REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni

Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 12:58
Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Resort podkreślił, że zeznania można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, która jest dostępna zarówno przez stronę internetową e-Urząd Skarbowy, jak i aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

„Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania podatkowe za 2025 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W przygotowanych zeznaniach uwzględnione będą m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych” – czytamy w komunikacie MF.

Ministerstwo Finansów udostępnia wstępnie wypełnione formularze

Resort dodał, że w usłudze Twój e-PIT dostępne będą zeznania podatkowe zarówno osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że w usłudze resortu podatnicy znajdą wstępnie wypełnione formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ.

PIT-37 składają osoby, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent. PIT-38 składają osoby, które uzyskały przychody kapitałowe, a PIT-28 to formularz dla tych podatników, którzy rozliczają przychody z najmu, w tym uzyskiwane z działalności gospodarczej, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 jest formularzem dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, zaś PIT-36L składają osoby rozliczające przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym. Oświadczenie PIT-OP składają osoby, które osiągnęły wyłącznie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, a informacje PIT-DZ dotyczą danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi i są składane przez osoby, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+ (z co najmniej czworgiem dzieci - PAP).

REKLAMA

Resort poinformował także, że w ramach wstępnie wypełnionych formularzy podatkowych zostaną uwzględnione ulga na dzieci, ulga dla osób do 26 roku życia, ulga dla pracujących seniorów (jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia), ulga na powrót i ulga dla rodzin 4+ (w oby przypadkach ulgi zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia). Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Termin weryfikacji i akceptacji zeznań

Do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2025 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań” – podało MF w komunikacie. – „Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować” – dodało.

Dostępność usługi przez różne kanały

Resort przypomniał, że do usługi Twój e-PIT można się zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl. Dodał, że użytkownicy aplikacji mobilnej e-US mogą się do niej logować np. PIN-em. Usługa jest dostępna całą dobę.

Szybki zwrot podatku przy rozliczeniach online

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można też złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania. Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym” – podało Ministerstwo Finansów. – „Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy” - podało również.

Resort podkreślił, że podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, a będą musieli dopłacić podatek, będą mogli zapłacić na mikrorachunek podatkowy. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Prawie 68,7 tys. firm dobrowolnie przystąpiło do KSeF przed terminem. Ministerstwo podaje dane
13 lut 2026

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.
Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
13 lut 2026

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
13 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.

REKLAMA

Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.

REKLAMA

Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy próg dla 12% podatku: Dokument jest już w Sejmie
13 lut 2026

W Sejmie leży papier, który może zwiększyć grubość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy rośnie z aktualnych 120 tys. zł do 171 tys. zł. Ostatnio był zmieniany już 4 lata temu. Jeśli posłowie poprą pomysł, stawka 32% wejdzie przy wyższej kwocie, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Stawką 12% byłoby objęte aż 51 000 zł więcej, które spadłyby z progu 32% w niższy. Jaki będzie ruch posłów?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA