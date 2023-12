Obligacje skupione podczas pandemii przez NBP. "Przedstawienie na rynek przez NBP obligacji skupionych w trakcie pandemii załamałoby polski sektor finansowy, więc NBP nie zamierza nic robić z tym portfelem" - poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że NBP jest przygotowany na stabilizowanie gospodarki przy hipotetycznych kryzysach.

Obligacje skupione podczas pandemii przez NBP

"My byliśmy na rynku wtórnym. Kupowaliśmy te papiery, żeby nasza polityka pieniężna była dobrze transmitowana. Ciułaliśmy, ciułaliśmy i w banku mamy jakieś 140 mld zł obligacji Skarbu Państwa (lub gwarantowanych przez SP, skupionych w pandemii - PAP). Jakby bank był nieodpowiedzialny, czy prezes, taki co się nadaje do Trybunału Stanu, czy do zawieszenia (...), to na przykład mógłby te obligacje przedstawić na rynek, co by całkowicie załamało polski sektor - jakby był nieodpowiedzialny. Ale my oczywiście nie zamierzamy z tym nic robić. Niech sobie leży" - powiedział Glapiński w trakcie gali wręczenia nagród dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Warszawie.

NBP przygotowany na stabilizowanie gospodarki przy kryzysach

"Jesteśmy gotowi przy następnych pandemiach, kryzysach, wojnach i innych koszmarach, które się mogą przyśnić, bo w rzeczywistości ich przecież nie będzie, do tego, żeby stabilizować Polskę" - dodał prezes NBP.

