mocno odciskają się one także na sytuacji przedsiębiorców. W obliczu wielu wyzwań, z którymi muszą się w najbliższym czasie zmierzyć, jest także obowiązkowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nauczeni doświadczeniem podatnicy już dzisiaj zadają pytania o to, jak system będzie funkcjonował w sytuacjach kryzysowych i jakie kroki podjąć, aby jak najlepiej się do nich przygotować już dziś.