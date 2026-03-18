Projekt UDER91 wprowadza centralną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości. To część pakietu deregulacyjnego. Co to w praktyce oznacza?

Projekt UDER91- centralna baza interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dotyczących podatków lokalnych – w tym podatku od nieruchomości. To oznacza koniec sytuacji, w której 2.479 gmin wydaje interpretacje „w rozproszeniu”, a podatnik musi szukać ich po całej Polsce. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (nr UDER91), przyjęty przez Radę Ministrów, jest częścią pakietu deregulacyjnego. Jego główny cel to centralizacja publikacji interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych, takich jak:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

podatek od nieruchomości,

podatek rolny,

podatek leśny,

podatek od środków transportowych.

Interpretacje te nadal będą wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale wszystkie trafią do jednej, ogólnodostępnej bazy – tej samej, w której publikowane są interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej (system Eureka).

Problemy z interpretacjami dot. podatków lokalnych

Na tę chwilę interpretacje lokalne są rozproszone po 2.479 urzędach gmin, publikowane w różnych formatach lub wcale i trudne do odnalezienia. Zdarzają się także niespójności między gminami. W praktyce oznacza to, że podatnik nie ma dostępu do pełnej wiedzy o stanowiskach organów, nie może porównać interpretacji między gminami i często musi składać własny wniosek, bo nie wie, że podobna sprawa była już rozstrzygnięta.

Jedna, ogólnopolska baza interpretacji podatkowych

Założenie jest takie, aby po po wejściu w życie UDER91 powstała jedna ogólnopolska baza interpretacji – gdzie wszystkie interpretacje lokalne trafią do centralnego systemu (Eureka). Każdy podatnik będzie mógł je przeglądać tak samo, jak interpretacje KIS. W ten sposób, łatwiej będzie zauważyć rozbieżności między gminami i je korygować. Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy podobna sprawa była już rozstrzygnięta. Firmy działające w wielu gminach (np. sieci handlowe, logistyka, energetyka) zyskają dostęp do jednolitego źródła wiedzy, a Ministerstwo Finansów będzie widziało wszystkie interpretacje lokalne w jednym miejscu, co ułatwi monitorowanie spójności.

REKLAMA

Skutki zmiany dla samorządów

Dla samorządów owa zmiana oznacza obowiązek przekazywania interpretacji do centralnej bazy, większą transparentność ich decyzji, możliwość porównywania własnych interpretacji z innymi gminami oraz także, potencjalną presję na ujednolicenie praktyki.

Skutki zmiany dla podatników

Z kolei dla podatników oznacza to łatwiejszy dostęp do wiedzy - nie trzeba już przeszukiwać stron gmin – wszystko będzie w jednym miejscu. To także większa przewidywalność, ponieważ można sprawdzić, jak inne gminy interpretują podobne przypadki. Potencjalnie powinna się zmniejszyć liczba sporów, a to dzięki większej przejrzystości, co jest równoznaczne z mniejszym ryzykiem błędów i rozbieżności. Podatnicy będę mieli szansę na podejmowanie szybszych decyzji biznesowych, bo ich firmy szybciej ocenią ryzyka podatkowe związane z inwestycjami w nieruchomości.

Etap prac nad projektem UDER91

Projekt został przyjęty przez rząd i skierowany do dalszych prac legislacyjnych. Po przejściu przez Sejm i Senat oraz podpisie Prezydenta zmiany wejdą w życie po ogłoszeniu (zwykle z kilkumiesięcznym vacatio legis, choć nie do końca jest na tym etapie wiadomo, jak będzie to wyglądało w tym przypadku).

Podsumowując, projekt UDER91 to duży krok w stronę przejrzystości podatków lokalnych. Centralna baza interpretacji ułatwi życie podatnikom, zwiększy spójność praktyki, ograniczy chaos informacyjny oraz poprawi jakość stanowisk organów podatkowych. To zmiana organizacyjna, ale o bardzo praktycznych skutkach.

Autorka: Krystyna Helińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej