Rolnicy dostaną 22% więcej zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 r.

Marki samochodowe oficjalnie tego nie przyznają, ale patrząc na ich aktualną politykę rabatową można ogłosić, że właśnie ruszyły wyprzedaże aut z rocznika 2023 – informuje Carsmile. 12% to PRZECIĘTNY RABAT, jaki można uzyskać na nowy samochód, co w przypadku średniej klasy auta oznacza obniżkę ceny o ok. 20 tys. zł i raty miesięcznej o ok. 430 zł brutto. Niektóre modele przecenione są o więcej niż 20% w stosunku do ceny katalogowej. Do agresywnie walczących o klienta marek premium, dołączyły też marki masowe, oferujące auta w cenie do 150 tys. zł. Wybór pojazdów na rynku jest obecnie duży, ale z czasem będzie się on zmniejszał, gdyż zainteresowanie nabywców „polujących na rabaty” jest wysokie, a końcówka roku to okres, gdy przedsiębiorcy tradycyjnie „robią koszty”.