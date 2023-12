Tabela kursów średnich NBP z 19 grudnia 2023 roku. Jaki dziś kurs euro?

Ceny prądu 2024. Stawki niezmienne do połowy roku. Jak wzrosną ceny energii elektrycznej po ich "rozmrożeniu"?

Na podstawie przepisów ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,

paliw gazowych i ciepła ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostaną niezmienne (zamrożone) przez do końca czerwca 2024 roku. A więc jeszcze przez ponad sześć miesięcy gospodarstwa domowe będą płacić stawki obowiązujące jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, czyli z początków 2022 roku. Trzeba wiedzieć, że są to stawki znacznie niższe w porównaniu do taryf i cen na hurtowych rynkach energii. Jak wzrosną ceny po ich "rozmrożeniu"?