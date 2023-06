Czy na PIT można wziąć kredyt?

Kredyt na PIT można obecnie uzyskać w wielu bankach. Oferty tego typu posiada większość instytucji bankowych. Takie finansowanie jest dostępne między innymi w: ING Banku Śląskim, Alior Banku, w banku BNP Paribas czy w Santander Bank Polska.

Kredyt na PIT to rodzaj kredytu gotówkowego, który można uzyskać na prostych zasadach. Ponieważ przedstawiając aktualną i odpowiednią deklarację podatkową, nie ma konieczności dostarczania dodatkowo, nieodzownego w przypadku standardowego kredytu gotówkowego, zaświadczenia o dochodach.

Natomiast decyzję kredytową w przypadku kredytu na PIT otrzymuje się w przedziale czasowym od kilku minut do nawet kilku dni.

Kredyt na PIT - sezonowość oferty kredytowej

Banki propozycję kredytu na PIT oferują w formie sezonowej, która obejmuje okres składania deklaracji podatkowej. Termin ten dotyczy miesięcy od połowy lutego do końca kwietnia. Jednakże niektóre banki oferują możliwość otrzymania kredytu gotówkowego na podstawie deklaracji podatkowej do końca czerwca. Są też takie, które udzielają kredytów na podstawie deklaracji PIT nawet przez cały rok. Podchodzą bowiem do zeznania podatkowego jak do dokumentu, który jest wystarczający do potwierdzenia dochodów.

Kredyt na PIT - czy to możliwe?

Tak jak już wspomnieliśmy - kredyt na PIT to popularne rozwiązanie w ofercie bankowej.

Standardowy kredyt gotówkowy oscyluje w górnej granicy w kwocie około 200 tys. zł. Również kredyt na PIT nie jest propozycją inną kwotowo. W związku z tym, jeżeli potencjalny kredytobiorca ma zdolność kredytową, istnieje szansa na uzyskanie maksymalnej dostępnej w danym banku kwoty. Jednakże w przypadku kredytu sięgającego kwoty kilkudziesięciu tysięcy bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających zarówno dochody, jak i okres zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najlepsze oferty kredytów gotówkowych na PIT nawet w wysokich kwotach, a także pozabankowej ratalnej pożyczki gotówkowej dostępne są na stronie: https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyt-na-pit/ .

Kto może otrzymać kredyt na PIT?

Oferty kredytu gotówkowego na PIT dedykowane są pełnoletnim osobom, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, a także emerytom i rencistom. Ponadto o kredyt na PIT mogą także wnioskować osoby samozatrudnione.

Kredyt na PIT nie jest natomiast dostępny dla osób pracujących na podstawie umów-zleceń lub umów o dzieło. Ponadto z oferty kredytu na PIT wykluczone są kredyty firmowe. Nie istnieją również tego typu oferty w ramach kredytu hipotecznego.

Jaki dokument rocznego zeznania podatkowego należy przygotować?

W przypadku wniosku kredytowego złożonego przez osobę zatrudnioną na etacie należy przedstawić PIT 11 uzupełniony PIT-em 37. W przypadku emerytów i rencistów obowiązujący jest pit 40 A. Natomiast osoby samozatrudnione powinny przedstawić zeznanie podatkowe -PIT 36.

Kredyt gotówkowy na PIT - warunki spłaty

Kredyt na PIT, podobnie jak kredyt gotówkowy należy regulować zgodnie z harmonogramem spłat, który jest załącznikiem do umowy kredytowej. Na wskazany numer rachunku bankowego z terminem wpływu u kredytodawcy najpóźniej w dniu wymaganej daty.

Jaki jest koszt kredytu na PIT?

Koszty kredytu gotówkowego na PIT są porównywalne do kosztów standardowego kredytu gotówkowego. Na wysokość zobowiązania mają wpływ takie same elementy jak w przypadku oferty kredytów gotówkowych. Należą do nich oprocentowanie nominalne, ewentualna prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego i pozakredytowe koszty zobowiązania w postaci potencjalnego ubezpieczenia.

Parametrem odzwierciedlającym rzeczywistą wysokość kosztów jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która oscyluje na średnim poziomie 9- 14 proc.

Czy kredyt na PIT to dobre rozwiązanie dla osób zadłużonych?

Możliwość uzyskania kredytu gotówkowego na PIT, podobnie jak przy procesowaniu standardowego kredytu gotówkowego jest zależna przede wszystkim od dotychczasowej historii kredytowej i punktacji dostępnej w bazie Biura Informacji Kredytowej. Rewizji podlegają również rejestry BIG InfoMonitor, KRD i ERIF.

Jedynie weryfikacja oceny naszej zdolności kredytowej jest uproszczona i bazuje na szacunkach wynikających z dokumentu, jakim jest zeznanie podatkowe.

Kredyt na PIT a konsolidacja kredytów

W ofertach bankowych jedynym osiągalnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych jest kredyt konsolidacyjny. Jednakże w przypadku kredytu refinansowego oprócz przedłożenia dokumentu, jakim jest deklaracja podatkowa, istnieje konieczność dostarczenia dodatkowych zaświadczeń uwiarygodniających wysokość dochodów i potwierdzenie stałego zatrudnienia. Ponadto pozytywną decyzję kredytową mogą otrzymać jedynie osoby z dobrą historią kredytową.

Natomiast osoby zadłużone, które mają problemy w spłacie zobowiązań, nie mają możliwości skorzystania z oferty, jaką jest kredyt na PIT.

W przypadku osób z problemami finansowymi rozwiązaniem może być wnioskowanie o pozabankową pożyczkę gotówkową dostępną na stronie: https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczka-z-komornikiem-dla-zadluzonych/ .

Dostępny w witrynie ranking obejmuje instytucje finansowe, które akceptują negatywną historię w BIK wynikającą z problemów w spłacie zobowiązań, a także niską zdolność kredytową.

Ranking ten udostępnia też ofertę, jaką jest długoterminowy pozabankowy kredyt. Wniosek kredytowy można złożyć online, a w wielu przypadkach można pożyczyć pieniądze jedynie na dowód osobisty.

Środki przelewane są na podany we wniosku numer konta bankowego, co czyni cały proces zupełnie zdalnym i niewymagającym załatwiania dodatkowych dokumentów. Drugoplanowym atutem wybranych propozycji jest długi okres kredytowania wynoszący do 60 miesięcy i uproszczony proces badania wiarygodności. Opiera się on bowiem na podstawie przelewu weryfikacyjnego z banku.

Zalety kredytów gotówkowych na podstawie PIT

Jedną z największych zalet kredytu na PIT jest uproszczony proces ubiegania się o finansowanie. Ponieważ w ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę wszystkie dochody zamieszczone w deklaracji podatkowej. Bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów. Do wniosku kredytowego należy tylko dołączyć dodatkowo ważny dowód osobisty.

Ponieważ weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie PIT-u, który zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia - łącznie z premiami i innymi dodatkami - scoring potencjalnego Klienta może wypaść bardziej okazale.

Przekłada się to bezpośrednio na możliwość złożenia wniosku na wyższą kwotę kredytu. Dodatkowo złożyć wniosek można przez Internet bez konieczności odwiedzania placówki banku.

Reasumując, decydując się na skorzystanie z kredytu na PIT w danym banku, bezsprzecznie korzystamy z dużej oszczędności czasu, który należałoby poświęcić przy zwykłym kredycie gotówkowym na dostarczenie i przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Wady kredytu na PIT

Jednakże kredyty gotówkowe na PIT posiadają też wady, z których najważniejszą jest ich sezonowość w ofertach banków. Ponieważ propozycje tego typu są dostępne w ofercie banku zwykle tylko w pierwszej połowie roku.