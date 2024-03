Darowizna dla fundacji rodzinnej - skutki podatkowe

Jednym ze sposobów przekazania mienia na rzecz fundacji rodzinnej jest wykonanie darowizny. Co do zasady taka darowizna może być neutralna podatkowo. Poniższa analiza obejmuje swoim zakresem zdarzenie, w ramach którego na rzecz fundacji rodzinnej dokonywana jest darowizna nieruchomości, zaś darczyńcą jest osoba będąca fundatorem obdarowanej fundacji rodzinnej.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkiem tym opodatkowane jest nabycie przez osoby fizyczne własności m. in. rzeczy i praw znajdujących się na terytorium RP w drodze darowizny. Fundacja rodzinna jest natomiast osobą prawną, w związku z czym nabycie przez nią własności rzeczy ani praw nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn w ogóle – ponadto odpowiednie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalniają z opodatkowania tym podatkiem m. in. świadczenia uzyskiwane od fundacji rodzinnej przez beneficjentów w ramach świadczeń w rozumieniu ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowana tym podatkiem jest czynność cywilnoprawna w postaci umowy darowizny w zakresie części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. W analizowanym przypadku przedmiotem darowizny jest nieruchomość – na obdarowaną fundację rodzinną przechodzi własność nieruchomości, nie są na jej rzecz przenoszone długi, ani ciężary, ani też zobowiązania darczyńcy. Transakcja ta nie będzie więc opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 25) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku zwalnia się fundację qrodzinną. Ustawa o CIT wymienia cztery wyjątki od reguły zwolnienia z podatku, są to:

1) wyjątek dotyczący podatku dochodowego od przychodów z budynków (art. 24b Ustawy o CIT),

2) podatku od świadczeń fundacji rodzinnej wypłacanych na rzecz beneficjentów zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, wypłaty mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej i świadczenia w postaci ukrytych zysków (art. 24q Ustawy o CIT),

3) podatku od działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony przepisem art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej oraz

4) podatku od osiąganych przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem.



W związku z powyższym otrzymanie przez fundację rodzinną darowizny jest neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Analizując opodatkowanie podatkiem VAT transakcji darowizny nieruchomości na rzecz fundacji rodzinnej dokonanej przez jej fundatora należy w pierwszej kolejności ustalić, czy darczyńca działa jako podatnik VAT. Jeśli darczyńca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i dokonuje darowizny na rzecz fundacji rodzinnej nieruchomości będących jego własnością, to taka transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Podobnie w sytuacji, w której darczyńca co prawna prowadzi działalność gospodarczą, ale nieruchomości darowane na rzecz fundacji rodzinnej wykorzystywane były do działalności gospodarczej. W przypadku, gdy darczyńca prowadzi działalność gospodarczą, a nieruchomości będące przedmiotem darowizny wykorzystywane były przez niego do działalności gospodarczej, to transakcja ta opodatkowana jest podatkiem VAT tak jak sprzedaż – wynika to z przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże analizując transakcję obejmującą nieruchomości należy każdorazowo zweryfikować, czy transakcja ich dotycząca nie będzie zwolniona od podatku VAT na innej podstawie, na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia – w takim przypadku należy dokonać korekty podatku naliczonego u darczyńcy.



Kamil Skurski, aplikant radcowski

